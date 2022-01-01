Şampuanınıza Şeker Eklerseniz!
Kullandığınız şampuanın içerisine bir miktar ekleyeceğiniz şeker adeta vazgeçilmez bakım ürününüz olacak. Peki şekerli şampuanın faydaları nelerdir?
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Saçlarımızın parlak, kepeksiz ve bakımlı görünmesi için birbirinden farklı yöntemler deneriz. Bu yöntemlere şimdilerde bir yenisi daha eklendi. Kullandığınız şampuanın içerisine bir miktar ekleyeceğiniz şeker adeta vazgeçilmez bakım ürününüz olacak. Peki şekerli şampuanın faydaları nelerdir?
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Birçoğumuz genelde şampuanı saç şeklimize ve derimizin yapısına göre tercih ederiz. Kiminin saçı yağlıyken kiminin de saçı kuru olur. Şimdi size şampuan fiyatlarının giderek tavan yaptığı bu günlerde çok işinize yarayacak bir püf noktası vereceğiz.
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Tek yapmanız gereken şampuanınıza biraz şeker eklemek!
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Tıpkı yüzünüz gibi, kafa derinizin de tüm ölü deri hücrelerinden kurtulmak için ara sıra iyi bir fırçalamaya ihtiyacı vardır. Şampuanınıza biraz şeker eklediğinizde, temelde doğal bir kese oluşturmuş olursunuz.
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Dermatolog Dr. Francesca Fusco şekerin saçta harikalar oluşturabileceğini iddia etti. Dr. Francesca Fusco'nun bu görüşüne göre şampuana şeker ekleyerek saçlarınızı daha temiz ve sağlıklı hale getirebilmek sizin elinizde. Şampuanınıza yaklaşık olarak bir kaşık şeker ekleyin.
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Daha sonrasında saç derisine şekerli şampuanı, nazikçe masaj yaparak uygulayın. Birkaç dakika beklettikten sonra saçlarınızı durulayın. Şeker şampuan ile birlikte aynı zamanda saçınıza da peeling yapacaktır ve bu şekilde yağlanmayı önleyecektir. Ve bakımınız böylelikle tamamlanmış olacak. Şampuanınızın nemlendirici özellikte olmasına özen gösterin.
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Dermatolog, şekerli şampuanın sadece 4 yıkamada bir uygulanması gerektiğini belirtmiş. Her yıkamada kullanmaktan kaçının.
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ŞEKERLİ ŞAMPUANIN FAYDALARI NELERDİR? Sağlıklı bir saç derisi sağlıklı saçlar anlamına gelir. Sağlıklı ve bakımlı saçlara sahip olmak için şampuana şeker eklemek, kafa derisinde bulunan yağın temizlenmesine ve ölü deriden arındırılmasına katkı sağlar.
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Böylece saç bakım ürünlerinin (nemlendirici, saç kremi, saç maskesi gibi) saçlarınıza olan etkisini arttırır ve daha belirgin hale getirir. Şeker saçlarınızın daha temiz, daha sağlıklı ve daha nemli görünmesine katkı sağlar. Böylelikle saçlarınız istediğiniz gibi, güzelliğinizin bir parçası haline gelir.
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ŞEKERLE SAÇINIZA BAKIM YAPABİLECEĞİNİZ DİĞER BAKIM ÖNERİLERİ Esmer şeker ve kabartma tozu ile birlikte saç derinizdeki kepeklerden kurtulabilirsiniz. Yapmanız için gereken malzemeler bir çay kaşığı kabartma tozu, bir çay kaşığı esmer şeker, iki damla çay ağacı yağı ve bir yemek kaşığı şampuan.
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Bir kasede tüm malzemeleri karıştırın. Saç diplerinize nazikçe masaj yaparak uygulayın. Birkaç dakika bekletin ve sonrasında durulayın.
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Bu sayede saç derisinde oluşan bakterileri ve kepeği ortadan kaldırabilirsiniz. Ayda bir kez yapmanızı tavsiye ederiz.