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Ünlü İsim Umre'ye Gitti!

Yoğun bir konser programı olan Gülben Ergen, işlerine ara vererek annesi ile birlikte Umre'ye gitti. Annesine verdiği sözü tuttuğunu söyleyen Ergen, Umre'den paylaşımlarını takipçileri ile paylaşmayı da ihmal etmedi.

  1. Şarkıcı ve oyuncu olan Gülben Ergen, 2022 yıllarının son günlerinde şaşırtıcı bir harekette bulundu.

    Şarkıcı ve oyuncu olan Gülben Ergen, 2022 yıllarının son günlerinde şaşırtıcı bir harekette bulundu.

  2. Verdiği sözü tutarak annesi ile birlikte Umre yolculuğuna çıkan ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından çektiği fotoğrafları takipçileri ile paylaştı.

    Verdiği sözü tutarak annesi ile birlikte Umre yolculuğuna çıkan ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından çektiği fotoğrafları takipçileri ile paylaştı.

  3. Ergen, "Anneme verdiğim sözü tuttum. Bana, aileme, mesleğime, sevdiğim, önemsediğim her şeye ve herkese gülümseyen hayatı mucizelerle yaşıyorum" dedi.

    Ergen, "Anneme verdiğim sözü tuttum. Bana, aileme, mesleğime, sevdiğim, önemsediğim her şeye ve herkese gülümseyen hayatı mucizelerle yaşıyorum" dedi.

  4. ANNESİ İLE UMREYE GİTTİ Yoğun bir konser dönemine giren ve arta kalan zamanını ailesine ayıran başarılı şarkıcı, annesine verdiği sözü tuttuğunu belirterek Umre'ye gittiğini duyurdu.

    ANNESİ İLE UMREYE GİTTİ Yoğun bir konser dönemine giren ve arta kalan zamanını ailesine ayıran başarılı şarkıcı, annesine verdiği sözü tuttuğunu belirterek Umre'ye gittiğini duyurdu.

  5. Umre'den çektiği fotoğrafları Instagram hesabından paylaşan şarkıcı,  "Annem söz vermiştim. Seni götüreceğim söz demiştim. Hem Mekke hem de Medine'ye uçtuk ana kız.

    Umre'den çektiği fotoğrafları Instagram hesabından paylaşan şarkıcı,  "Annem söz vermiştim. Seni götüreceğim söz demiştim. Hem Mekke hem de Medine'ye uçtuk ana kız.

  6. İnsan önceliklerine ne yapıp ne edip vakit ayırabiliyor. 2022 yılına minnetle teşekkür borçluyum.

    İnsan önceliklerine ne yapıp ne edip vakit ayırabiliyor. 2022 yılına minnetle teşekkür borçluyum.

  7. Bana, aileme, mesleğime, sevdiğim, önemsediğim her şeye ve herkese gülümseyen hayatı mucizelerle yaşıyorum. Gelsin 2023" ifadeleriyle mutluluğunu dile getirdi.

    Bana, aileme, mesleğime, sevdiğim, önemsediğim her şeye ve herkese gülümseyen hayatı mucizelerle yaşıyorum. Gelsin 2023" ifadeleriyle mutluluğunu dile getirdi.

  8. Ergenin paylaşımına sessiz kalmayan sanat camiası  "Allah kabul etsin" yorumlarında bulundu.

    Ergenin paylaşımına sessiz kalmayan sanat camiası  "Allah kabul etsin" yorumlarında bulundu.