Diyanetten Hacı Adaylarına Müjde!

UMRE TURLARI İÇİN BİREYSEL BAŞVURU YAPILABİLECEK

Toplantıda umre turlarının da gündeme geldiğini ifade eden Bircan, Suudi Arabistan'ın, Türkiye'den umreye gideceklere kolaylık sağlayacağını da şu ifadelerle dile getirdi:

"Birincisi bireysel vize. Bu daha çok birkaç kez umreye giden kardeşlerimiz için olabilir. İkincisi önceden olduğu gibi Diyanet İşleri Başkanlığımız veya başkanlık ile sözleşme imzalayan şirketler vasıtasıyla alınan vizedir."