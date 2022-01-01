Çağlayan YouTube'a veda ettiğini şu sözlerle duyurdu:

"Bu fotoğraflar, dün son kez yaptığımız YouTube çekimlerinden. Siz şubat ayı ortasına kadar izleyebileceksiniz, ama biz dün son kez çekim yaptık. Artık YouTube?a veda zamanı?

Doktor işlerinizi azaltın, biraz kendinize zaman ayırın dedi? Bugüne kadar YouTube programlarımıza gösterdiğiniz ilgiye çok teşekkür ederiz? Bir gün başka maceralarda tekrar görüşmek ümidiyle? Her şey için çok teşekkürler? Minnettarız?