Magazin Dünyasında 2022'Ye Damgasını Vuran Anlar!

Tüm dünya acısıyla tatlısıyla geçen 2022 yılının bitmesini bekliyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da ünlüler cephesinden unutulmaz olaylara şahit olundu. Bu sene birçok isim nikah masasında mutlu bir evliliğe "Evet" derken, Johnny Depp ve Amber Heard gibi ünlü simalar evliliğine son verdi. Geçtiğimiz yıllara göre bu yıl daha şaşırtıcı hatta trajikomik olaylarla karşı karşıya kalmış olabiliriz. Aylardır konuşulan Oscar ödüllerinde Will Smith'in tokat şovu yıllardır unutulacak gibi değil. Hatta dünya gündemini ikiye bölen bu olay sosyal medyada "Kurgu" tartışmasının çıkmasına sebep olmuştu.