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Diyanetten Hacı Adaylarına Müjde!

2022 yılında Türkiye'den 37 bin 770 kişi hac ibadetini yerine getirmişti. Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, 2023 yılı için Türkiye'deki hacı adaylarına ayıracağı kotanın tarihini verdi.

  1. Yaklaşık 2 yıl süren pandemi tedbirleri sonucuhac ve umreye getirilen kısıtlama nedeniyle kutsal toprakların kapısı bir süre Türkiye'ye kapatılmıştı. Kısıtlamaların hafifletilmesinin ardından sınırlı sayıda da olsa hacı adayları, görevlerini yerine getirebildi. Türkiye'den daha binlerce Müslüman, hac ve umre ibadetlerini yerine getirebilmek için sabırsızlıkla beklerken Diyanetten yeni yıl müjdesi geldi.

    Yaklaşık 2 yıl süren pandemi tedbirleri sonucuhac ve umreye getirilen kısıtlama nedeniyle kutsal toprakların kapısı bir süre Türkiye'ye kapatılmıştı. Kısıtlamaların hafifletilmesinin ardından sınırlı sayıda da olsa hacı adayları, görevlerini yerine getirebildi. Türkiye'den daha binlerce Müslüman, hac ve umre ibadetlerini yerine getirebilmek için sabırsızlıkla beklerken Diyanetten yeni yıl müjdesi geldi.

  2. Diyanethaber'in haberine göre; koronavirüs kısıtlamalarının kalkmasıyla 2023 yılında daha fazla Müslüman'ın kutsal topraklara olan hasreti sona erecek.

    Diyanethaber'in haberine göre; koronavirüs kısıtlamalarının kalkmasıyla 2023 yılında daha fazla Müslüman'ın kutsal topraklara olan hasreti sona erecek.

  3. 2023 YILI TÜRKİYE'YE AYRILACAK HAC KOTASI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

    2023 YILI TÜRKİYE'YE AYRILACAK HAC KOTASI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

  4. Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, yaptığı açıklamada, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın yakın zamanda Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Tevfik er-Rabia ile yaptığı görüşmenin çok önemli olduğunu söyledi.

    Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, yaptığı açıklamada, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın yakın zamanda Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Tevfik er-Rabia ile yaptığı görüşmenin çok önemli olduğunu söyledi.

  5. Toplantıda, umre turları ve hac ile ilgili konuların ele alındığını ifade eden Bircan, "Diyanet İşleri Başkanımız Ali Erbaş, 9 Ocak'ta Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde (Bakan Tevfik er-Rabi ile) 2023 Hac Protokolü'nü imzalayacak. Bu toplantıda ülkemizin hac kotası netleşecek. Toplantıda yaş sınırının olup olmayacağı karara bağlanacak. Aşı konusunda da bütün belirsizlikler ortadan kalkacak." şeklinde konuştu.

    Toplantıda, umre turları ve hac ile ilgili konuların ele alındığını ifade eden Bircan, "Diyanet İşleri Başkanımız Ali Erbaş, 9 Ocak'ta Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde (Bakan Tevfik er-Rabi ile) 2023 Hac Protokolü'nü imzalayacak. Bu toplantıda ülkemizin hac kotası netleşecek. Toplantıda yaş sınırının olup olmayacağı karara bağlanacak. Aşı konusunda da bütün belirsizlikler ortadan kalkacak." şeklinde konuştu.

  6. Bircan, 2023'te yapılacak hac ile ilgili bütün kısıtlamaların kaldırılmasını temenni ettiğini belirtti.

    Bircan, 2023'te yapılacak hac ile ilgili bütün kısıtlamaların kaldırılmasını temenni ettiğini belirtti.

  7. UMRE TURLARI İÇİN BİREYSEL BAŞVURU YAPILABİLECEK <br> Toplantıda umre turlarının da gündeme geldiğini ifade eden Bircan, Suudi Arabistan'ın, Türkiye'den umreye gideceklere kolaylık sağlayacağını da şu ifadelerle dile getirdi: <br> "Birincisi bireysel vize. Bu daha çok birkaç kez umreye giden kardeşlerimiz için olabilir. İkincisi önceden olduğu gibi Diyanet İşleri Başkanlığımız veya başkanlık ile sözleşme imzalayan şirketler vasıtasıyla alınan vizedir."

    UMRE TURLARI İÇİN BİREYSEL BAŞVURU YAPILABİLECEK
    Toplantıda umre turlarının da gündeme geldiğini ifade eden Bircan, Suudi Arabistan'ın, Türkiye'den umreye gideceklere kolaylık sağlayacağını da şu ifadelerle dile getirdi:
    "Birincisi bireysel vize. Bu daha çok birkaç kez umreye giden kardeşlerimiz için olabilir. İkincisi önceden olduğu gibi Diyanet İşleri Başkanlığımız veya başkanlık ile sözleşme imzalayan şirketler vasıtasıyla alınan vizedir."

  8. Ayrıca umre turlarında yapılacak ibadetlerin rehberler eşliğinde olmasının önemine vurgu yapan Bircan, "Umre normal bir seyahat değil, ibadettir. Biz vatandaşlarımızın bu kutsal ibadette Diyanet İşleri Başkanlığımızı veya başkanlığımız ile sözleşme imzalayan acentelere gitmelerini tavsiye ediyoruz." açıklamasını yaptı.

    Ayrıca umre turlarında yapılacak ibadetlerin rehberler eşliğinde olmasının önemine vurgu yapan Bircan, "Umre normal bir seyahat değil, ibadettir. Biz vatandaşlarımızın bu kutsal ibadette Diyanet İşleri Başkanlığımızı veya başkanlığımız ile sözleşme imzalayan acentelere gitmelerini tavsiye ediyoruz." açıklamasını yaptı.

  9. RAMAZAN UMRESİ BAŞVURULARI 3 aylara yaklaşırken Ramazan umresi başvuruları için de bilgi veren Bircan, "Peygamber efendimiz ramazanda yapılan umrenin sevabının hac sevabına denk olduğunu söylüyor. Ramazanın manevi atmosferini daha iyi yaşamak isteyen vatandaşlarımız için ramazan öncesi ve ramazanı kapsayacak şekilde günlük, 15 günlük, 30 günlük ve 35 günlük gerek otobüsle taşıma sistemiyle gerekse yürüme mesafeli otellerde paket programlar hazırladık." dedi.

    RAMAZAN UMRESİ BAŞVURULARI 3 aylara yaklaşırken Ramazan umresi başvuruları için de bilgi veren Bircan, "Peygamber efendimiz ramazanda yapılan umrenin sevabının hac sevabına denk olduğunu söylüyor. Ramazanın manevi atmosferini daha iyi yaşamak isteyen vatandaşlarımız için ramazan öncesi ve ramazanı kapsayacak şekilde günlük, 15 günlük, 30 günlük ve 35 günlük gerek otobüsle taşıma sistemiyle gerekse yürüme mesafeli otellerde paket programlar hazırladık." dedi.