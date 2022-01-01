Instagram Gönderiler Engellendiğinde Bilgilendirme Yapacak
Instagram kurucusu ve CEO'su Adam Mosseri, platforma gelecek yeni özellikleri sosyal medya hesaplarından duyurdu.
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Instagram'ın CEO'su Adam Mosseri, hesabından paylaştığı bir videoyla yeni bir güncellemeyi hayata geçirdiklerini duyurdu.
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Instagram'da shadow ban isimli bir uygulama bulunuyor. Bu filtreye takılan içerik üreticilerinin gönderileri akışta veya keşfet kısmında gösterilmiyor.
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Yeni güncellemeyle beraber; Instagram, gönderilerin diğer kullanıcılara gösterilmediğine dair kişiye uyarı verecek. Bundan böyle, içerik üreticileri akış veya keşfette engellediğinde bunu bilecek.
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Gönderilerin neden engellendiğini de açıklayan Mosseri, bunun Instagram'da belirtilen topluluk kurallarıyla ilgili olduğunu söyledi. Bu kurallara uyulmadığı takdirde kişiler, sistem tarafından engellenecek.
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Hesabınızda böyle bir durum olduğunu anlamak için;
Ayarlar > Hesap ayarları > Hesap durumu
Eğer profilinizde herhangi bir engel varsa, buradan görüntüleyebilirsiniz.