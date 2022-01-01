Gece Tutan Öksürük Krizine Ne İyi Gelir?
Boğaz bölgesinde çeşitli nedenlerle birikim yağan mukuslar gıcık oluşmasına da yol açabilir.
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Boğaz bölgesinde çeşitli nedenlerle birikim yağan mukuslar gıcık oluşmasına da yol açabilir. Bu gıcık çoğunlukla öksürükle beraber ortaya çıka ya da gıcık öksürük olmasına neden olur. Gece öksürük krizleri solunum yollarındaki sinirlerin alerjen, enfeksiyon ve diğer tahriş ediciler tarafından uyarılmasıyla meydana gelebilir. Peki gece tutan öksürük krizine ne iyi gelir?
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Kış aylarında yediden yetmişe herkesin kabusu soğuk algınlığı ve öksürük nöbetleridir. Özellikle çocuklu aileler bu problem için kuru ve balgamlı öksürüğü en çabuk ne keser sorusuyla şifa arayışına giriyor.
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Mevsim geçişlerinde ve kış aylarında havaların kurumasıyla daha fazla görülen gıcık öksürük için en etkili yöntem ılık bitki çayları ve sudur. Bazen boğaz pastili kullanmak da bu gıcığı geçirebilir.
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Özellikle sigara içen insanlarda daha fazla olan gıcık öksürük alerjisi olan kimselerde de yaygın bir şekilde görülür.
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GECE TUTAN ÖKSÜRÜK KRİZİNE NE İYİ GELİR?
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Uykuları kabusa çeviren gece tutan öksürük için önce olduğunuz yerden doğrulup bir cam ya da balkona çıkın.
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Derin derin nefes almaya çalışın. Daha sonra yudum yudum su içerek boğazınızı sakinleştirin.
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Çünkü aniden başlayan öksürük kişinin sinir bozukluğuna yol açarak ilerler. Bu da kan akışını hızlandırarak kalp ritimini bozar. Kişi hem öksürüp hem kalp atışını kontrol edemez. Bu yüzden derin derin nefes almak ilk kuraldır.
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Daha sonra bir tencereye su koyup içine nane, çay ağacı yağı ve tuz koyup kaynatın. Kaynayan buharı sadece burun değil ağız yoluyla da nefes alın. Ağız içinden sinüslere daha sonra boğaz ve akciğere kadar olan kısmın rahatlamasını sağlar.
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Tekrar uyumadan önce göğsünüze at kestanesi kremi sürüp üzerine ılık bir havlu koyun.
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Ayrıca odanızda sürekli olarak tuz lambası ya da hava temizleyicisi bulundurmayı da unutmayın.