Pancar Diyeti Nasıl Yapılır?
3 aylık kısa bir süre içinde vücudu yenileyen bu lezzetli detoks sayesinde kışı fit geçirebilirsiniz. Peki, pancar diyeti nasıl yapılır? Pancar detoksu ilgili tüm merak edilenler...
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Pancarın inanılmaz etkisi sayesinde bütün fazlalıklardan kurtulup sağlıklı bir vücuda kavuşabilirsiniz. İçerdiği zengin antioksidan ve nitrat içeriği sayesinde günümüzde birçok sporcu tarafından tüketilmektedir. 3 aylık kısa bir süre içinde vücudu yenileyen bu lezzetli detoks sayesinde kışı fit geçirebilirsiniz. Peki, pancar diyeti nasıl yapılır? Pancar detoksu ilgili tüm merak edilenler...
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Ispanakgiller ailesinden olan pancarın antioksidan açısından zengin olduğunu belirten Beslenme-Diyet Uzmanı Gizem Keservuran akşam yapılacak ?pancar detoksu?nun vücuttaki toksinleri atmada ve kilo vermede yardımcı olduğunu söyledi.
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Pancarın yeşil yapraklarının demir, A ve C vitamini deposu olduğunu belirten Diyetisyen Keservuran, yumru kısmının ise folik asit, manganez, potasyum ve lif kaynağı olduğunu aktardı.
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Pancarın yıllarca karaciğer detoksunda kullanıldığını dile getiren uzman, ?Aynı zengin içeriği ile karaciğerin detoks kapasitesini arttırır. Pancardaki kalori oranı çok düşük olduğu gibi yüksek oranda lif içerir. Bu da kilo aldıran yiyecekleri daha az tüketmenizi sağlar. Pancar glutatyon peroksidaz enzimini içerir ve bu enzim, beyaz kan hücrelerinin artmasını sağlar. Aynı zamanda da amino asitlerden glutaminin de zengin kaynağıdır? dedi.
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Kilo vermeye çalışanlar için özellikle pancar ile hazırlanan detoksun, ihtiyaç duyulan enerjiyi ve tokluk hissini verdiğini aktaran Keservuran, pancarın bağırsakların da doğru çalışmasını sağlayarak zayıflama sürecinde yararlı olduğunu kaydetti.
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ÇİN TIBBININ MUCİZESİ! Son günlerde internette çok tavsiye edilen ve Geleneksel Çin tıbbında da sıklıkla tüketilen bu besinler, bu karışımda oldukça etkili sonuçlar ortaya çıkarabiliyor. İşte akşamları tüketebileceğiniz o tarif:
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Malzemeler:
- Bir pancar - İki havuç - Bir elma
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Yapılışı:
Pancar kabuğunu yıkayın. Daha sonra soyup parçalara ayırın. Bu işlemleri halletikten sonra bir meyve sıkacağının içine koyun. Karışımı güzelce çektikten sonra her gün bir bardak olacak şekilde akşamları tüketebilirsiniz. Ayrıca dilerseniz içine tatlındırmak için limon ve limon kabukları ekleyebilirsiniz.
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PANCAR DETOKSU NE ZAMAN TÜKETİLİR? Bunu her akşam yemeği öncesinde veya yemek sırasında için. Yemeği az yiyeceğiniz gibi sindirim sisteminiz de düzene girecek ve kilo vermeniz hızlanacaktır.?
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PANCAR FAYDALARI - Karaciğer ve akciğer hastalıklarının önlenmesine yardımcıdır. - Pancarın en önemli faydalarından biri vücudun kansere karşı koruyucu kalkan geliştirmesini sağlıyor. - Şişkinliğe ve hazımsızlığa iyi gelir. Aynı zamanda bağırsaklarını korur. Yeterli posa tüketiminin kolon kanserine karşı koruyucu nitelikte olduğu düşünülürse de büyük fayda sağlar.
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- Kırmızı pancar içerdiği C vitamini etkisiyle bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olurken öte yandan bilişsel fonksiyonların iyileşmesine yardımcı olur. Beyin hücrelerinin kanlanmasındaki azalma bunama ve benzeri hastalıkları yarattığından kırmızı pancar bu durumun riskini ortadan kaldıracaktır.
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KIRMIZI PANCAR KAÇ KALORİ?
1 adet kırmızı pancar 35 (kcal) kalori değerine sahiptir.
1 adet kırmızı pancarda 6.42 gram karbonhidrat değeri bulunur.
1 adet kırmızı pancarın içeriğinde 0.98 gram protein bulunur.
1 adet kırmızı pancarda 0.42 yağ bulunur.
1 adet kırmızı pancar 1.02 gram lif içerir.
1 adet kırmızı pancar 96.8 mg sodyum, 223.2 mg potasyum içerir.
1 adet kırmızı pancar 9.6 mg kalsiyum içerir.
1 adet kırmızı pancarda 229.6 mg A vitamini ve 6.56 mg C vitamini bulunur.
1 adet kırmızı pancar 0.3 mg demir içermektedir.