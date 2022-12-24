Magazin Dünyasında 2022'Ye Damgasını Vuran Anlar!
2023 yılına girmeye sayılı günler kala bu yıl magazin dünyasında yıllar geçse de unutulmayacak olaylar gündem oldu.
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2023 yılına girmeye sayılı günler kala bu yıl magazin dünyasında yıllar geçse de unutulmayacak olaylar gündem oldu. Will Smith'in tokadından Kraliçe II. Elizabeth'in ölümüne; Hadise'nin boşanmasından şarkıcıların sahnedeki gereksiz şovlarına kadar derledik. İşte 2022'ye damgasını vuran olaylar...
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Tüm dünya acısıyla tatlısıyla geçen 2022 yılının bitmesini bekliyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da ünlüler cephesinden unutulmaz olaylara şahit olundu. Bu sene birçok isim nikah masasında mutlu bir evliliğe "Evet" derken, Johnny Depp ve Amber Heard gibi ünlü simalar evliliğine son verdi. Geçtiğimiz yıllara göre bu yıl daha şaşırtıcı hatta trajikomik olaylarla karşı karşıya kalmış olabiliriz. Aylardır konuşulan Oscar ödüllerinde Will Smith'in tokat şovu yıllardır unutulacak gibi değil. Hatta dünya gündemini ikiye bölen bu olay sosyal medyada "Kurgu" tartışmasının çıkmasına sebep olmuştu.
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WILL SMITH'IN TOKADI
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ACUN ILICALI'NIN İNGİLTERE TAKIMI HULL CITY'İ SATIN ALMASI
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YEŞİLÇAM'IN EFSANESİ CÜNEYT ARKIN'IN VEFATI
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JENNIFER LOPEZ İLE BEN AFFLECK'İN EVLİLİĞİ
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JOHNNY DEPP VE AMBER HEARD'IN OLAYLI BOŞANMA DAVASI
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MERVE BOLUĞUR VE MERT AYDIN'IN 40 GÜN SÜREN EVLİLİĞİ
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EŞİNİ KAYBEDEN ECE ERKEN'İN ZOR GÜNLERİ
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GAZETECİ HALİT KIVANÇ'IN VEFATI
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İNGİLTERE KRALİÇESİ II. ELIZABETH'İN ÖLÜMÜ
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AMASYA'DA TİYATROCULARI TAŞIYAN MİNİBÜSÜN KAMYONLA ÇARPIŞMASI SONUCU 3 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETMESİ VE 8 KİŞİNİN YARALANMASI
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TÜRK MÜZİĞİNİN ESFANE İSMİ İLHAN İREM'İN HAYATINI KAYBETMESİ
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HADİSE'NİN İŞ İNSANI MEHMET DİNÇERLER İLE OLAYLI BOŞANMASI
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ELON MUSK'IN 44 MİLYAR DOLARA TWITTER'I SATIN ALMASI