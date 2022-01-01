Boğaz bölgesinde çeşitli nedenlerle birikim yağan mukuslar gıcık oluşmasına da yol açabilir. Bu gıcık çoğunlukla öksürükle beraber ortaya çıka ya da gıcık öksürük olmasına neden olur. Gece öksürük krizleri solunum yollarındaki sinirlerin alerjen, enfeksiyon ve diğer tahriş ediciler tarafından uyarılmasıyla meydana gelebilir. Peki gece tutan öksürük krizine ne iyi gelir?