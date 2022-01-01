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Kışın Kilo Almamak İçin Mutlaka Tüketin!

Kış mevsiminde kilo almamak için sürekli kilosuna dikkat edenler için özenle hazırlanmış bu çorba ile formunuzu koruyabilirsiniz.

  1. Kış mevsiminde kilo almamak için sürekli kilosuna dikkat edenler için özenle hazırlanmış bu çorba ile formunuzu koruyabilirsiniz. Soğuk havalarda kilo almak yerine kalıcı kilo vermeyi düşününler için hazırlanan etkili bu tarifi doğru uygularsanız etkisini de çok çabuk görebilirsiniz. İşte sağlığa faydaları saymakla bitmeyen ve kış boyunca tüketmeniz gereken o besin...

    Kış mevsiminde kilo almamak için sürekli kilosuna dikkat edenler için özenle hazırlanmış bu çorba ile formunuzu koruyabilirsiniz. Soğuk havalarda kilo almak yerine kalıcı kilo vermeyi düşününler için hazırlanan etkili bu tarifi doğru uygularsanız etkisini de çok çabuk görebilirsiniz. İşte sağlığa faydaları saymakla bitmeyen ve kış boyunca tüketmeniz gereken o besin...

  2. Diyet yaparken en çok tüketilmesi gereken besinler arasında yer alan lahana C vitamini açısından çok zengin bir besindir. İçerdiği zengin vitamin ve mineraller sayesinde kış aylarında en mucivesi besinlerden biri olarak tanımlanır.

    Diyet yaparken en çok tüketilmesi gereken besinler arasında yer alan lahana C vitamini açısından çok zengin bir besindir. İçerdiği zengin vitamin ve mineraller sayesinde kış aylarında en mucivesi besinlerden biri olarak tanımlanır.

  3. Diyetisyenlerinde beslenme listelerinde hiç eksik etmediği lahana kalori bakımından düşük olduğu için kilo vermek isteyenler için çok uygun bir sebzedir. Uzun süre tok tutan lahanayı hem çiğ hem de pişirerek tüketebilirsiniz.

    Diyetisyenlerinde beslenme listelerinde hiç eksik etmediği lahana kalori bakımından düşük olduğu için kilo vermek isteyenler için çok uygun bir sebzedir. Uzun süre tok tutan lahanayı hem çiğ hem de pişirerek tüketebilirsiniz.

  4. Özellikle son zamanlarda etkisi çok konuşulan lahana çorbası sayesinde kış mevsimini rahat geçirebilir yavaşlayan metabolizmanızı hızlandırabilirsiniz. Ayrıca beyaz lahanayı çorba yaparak kış mevsiminde kilo almak yerine fazlalıklarınızdan kurtulup kilo vermeniz mümkün.

    Özellikle son zamanlarda etkisi çok konuşulan lahana çorbası sayesinde kış mevsimini rahat geçirebilir yavaşlayan metabolizmanızı hızlandırabilirsiniz. Ayrıca beyaz lahanayı çorba yaparak kış mevsiminde kilo almak yerine fazlalıklarınızdan kurtulup kilo vermeniz mümkün.

  5. Her ne kadar pişirirken kokusu biraz rahatsız etse de beyaz lahana çorbası sindirim sistemine iyi gelir. Vücudunuzda biriken ödemi atmanızı sağlar. Peki haftada iki defa tüketilmesi gereken diyet lahana çorbası nasıl yapılır? İşte yağları cayır cayır yakan diyet beyaz lahana çorbası tarifi:

    Her ne kadar pişirirken kokusu biraz rahatsız etse de beyaz lahana çorbası sindirim sistemine iyi gelir. Vücudunuzda biriken ödemi atmanızı sağlar. Peki haftada iki defa tüketilmesi gereken diyet lahana çorbası nasıl yapılır? İşte yağları cayır cayır yakan diyet beyaz lahana çorbası tarifi:

  6. DİYET LAHANA ÇORBASI TARİFİ <br> MALZEMELER: <br> - 1 küçük boy lahana - 2 orta boy soğan - 2 adet yeşil biber - 2 adet domates - 2 adet havuç - 1 demet kereviz

    DİYET LAHANA ÇORBASI TARİFİ
    MALZEMELER:
    - 1 küçük boy lahana - 2 orta boy soğan - 2 adet yeşil biber - 2 adet domates - 2 adet havuç - 1 demet kereviz

  7. YAPILIŞI: Öncelikle lahanaya doğrayın. Daha sonra diğer sebzeleri soyup güzelce yıkayıp doğrayın. Bir tencerenin içine biraz zeytinyağı koyup üzerine doğradığını soğanları ekleyin. Soğanları biraz soteledikten sonra diğer doğradığınız sebzeleri de ekleyin. Güzelce karıştırdıktan sonra üzerine biraz su ekleyin ve pişirmeye bırakın.

    YAPILIŞI: Öncelikle lahanaya doğrayın. Daha sonra diğer sebzeleri soyup güzelce yıkayıp doğrayın. Bir tencerenin içine biraz zeytinyağı koyup üzerine doğradığını soğanları ekleyin. Soğanları biraz soteledikten sonra diğer doğradığınız sebzeleri de ekleyin. Güzelce karıştırdıktan sonra üzerine biraz su ekleyin ve pişirmeye bırakın.

  8. İstediğiniz baharatları da ekledikten sonra yaklaşık yarım saat kaynamaya bırakın. Çorbanın kaynadığını gördükten sonra ocağın altını kısın. Çorbayı pürüzsüz bir şekilde isterseniz blendırdan geçirebilirsiniz. Blendırdan geçirmeden de direk bu şekilde tüketebilirsiniz.

    İstediğiniz baharatları da ekledikten sonra yaklaşık yarım saat kaynamaya bırakın. Çorbanın kaynadığını gördükten sonra ocağın altını kısın. Çorbayı pürüzsüz bir şekilde isterseniz blendırdan geçirebilirsiniz. Blendırdan geçirmeden de direk bu şekilde tüketebilirsiniz.

  9. DİYET LAHANA ÇORBASI NE ZAMAN TÜKETİLMELİ? <br> Bu sağlıklı besinin kilo vermenize yardımcı olmasını istiyorsanız haftada mutlaka iki defa tüketmeniz gerekiyor.

    DİYET LAHANA ÇORBASI NE ZAMAN TÜKETİLMELİ?
    Bu sağlıklı besinin kilo vermenize yardımcı olmasını istiyorsanız haftada mutlaka iki defa tüketmeniz gerekiyor.

  10. KANSERE KARŞI KORUYUCU GÖREVİ GÖRÜR! Yapılan araştırmalara göre lahananın bazı kanser türlerini önlemede etkili olduğunu ortaya koydu.

    KANSERE KARŞI KORUYUCU GÖREVİ GÖRÜR! Yapılan araştırmalara göre lahananın bazı kanser türlerini önlemede etkili olduğunu ortaya koydu.

  11. Lahanın içeriğindeki antioksidan ve antienflamatuar sayesinde vücudunuzun adeta kanserle savaşmasını sağlar.

    Lahanın içeriğindeki antioksidan ve antienflamatuar sayesinde vücudunuzun adeta kanserle savaşmasını sağlar.

  12. TİP 2 DİYABETİ ÖNLEDİĞİ ORTAYA ÇIKTI <br>Son günlerde yapılan bir çalışmayla lahanın sağlıklı yapılacak bir diyetle birlikte tip 2 diyabet olasılığını azalttığını ortaya koydu. Çok sayıda kök sebze, balık, elma, armut, yulaf ezmesi ve çavdar ekmeği tüketenlerin de hastalığa yakalanma olasılığı %38'e kadar daha azdı.

    TİP 2 DİYABETİ ÖNLEDİĞİ ORTAYA ÇIKTI
    Son günlerde yapılan bir çalışmayla lahanın sağlıklı yapılacak bir diyetle birlikte tip 2 diyabet olasılığını azalttığını ortaya koydu. Çok sayıda kök sebze, balık, elma, armut, yulaf ezmesi ve çavdar ekmeği tüketenlerin de hastalığa yakalanma olasılığı %38'e kadar daha azdı.

  13. İLTİHABA İYİ GELİR <br> Lahananın zengin içeriği sayesinde dokularınızdaki şişmeyi hafifletir. Ayrıca sağlık sorunlarından korumaya yardımcı olur. Yani özetle; iltihaplanma kanser, kalp hastalığı, diyabet ve Alzheimer hastalığı gibi şeylerle bağlantılıdır.

    İLTİHABA İYİ GELİR
    Lahananın zengin içeriği sayesinde dokularınızdaki şişmeyi hafifletir. Ayrıca sağlık sorunlarından korumaya yardımcı olur. Yani özetle; iltihaplanma kanser, kalp hastalığı, diyabet ve Alzheimer hastalığı gibi şeylerle bağlantılıdır.

  14. SİNDİRİME İYİ GELİR <br> İçeriğinde bulunan lif sayesinde kötü kolesterolünüzü düşürür. ve kan çekerinizi dengelemeye yardımcı olur. Ayrıca çok etkili olarak bilinen faydalarından biri olan bu özelliği sayesinde bağırsakların iç yüzeyini güçlü tutar. Bu da mide hastalıklarınızında büyük ölçüde iyileşmesini sağlar.

    SİNDİRİME İYİ GELİR
    İçeriğinde bulunan lif sayesinde kötü kolesterolünüzü düşürür. ve kan çekerinizi dengelemeye yardımcı olur. Ayrıca çok etkili olarak bilinen faydalarından biri olan bu özelliği sayesinde bağırsakların iç yüzeyini güçlü tutar. Bu da mide hastalıklarınızında büyük ölçüde iyileşmesini sağlar.

  15. KEMİK VE KAS SAĞLIĞINDA ETKİLİ! <br> 50 yaş sonrası kemik erimesinin başlamasıyla azalan kemik ve kas sağlığını korumada oldukça etkilidir. İçeriğinde kalsiyum, potasyum ve magnezyum sayesinde kaslarınızı güçlendirici görevi görür.

    KEMİK VE KAS SAĞLIĞINDA ETKİLİ!
    50 yaş sonrası kemik erimesinin başlamasıyla azalan kemik ve kas sağlığını korumada oldukça etkilidir. İçeriğinde kalsiyum, potasyum ve magnezyum sayesinde kaslarınızı güçlendirici görevi görür.