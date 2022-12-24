Magazin Dünyasında 2022'Ye Damgasını Vuran Anlar!

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İmamoğlu kararı siyaseti harekete geçirdi: Hakarete siyasi yasak kalkabilir
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Seçim tarihi netleşiyor! Masada 3 alternatif var
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Cumhurbaşkanı Erdoğan 6 üniversiteye rektör atadı
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Berber, kuaför ve güzellik salonları haftanın bir günü kapalı olacak
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Bakan Bilgin: Memura enflasyonun üzerinde zam yapacağız
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Yargıtay Başkanı'ndan hakim ve savcılara 'toplumdan kopuk yaşamayın' uyarısı
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Bakan Muş: Haksız fiyat artışlarına ağır idari cezalar uygulanacak
MHRS'den randevu alıp gelmeyenlere 15 gün yeni randevu yok
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Çalınan karttan para çekilmesinde banka 'kusurlu'
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'İkinci dönem tüm okul öncesi öğrencilerine ücretsiz yemek verilecek'
'PKK'lı ve FETÖ'cülere olabildiğinde hoşgörülü davranıyorlar'
'PKK'lı ve FETÖ'cülere olabildiğinde hoşgörülü davranıyorlar'
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Orta gelirliye konut kampanyasında sona gelindi
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81 ilde 'Çok Disiplinli Çocuk ve Genç Ruh Sağlığı Merkezleri' açılıyor
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'Oradan da buradan da randevu alayım, sonrasına bakayım' dönemi kapanıyor
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CHP seçimin mayısa çekilmesini istemiyor!
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AVM otoparkları '3 saat kuralı'nı hiçe sayıyor
Müfettiş raporuna göre İBB'ye 875 FETÖ, 432 PKK irtibatlı var
Müfettiş raporuna göre İBB'ye 875 FETÖ, 432 PKK irtibatlı var
Hakimler ve Savcılar Kuruluna ait atama kararı yayımlandı
Hakimler ve Savcılar Kuruluna ait atama kararı yayımlandı
İstanbul'da ekmek yeni yılda 5 TL olacak
İstanbul'da ekmek yeni yılda 5 TL olacak
İş dünyası yeni asgari ücrete ne dedi?
İş dünyası yeni asgari ücrete ne dedi?
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Semih Durmuş'tan 'yüzde 2 baraj şartı' açıklaması
Ekonomiye ilişkin 'torba kanun' teklifi kabul edildi
Ekonomiye ilişkin 'torba kanun' teklifi kabul edildi

Magazin Dünyasında 2022'Ye Damgasını Vuran Anlar!

2023 yılına girmeye sayılı günler kala bu yıl magazin dünyasında yıllar geçse de unutulmayacak olaylar gündem oldu.

  1. 2023 yılına girmeye sayılı günler kala bu yıl magazin dünyasında yıllar geçse de unutulmayacak olaylar gündem oldu. Will Smith'in tokadından Kraliçe II. Elizabeth'in ölümüne; Hadise'nin boşanmasından şarkıcıların sahnedeki gereksiz şovlarına kadar derledik. İşte 2022'ye damgasını vuran olaylar...

    2023 yılına girmeye sayılı günler kala bu yıl magazin dünyasında yıllar geçse de unutulmayacak olaylar gündem oldu. Will Smith'in tokadından Kraliçe II. Elizabeth'in ölümüne; Hadise'nin boşanmasından şarkıcıların sahnedeki gereksiz şovlarına kadar derledik. İşte 2022'ye damgasını vuran olaylar...

  2. Tüm dünya acısıyla tatlısıyla geçen 2022 yılının bitmesini bekliyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da ünlüler cephesinden unutulmaz olaylara şahit olundu. Bu sene birçok isim nikah masasında mutlu bir evliliğe "Evet" derken, Johnny Depp ve Amber Heard gibi ünlü simalar evliliğine son verdi. Geçtiğimiz yıllara göre bu yıl daha şaşırtıcı hatta trajikomik olaylarla karşı karşıya kalmış olabiliriz. Aylardır konuşulan Oscar ödüllerinde Will Smith'in tokat şovu yıllardır unutulacak gibi değil. Hatta dünya gündemini ikiye bölen bu olay sosyal medyada "Kurgu" tartışmasının çıkmasına sebep olmuştu.

    Tüm dünya acısıyla tatlısıyla geçen 2022 yılının bitmesini bekliyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da ünlüler cephesinden unutulmaz olaylara şahit olundu. Bu sene birçok isim nikah masasında mutlu bir evliliğe "Evet" derken, Johnny Depp ve Amber Heard gibi ünlü simalar evliliğine son verdi. Geçtiğimiz yıllara göre bu yıl daha şaşırtıcı hatta trajikomik olaylarla karşı karşıya kalmış olabiliriz. Aylardır konuşulan Oscar ödüllerinde Will Smith'in tokat şovu yıllardır unutulacak gibi değil. Hatta dünya gündemini ikiye bölen bu olay sosyal medyada "Kurgu" tartışmasının çıkmasına sebep olmuştu.

  3. WILL SMITH'IN TOKADI

    WILL SMITH'IN TOKADI

  4. ACUN ILICALI'NIN İNGİLTERE TAKIMI HULL CITY'İ SATIN ALMASI

    ACUN ILICALI'NIN İNGİLTERE TAKIMI HULL CITY'İ SATIN ALMASI

  5. YEŞİLÇAM'IN EFSANESİ CÜNEYT ARKIN'IN VEFATI

    YEŞİLÇAM'IN EFSANESİ CÜNEYT ARKIN'IN VEFATI

  6. JENNIFER LOPEZ İLE BEN AFFLECK'İN EVLİLİĞİ

    JENNIFER LOPEZ İLE BEN AFFLECK'İN EVLİLİĞİ

  7. JOHNNY DEPP VE AMBER HEARD'IN OLAYLI BOŞANMA DAVASI

    JOHNNY DEPP VE AMBER HEARD'IN OLAYLI BOŞANMA DAVASI

  8. MERVE BOLUĞUR VE MERT AYDIN'IN 40 GÜN SÜREN EVLİLİĞİ

    MERVE BOLUĞUR VE MERT AYDIN'IN 40 GÜN SÜREN EVLİLİĞİ

  9. EŞİNİ KAYBEDEN ECE ERKEN'İN ZOR GÜNLERİ

    EŞİNİ KAYBEDEN ECE ERKEN'İN ZOR GÜNLERİ

  10. GAZETECİ HALİT KIVANÇ'IN VEFATI

    GAZETECİ HALİT KIVANÇ'IN VEFATI

  11. İNGİLTERE KRALİÇESİ II. ELIZABETH'İN ÖLÜMÜ

    İNGİLTERE KRALİÇESİ II. ELIZABETH'İN ÖLÜMÜ

  12. AMASYA'DA TİYATROCULARI TAŞIYAN MİNİBÜSÜN KAMYONLA ÇARPIŞMASI SONUCU 3 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETMESİ VE 8 KİŞİNİN YARALANMASI

    AMASYA'DA TİYATROCULARI TAŞIYAN MİNİBÜSÜN KAMYONLA ÇARPIŞMASI SONUCU 3 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETMESİ VE 8 KİŞİNİN YARALANMASI

  13. TÜRK MÜZİĞİNİN ESFANE İSMİ İLHAN İREM'İN HAYATINI KAYBETMESİ

    TÜRK MÜZİĞİNİN ESFANE İSMİ İLHAN İREM'İN HAYATINI KAYBETMESİ

  14. HADİSE'NİN İŞ İNSANI MEHMET DİNÇERLER İLE OLAYLI BOŞANMASI

    HADİSE'NİN İŞ İNSANI MEHMET DİNÇERLER İLE OLAYLI BOŞANMASI

  15. ELON MUSK'IN 44 MİLYAR DOLARA TWITTER'I SATIN ALMASI

    ELON MUSK'IN 44 MİLYAR DOLARA TWITTER'I SATIN ALMASI