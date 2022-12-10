Reyting Listeleri Altüst Oldu!
Televizyonun iddialı dizileri arasında rekabet giderek artıyor. Oyuncuları ve konularıyla dikkatleri üzerine çeken diziler adeta reyting savaşı veriyor. Dengeleri alt üst eden yeni sezon dizisi, ismini listenin başına yazdırarak görenleri şaşkına çevirdi.
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Prime time 20+ABC1 reyting listesine göre, 4 - 10 Aralık 2022 tarihleri arasında Türkiye'nin en çok izlediği yapımlar açıklandı. Rekabet halinde olan diziler arasında hiç beklenmeyen bir dizi zirveye yerleşti.
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10. BEN BU CİHANA SIĞMAZAM (Sezon 1 - Bölüm 13 ) - 6,54
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9. KARDEŞLERİM (Sezon 3 - Bölüm 72) - 6,78
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8. ALDATMAK (Sezon 1 - Bölüm 13) - 6,84
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7. TEŞKİLAT (Sezon 3 - Bölüm 57) - 7,28
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6. YARGI (Sezon 2 - Bölüm 47) - 7,90
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5. ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU (Sezon 2 - Bölüm 37) - 7,98
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4. CAMDAKİ KIZ (Sezon 3 - Bölüm 61) - 8,15
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3. KURULUŞ OSMAN (Sezon 4 - Bölüm 108) - 8,60
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2. GÖNÜL DAĞI (Sezon 3 - Bölüm 78) - 10,54
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1. YALI ÇAPKINI (Sezon 1 - Bölüm 13) - 13,08