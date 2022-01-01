Kansere Yakalanan Ünlü İsimden Bir Üzücü Haber Daha!
Geçtiğimiz günlerde akciğer kanserine yakalandığını duyuran ünlü yapımcı Armağan Çağlayan'dan bir üzücü haber daha geldi. Çağlayan, son durumu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
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YouTube'da hem yapımcılığını hem sunuculuğunu yürüttüğü bir kanalı olan Armağan Çağlayan, özellikle 'Gör Beni' adlı programla tanınıyor.
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Bir süredir akciğer kanseri tedavisi gören ünlü isim ikinci kötü haber bizzat yaptığı paylaşımla duyurdu.
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Geçtiğimiz günlerde 4,5 saat süren bir ameliyat olan Çağlayan, son paylaşımıyla YouTube kanalı hakkında yeni bir karar aldığını açıkladı..
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Çağlayan YouTube'a veda ettiğini şu sözlerle duyurdu:
"Bu fotoğraflar, dün son kez yaptığımız YouTube çekimlerinden. Siz şubat ayı ortasına kadar izleyebileceksiniz, ama biz dün son kez çekim yaptık. Artık YouTube?a veda zamanı?
Doktor işlerinizi azaltın, biraz kendinize zaman ayırın dedi? Bugüne kadar YouTube programlarımıza gösterdiğiniz ilgiye çok teşekkür ederiz? Bir gün başka maceralarda tekrar görüşmek ümidiyle? Her şey için çok teşekkürler? Minnettarız?
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