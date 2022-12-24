Masterchef Türkiye'de Büyük Olay!
MasterChef Türkiye programında şampiyonluğa sayılı günler kalmasının heyecanını yaşayan yarışmacılar yeni bölümde yürekleri ağızlara getirdi. Yeni bölümüyle izleyici karşısına geçen programda alevler her yanı sarınca olanlar oldu.
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MasterChef Türkiye dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle izleyici karşısına geçti. Hız kaybetmeden devam eden yarışma programının şampiyonunun belirlenmesine sayılı günler kaldı.
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Sıfırıncı Gün dizi platosunda oyunculara yemek yapan yarışmacılar, bir anda alevlerin içinde kaldılar.
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HER YER ALEV TOPUNA DÖNDÜ! Yarışmacılar hız kaybetmeden yarışırken, tenceredeki yağın taşması sonucunda tencere birden alev almaya başladı.
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Tolga Şener'in boyunu aşan yangın sonrasında gelen patlama sesi korku dolu anlar yaşattı.
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Jüri üyelerinden Zanna'nın "Çıkın oradan" demesi üzerine, yarışmacılar yemek yaptıkları tezgahdan uzaklaştılar.
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Yarışmacılar uzaklaşırken ekip çalışanları hızlı bir şekilde yangını söndürdü.
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Gerçekleşen korku dolu anlardan sonra, yarışmaya devam eden yarışmacılara yardım eden Danilo Zanna, aksi bir durum yaşanmaması için yemekleri başka bir tezgaha taşıdı.
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