Şampuanınıza Şeker Eklerseniz!

Böylece saç bakım ürünlerinin (nemlendirici, saç kremi, saç maskesi gibi) saçlarınıza olan etkisini arttırır ve daha belirgin hale getirir. Şeker saçlarınızın daha temiz, daha sağlıklı ve daha nemli görünmesine katkı sağlar. Böylelikle saçlarınız istediğiniz gibi, güzelliğinizin bir parçası haline gelir.