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Camdaki Kız'da Yürekleri Sızlatacak Ayrılık Kararı!

Camdaki Kız'da yürekleri sızlatacak ayrılık kararı!

  1. Başrollerinde Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Hande Ataizi, Cihangir Ceyhan, Enis Arıkan, Nur Sürer, Selma Ergenç, Tamer Levent ve Devrim Yakut gibi birbirinden ünlü isimlerin başrolünde yer aldığı Camdaki Kız yeni bölümleri ile izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor.<BR> "Acımasız anne Feride" olarak Camdaki Kız'da yer alan ve dizinin bel kemiği olan karakter için yayınlanan fragmanda hayranları üzen bir gelişme yaşandı.

    Başrollerinde Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Hande Ataizi, Cihangir Ceyhan, Enis Arıkan, Nur Sürer, Selma Ergenç, Tamer Levent ve Devrim Yakut gibi birbirinden ünlü isimlerin başrolünde yer aldığı Camdaki Kız yeni bölümleri ile izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor.
    "Acımasız anne Feride" olarak Camdaki Kız'da yer alan ve dizinin bel kemiği olan karakter için yayınlanan fragmanda hayranları üzen bir gelişme yaşandı.

  2. CAMDAKİ KIZ FERİDE NUR SÜRER KADROYA VEDA ETTİ<BR> Nalan'a gizli saklı olan bütün sırları bir bir anlatan Feride ölüyor. Usta oyuncu 29 Aralık günü yayınlanacak olan 63. bölüm ile sevenlerine veda ediyor. Ekip arkadaşları ünlü oyuncuya son sahnesinde kutlama yaptı.

    CAMDAKİ KIZ FERİDE NUR SÜRER KADROYA VEDA ETTİ
    Nalan'a gizli saklı olan bütün sırları bir bir anlatan Feride ölüyor. Usta oyuncu 29 Aralık günü yayınlanacak olan 63. bölüm ile sevenlerine veda ediyor. Ekip arkadaşları ünlü oyuncuya son sahnesinde kutlama yaptı.

  3. NUR SÜRER KİMDİR?<BR> Nur Sürer 21 Haziran 1954 yılında Bursa'da doğan, Türk sinema, dizi ve tiyatro oyuncusudur. 1954 yılında Ahmet ve Rabia Sürer'in kızı olarak dünyaya geldi. Eğitimini Bursa Anadolu Kız Lisesi'nde tamamladı. Erden Kıral'ın Bereketli Topraklar Üzerinde filmi ile sinema hayatına adım atan sanatçı, Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde iki kez "En İyi Kadın Oyuncu" ödülü kazandı. Bugüne değin kırktan fazla filmde ve televizyon dizilerinde oynadı. İlk uluslararası çalışması 1984 yılındaki Ayna adlı film oldu.

    NUR SÜRER KİMDİR?
    Nur Sürer 21 Haziran 1954 yılında Bursa'da doğan, Türk sinema, dizi ve tiyatro oyuncusudur. 1954 yılında Ahmet ve Rabia Sürer'in kızı olarak dünyaya geldi. Eğitimini Bursa Anadolu Kız Lisesi'nde tamamladı. Erden Kıral'ın Bereketli Topraklar Üzerinde filmi ile sinema hayatına adım atan sanatçı, Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde iki kez "En İyi Kadın Oyuncu" ödülü kazandı. Bugüne değin kırktan fazla filmde ve televizyon dizilerinde oynadı. İlk uluslararası çalışması 1984 yılındaki Ayna adlı film oldu.

  4. Bu filmi 1991 yılında "En İyi Yabancı Film" dalında Oskar Ödülü kazanan Umuda Yolculuk (1990), Dunkle Schatten der Angst (1993) ve Yara (1998) izledi. Sürer, 2007 yılında Kanal D'de yayınlanan Asi adlı dizide "Neriman Kozcuoğlu" karakterini canlandırmıştır.

    Bu filmi 1991 yılında "En İyi Yabancı Film" dalında Oskar Ödülü kazanan Umuda Yolculuk (1990), Dunkle Schatten der Angst (1993) ve Yara (1998) izledi. Sürer, 2007 yılında Kanal D'de yayınlanan Asi adlı dizide "Neriman Kozcuoğlu" karakterini canlandırmıştır.