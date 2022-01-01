2023 trafik cezaları belli oldu!

Türkiye'nin ilk gastronomi eğitimi veren Meslek Lisesi açıldı
Türkiye'nin ilk gastronomi eğitimi veren Meslek Lisesi açıldı
Kaskonu Yaptır, Aracın Hep "Sıfır" Gibi Kalsın!
Kaskonu Yaptır, Aracın Hep "Sıfır" Gibi Kalsın!
Sponsorlu İçerik
'2024 ile beraber enflasyon kontrol altına alınmış olacak'
'2024 ile beraber enflasyon kontrol altına alınmış olacak'
Üniversite hastanesinde 11 yıl sahte diploma ile çalışmış
Üniversite hastanesinde 11 yıl sahte diploma ile çalışmış
SMA Bilim Kurulu, yeni ilaç ve tedavileri ele alacak
SMA Bilim Kurulu, yeni ilaç ve tedavileri ele alacak
'Yemek kartlarının kullanım yerlerine' ilişkin açıklama
'Yemek kartlarının kullanım yerlerine' ilişkin açıklama
Ali Yalçın: Memur olarak ek zam bekliyoruz
Ali Yalçın: Memur olarak ek zam bekliyoruz
Memur sendikaları Bakan Bilgin ile görüştü
Memur sendikaları Bakan Bilgin ile görüştü
İcra memurunu silahla vuran saldırgan avukat çıktı
İcra memurunu silahla vuran saldırgan avukat çıktı
İçişleri'nden İBB'de yürütülen soruşturmaya ilişkin açıklama
İçişleri'nden İBB'de yürütülen soruşturmaya ilişkin açıklama
2023 resmi tatil takvimi belli oldu
2023 resmi tatil takvimi belli oldu
'Doğal gaz ve elektrikte sübvanse önümüzdeki yıl da devam edecek'
'Doğal gaz ve elektrikte sübvanse önümüzdeki yıl da devam edecek'
İlaç bulunamama sıkıntısı ocak ayının sonuna kadar devam edecek
İlaç bulunamama sıkıntısı ocak ayının sonuna kadar devam edecek
2022'nin en başarılı belediye başkanları kim oldu?
2022'nin en başarılı belediye başkanları kim oldu?
MEB alan değişikliği duyurusunu hala yayımlamadı
MEB alan değişikliği duyurusunu hala yayımlamadı
İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 29,10 zam yapıldı
İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 29,10 zam yapıldı
AK Parti'den 6 yaşındaki çocuğa istismarına ilişkin araştırma önergesi
AK Parti'den 6 yaşındaki çocuğa istismarına ilişkin araştırma önergesi
'Karadeniz gazı mart sonu sisteme verilecek'
'Karadeniz gazı mart sonu sisteme verilecek'
Adli, İdari yargı hakimlik sınavı sonuçları açıklandı
Adli, İdari yargı hakimlik sınavı sonuçları açıklandı
Sağlık Bakanı Koca'dan muayenehanesi olan hekimlerle ilgili açıklama
Sağlık Bakanı Koca'dan muayenehanesi olan hekimlerle ilgili açıklama
Açığa alınan savcı dahil 21 sanığa 'uyuşturucu ticareti' davası
Açığa alınan savcı dahil 21 sanığa 'uyuşturucu ticareti' davası
10 belediye AK Parti'ye geçiyor!
10 belediye AK Parti'ye geçiyor!
Yazılımcı ordusu tamam
Yazılımcı ordusu tamam
Kızılelma ve Togg'a yerli çip: Türkiye üretim üssü olacak
Kızılelma ve Togg'a yerli çip: Türkiye üretim üssü olacak
En çok şikayet fırsatçılardan: Fahiş fiyatlar tüketiciyi bıktırdı
En çok şikayet fırsatçılardan: Fahiş fiyatlar tüketiciyi bıktırdı
Erdoğan, Bakan Dönmez'i böyle uyardı: Biraz hızlan diyorum hızlan
Erdoğan, Bakan Dönmez'i böyle uyardı: Biraz hızlan diyorum hızlan
İstanbul'da 4 ilçede su kesintisi
İstanbul'da 4 ilçede su kesintisi
Anayasa Mahkemesi 'Bylock' için toplanıyor
Anayasa Mahkemesi 'Bylock' için toplanıyor
Bakan Bilgin: EYT Bu hafta açıklanacak
Bakan Bilgin: EYT Bu hafta açıklanacak
Karadeniz'de 58 milyar metreküplük doğal gaz keşfedildi
Karadeniz'de 58 milyar metreküplük doğal gaz keşfedildi
Advertisement

2023 Trafik Cezaları Belli Oldu!

2023 trafik cezaları belli oldu!

  1. Trafik cezaları her yıl olduğu gibi 2023 yılına girilmesiyle yükselecek. Yeni yılda trafik cezalarında ne kadar artış olacağı belli oldu. Hız sınırını aşma, kemer takmama, kırmızı ışıkta geçme ve araç içinde telefonla uğraşmak gibi davranışlarda bulunan sürücülere kaç TL ceza kesilecek? İşte 2023'te trafik cezalarının miktarları...

    Trafik cezaları her yıl olduğu gibi 2023 yılına girilmesiyle yükselecek. Yeni yılda trafik cezalarında ne kadar artış olacağı belli oldu. Hız sınırını aşma, kemer takmama, kırmızı ışıkta geçme ve araç içinde telefonla uğraşmak gibi davranışlarda bulunan sürücülere kaç TL ceza kesilecek? İşte 2023'te trafik cezalarının miktarları...

  2. Yeniden Değerleme Oranı'nın yüzde 112,9 olarak belirlenmesiyle birlikte 2023 yılında trafik cezaları da belli oldu.

    Yeniden Değerleme Oranı'nın yüzde 112,9 olarak belirlenmesiyle birlikte 2023 yılında trafik cezaları da belli oldu.

  3. Artış oranıyla birlikte 2022 yılında 427 TL olan kırmızı ışıkta geçme cezası 2023 yılında 951 TL olacak.

    Artış oranıyla birlikte 2022 yılında 427 TL olan kırmızı ışıkta geçme cezası 2023 yılında 951 TL olacak.

  4. Hız sınırını yüzde 10 - yüzde 30'a kadar aşmanın cezası da 951 TL oldu. Hız sınırını yüzde 30 - yüzde 50'ye kadar aşmak 888 TL'den 1979 liraya, hız sınırını yüzde 50'den fazla aşmak 1823 TL'den 4 bin 64 TL'ye yükseldi.

    Hız sınırını yüzde 10 - yüzde 30'a kadar aşmanın cezası da 951 TL oldu. Hız sınırını yüzde 30 - yüzde 50'ye kadar aşmak 888 TL'den 1979 liraya, hız sınırını yüzde 50'den fazla aşmak 1823 TL'den 4 bin 64 TL'ye yükseldi.

  5. Birçok sürücünün uymadığı emniyet kemeri ihlaline de yüksek ceza geliyor. 2022 yılında 196 TL olan emniyet kemeri takmamak, yapılan değerleme oranıyla 2023 yılında 436 TL'ye yükseldi.

    Birçok sürücünün uymadığı emniyet kemeri ihlaline de yüksek ceza geliyor. 2022 yılında 196 TL olan emniyet kemeri takmamak, yapılan değerleme oranıyla 2023 yılında 436 TL'ye yükseldi.

  6. KGYS'ler tarafından tespit edilen ve sürücülerin birçok kez ceza yediği seyir halinde cep telefonu kullanma cezası 427 TL'den 951 TL'ye kadar artış gösterecek.

    KGYS'ler tarafından tespit edilen ve sürücülerin birçok kez ceza yediği seyir halinde cep telefonu kullanma cezası 427 TL'den 951 TL'ye kadar artış gösterecek.

  7. 2023'te alkol testine itiraz eden yandı <BR> Alkol testine itiraz etmek 3 bin 836 TL'den 8 bin 551 TL'ye, muayenesiz araçla trafiğe çıkmak ve yasak olan yerde sollama yapmak 427 TL'den 951 TL'ye yükseldi. Alkollu araçla ilk yakalanmada 4 bin 64 TL, ikinci defa alkollu araç kullanmaktan yakalanma 2 bin 286 TL'den 5 bin 96 TL olacak.

    2023'te alkol testine itiraz eden yandı
    Alkol testine itiraz etmek 3 bin 836 TL'den 8 bin 551 TL'ye, muayenesiz araçla trafiğe çıkmak ve yasak olan yerde sollama yapmak 427 TL'den 951 TL'ye yükseldi. Alkollu araçla ilk yakalanmada 4 bin 64 TL, ikinci defa alkollu araç kullanmaktan yakalanma 2 bin 286 TL'den 5 bin 96 TL olacak.

  8. Yetkisi dışında çakar veya siren kullananlara da ağır cezalar geliyor. 2022 yılında 1823 TL olan ceza tutarı 2023 yılında 4 bin 64 TL olacak.

    Yetkisi dışında çakar veya siren kullananlara da ağır cezalar geliyor. 2022 yılında 1823 TL olan ceza tutarı 2023 yılında 4 bin 64 TL olacak.

  9. Vatandaşların çokça maruz kaldığı cezalardan bir tanesi de ehliyetsiz araç kullanmak. Yapılan Yeniden Değerleme Oranı ile birlikte ehliyetsiz araç kullanmak 8 bin 90 TL'ye yükselecek.

    Vatandaşların çokça maruz kaldığı cezalardan bir tanesi de ehliyetsiz araç kullanmak. Yapılan Yeniden Değerleme Oranı ile birlikte ehliyetsiz araç kullanmak 8 bin 90 TL'ye yükselecek.

  10. Emniyet şeridini gereksiz ihlal edenler... <BR> Emniyet şeridini ihlal etmek 1823 TL'den 4 bin 64 TL'ye, trafik sigortası olmadan trafiğe çıkmak 196 TL'den 436TL'ye, takip mesafesine uymamak 196 TL'den 436 TL'ye, plakanın okunur olmasını engelleyecek değişikliklerin cezası 750 TL'den 1671 TL'ye yükseldi.

    Emniyet şeridini gereksiz ihlal edenler...
    Emniyet şeridini ihlal etmek 1823 TL'den 4 bin 64 TL'ye, trafik sigortası olmadan trafiğe çıkmak 196 TL'den 436TL'ye, takip mesafesine uymamak 196 TL'den 436 TL'ye, plakanın okunur olmasını engelleyecek değişikliklerin cezası 750 TL'den 1671 TL'ye yükseldi.

  11. Bunlara ek olarak, yaya veya okul geçitleri ile kavşak giriş ve çıkışlarında yayalara öncelik vermeyenlere 888 TL, kask ve koruma gözlüğü takmayanlar ve araçlardan çöp atanlar da 2022 yılında 196 TL ceza ödeyecek.

    Bunlara ek olarak, yaya veya okul geçitleri ile kavşak giriş ve çıkışlarında yayalara öncelik vermeyenlere 888 TL, kask ve koruma gözlüğü takmayanlar ve araçlardan çöp atanlar da 2022 yılında 196 TL ceza ödeyecek.