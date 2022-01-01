Şampuanınıza Şeker Eklerseniz!

Turizmde sıralama değişti: Türkiye dünya 3'üncüsü
Turizmde sıralama değişti: Türkiye dünya 3'üncüsü
Faizsiz, Masrafsız 20.000 TL!
Faizsiz, Masrafsız 20.000 TL!
Sponsorlu İçerik
Bakan Özer: Eğitim'de 2022 hedeflerinin çok daha ötesine geçtik
Bakan Özer: Eğitim'de 2022 hedeflerinin çok daha ötesine geçtik
Yılın son Kabine toplantısı başladı
Yılın son Kabine toplantısı başladı
Sözleşmeliye kadro düzenlemesinin Meclis'e gelmesi bekleniyor
Sözleşmeliye kadro düzenlemesinin Meclis'e gelmesi bekleniyor
HÜDA PAR: Üçüncü bir ittifak arayışında değiliz
HÜDA PAR: Üçüncü bir ittifak arayışında değiliz
Orman Genel Müdürlüğüne 224 daimi işçi alınacak
Orman Genel Müdürlüğüne 224 daimi işçi alınacak
İkinci el oto pazarı yılbaşına doğru canlandı
İkinci el oto pazarı yılbaşına doğru canlandı
Altının gram fiyatı 1.086 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.086 lira seviyesinden işlem görüyor
Bakan Muş: Zincir market yöneticilerine 'etiket' uyarısında bulunduk
Bakan Muş: Zincir market yöneticilerine 'etiket' uyarısında bulunduk
Sağlık Bakanlığı eski hükümlü statüsünde 1468 sürekli işçi alacak
Sağlık Bakanlığı eski hükümlü statüsünde 1468 sürekli işçi alacak
Ev sahibiyle tartışan kiracı evi yaktı
Ev sahibiyle tartışan kiracı evi yaktı
Üç seçim talimatı: Gönülleri kazanacak adaylarımız olsun
Üç seçim talimatı: Gönülleri kazanacak adaylarımız olsun
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 6'lı masadan hayır gelmeyeceği anlaşılmıştır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 6'lı masadan hayır gelmeyeceği anlaşılmıştır
Bakan Bilgin'den EYT açıklaması
Bakan Bilgin'den EYT açıklaması
Bakan Bozdağ: Mağduriyet varmış gibi algı oluşturuyorlar
Bakan Bozdağ: Mağduriyet varmış gibi algı oluşturuyorlar
Asgari ücret, cebe girmeden açlık sınırının altında!
Asgari ücret, cebe girmeden açlık sınırının altında!
Meteoroloji uyardı: 6 ilde kuvvetli kar bekleniyor
Meteoroloji uyardı: 6 ilde kuvvetli kar bekleniyor
Ücretsiz yemekte hedef 5 milyon öğrenci
Ücretsiz yemekte hedef 5 milyon öğrenci
Kamu bankası çalışanları da promosyon istiyor
Kamu bankası çalışanları da promosyon istiyor
Kabine yılın son toplantısını yarın yapacak
Kabine yılın son toplantısını yarın yapacak
TÜİK ilk kez açıklayacak: Ülke içinde neden göç ediliyor?
TÜİK ilk kez açıklayacak: Ülke içinde neden göç ediliyor?
Elektrikli otomobil satışları 6 bini aştı, Tesla Türkiye'de eleman alımına başladı
Elektrikli otomobil satışları 6 bini aştı, Tesla Türkiye'de eleman alımına başladı
TKDK'ye 34 sözleşmeli personel alınacak
TKDK'ye 34 sözleşmeli personel alınacak
25 Aralık'ı soruşturan savcı 9 yıl sonra konuştu: Gülen yönetti
25 Aralık'ı soruşturan savcı 9 yıl sonra konuştu: Gülen yönetti
Ekmek zammında gramaj oyunu
Ekmek zammında gramaj oyunu
Besledikleri PKK Fransa'yı vurdu! Terör yandaşları Paris'i yakıp yıkıyor
Besledikleri PKK Fransa'yı vurdu! Terör yandaşları Paris'i yakıp yıkıyor
AK Parti'den teşkilatlara: Her haneye tekrar tekrar gidilecek
AK Parti'den teşkilatlara: Her haneye tekrar tekrar gidilecek
Beklenti enflasyonuyla mücadelede atılan adımlar sonuç verdi
Beklenti enflasyonuyla mücadelede atılan adımlar sonuç verdi
Sağlık Bakanlığı'ndan tetanos difteri aşılarına ilişkin açıklama
Sağlık Bakanlığı'ndan tetanos difteri aşılarına ilişkin açıklama

Şampuanınıza Şeker Eklerseniz!

Kullandığınız şampuanın içerisine bir miktar ekleyeceğiniz şeker adeta vazgeçilmez bakım ürününüz olacak. Peki şekerli şampuanın faydaları nelerdir?

  1. Saçlarımızın parlak, kepeksiz ve bakımlı görünmesi için birbirinden farklı yöntemler deneriz. Bu yöntemlere şimdilerde bir yenisi daha eklendi. Kullandığınız şampuanın içerisine bir miktar ekleyeceğiniz şeker adeta vazgeçilmez bakım ürününüz olacak. Peki şekerli şampuanın faydaları nelerdir?

    Saçlarımızın parlak, kepeksiz ve bakımlı görünmesi için birbirinden farklı yöntemler deneriz. Bu yöntemlere şimdilerde bir yenisi daha eklendi. Kullandığınız şampuanın içerisine bir miktar ekleyeceğiniz şeker adeta vazgeçilmez bakım ürününüz olacak. Peki şekerli şampuanın faydaları nelerdir?

  2. Birçoğumuz genelde şampuanı saç şeklimize ve derimizin yapısına göre tercih ederiz. Kiminin saçı yağlıyken kiminin de saçı kuru olur. Şimdi size şampuan fiyatlarının giderek tavan yaptığı bu günlerde çok işinize yarayacak bir püf noktası vereceğiz.

    Birçoğumuz genelde şampuanı saç şeklimize ve derimizin yapısına göre tercih ederiz. Kiminin saçı yağlıyken kiminin de saçı kuru olur. Şimdi size şampuan fiyatlarının giderek tavan yaptığı bu günlerde çok işinize yarayacak bir püf noktası vereceğiz.

  3. Tek yapmanız gereken şampuanınıza biraz şeker eklemek!

    Tek yapmanız gereken şampuanınıza biraz şeker eklemek!

  4. Tıpkı yüzünüz gibi, kafa derinizin de tüm ölü deri hücrelerinden kurtulmak için ara sıra iyi bir fırçalamaya ihtiyacı vardır. Şampuanınıza biraz şeker eklediğinizde, temelde doğal bir kese oluşturmuş olursunuz.

    Tıpkı yüzünüz gibi, kafa derinizin de tüm ölü deri hücrelerinden kurtulmak için ara sıra iyi bir fırçalamaya ihtiyacı vardır. Şampuanınıza biraz şeker eklediğinizde, temelde doğal bir kese oluşturmuş olursunuz.

  5. Dermatolog Dr. Francesca Fusco şekerin saçta harikalar oluşturabileceğini iddia etti. Dr. Francesca Fusco'nun bu görüşüne göre şampuana şeker ekleyerek saçlarınızı daha temiz ve sağlıklı hale getirebilmek sizin elinizde. Şampuanınıza yaklaşık olarak bir kaşık şeker ekleyin.

    Dermatolog Dr. Francesca Fusco şekerin saçta harikalar oluşturabileceğini iddia etti. Dr. Francesca Fusco'nun bu görüşüne göre şampuana şeker ekleyerek saçlarınızı daha temiz ve sağlıklı hale getirebilmek sizin elinizde. Şampuanınıza yaklaşık olarak bir kaşık şeker ekleyin.

  6. Daha sonrasında saç derisine şekerli şampuanı, nazikçe masaj yaparak uygulayın. Birkaç dakika beklettikten sonra saçlarınızı durulayın. Şeker şampuan ile birlikte aynı zamanda saçınıza da peeling yapacaktır ve bu şekilde yağlanmayı önleyecektir. Ve bakımınız böylelikle tamamlanmış olacak. Şampuanınızın nemlendirici özellikte olmasına özen gösterin.

    Daha sonrasında saç derisine şekerli şampuanı, nazikçe masaj yaparak uygulayın. Birkaç dakika beklettikten sonra saçlarınızı durulayın. Şeker şampuan ile birlikte aynı zamanda saçınıza da peeling yapacaktır ve bu şekilde yağlanmayı önleyecektir. Ve bakımınız böylelikle tamamlanmış olacak. Şampuanınızın nemlendirici özellikte olmasına özen gösterin.

  7. Dermatolog, şekerli şampuanın sadece 4 yıkamada bir uygulanması gerektiğini belirtmiş. Her yıkamada kullanmaktan kaçının.

    Dermatolog, şekerli şampuanın sadece 4 yıkamada bir uygulanması gerektiğini belirtmiş. Her yıkamada kullanmaktan kaçının.

  8. ŞEKERLİ ŞAMPUANIN FAYDALARI NELERDİR? Sağlıklı bir saç derisi sağlıklı saçlar anlamına gelir. Sağlıklı ve bakımlı saçlara sahip olmak için şampuana şeker eklemek, kafa derisinde bulunan yağın temizlenmesine ve ölü deriden arındırılmasına katkı sağlar.

    ŞEKERLİ ŞAMPUANIN FAYDALARI NELERDİR? Sağlıklı bir saç derisi sağlıklı saçlar anlamına gelir. Sağlıklı ve bakımlı saçlara sahip olmak için şampuana şeker eklemek, kafa derisinde bulunan yağın temizlenmesine ve ölü deriden arındırılmasına katkı sağlar.

  9. Böylece saç bakım ürünlerinin (nemlendirici, saç kremi, saç maskesi gibi) saçlarınıza olan etkisini arttırır ve daha belirgin hale getirir. Şeker saçlarınızın daha temiz, daha sağlıklı ve daha nemli görünmesine katkı sağlar. Böylelikle saçlarınız istediğiniz gibi, güzelliğinizin bir parçası haline gelir.

    Böylece saç bakım ürünlerinin (nemlendirici, saç kremi, saç maskesi gibi) saçlarınıza olan etkisini arttırır ve daha belirgin hale getirir. Şeker saçlarınızın daha temiz, daha sağlıklı ve daha nemli görünmesine katkı sağlar. Böylelikle saçlarınız istediğiniz gibi, güzelliğinizin bir parçası haline gelir.

  10. ŞEKERLE SAÇINIZA BAKIM YAPABİLECEĞİNİZ DİĞER BAKIM ÖNERİLERİ Esmer şeker ve kabartma tozu ile birlikte saç derinizdeki kepeklerden kurtulabilirsiniz. Yapmanız için gereken malzemeler bir çay kaşığı kabartma tozu, bir çay kaşığı esmer şeker, iki damla çay ağacı yağı ve bir yemek kaşığı şampuan.

    ŞEKERLE SAÇINIZA BAKIM YAPABİLECEĞİNİZ DİĞER BAKIM ÖNERİLERİ Esmer şeker ve kabartma tozu ile birlikte saç derinizdeki kepeklerden kurtulabilirsiniz. Yapmanız için gereken malzemeler bir çay kaşığı kabartma tozu, bir çay kaşığı esmer şeker, iki damla çay ağacı yağı ve bir yemek kaşığı şampuan.

  11. Bir kasede tüm malzemeleri karıştırın. Saç diplerinize nazikçe masaj yaparak uygulayın. Birkaç dakika bekletin ve sonrasında durulayın.

    Bir kasede tüm malzemeleri karıştırın. Saç diplerinize nazikçe masaj yaparak uygulayın. Birkaç dakika bekletin ve sonrasında durulayın.

  12. Bu sayede saç derisinde oluşan bakterileri ve kepeği ortadan kaldırabilirsiniz. Ayda bir kez yapmanızı tavsiye ederiz.

    Bu sayede saç derisinde oluşan bakterileri ve kepeği ortadan kaldırabilirsiniz. Ayda bir kez yapmanızı tavsiye ederiz.