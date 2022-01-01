Camdaki Kız'da yürekleri sızlatacak ayrılık kararı!

Başrollerinde Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Hande Ataizi, Cihangir Ceyhan, Enis Arıkan, Nur Sürer, Selma Ergenç, Tamer Levent ve Devrim Yakut gibi birbirinden ünlü isimlerin başrolünde yer aldığı Camdaki Kız yeni bölümleri ile izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

"Acımasız anne Feride" olarak Camdaki Kız'da yer alan ve dizinin bel kemiği olan karakter için yayınlanan fragmanda hayranları üzen bir gelişme yaşandı.