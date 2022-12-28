Estetiksiz Hali Bu Kadarda Olmaz Dedirtti

Katıldığı yarışmayı 1. olarak bitiren Burcu Biricik yaptığı final konuşmasında ''Ben buraya ağlayarak geldim. Bu mutluluk gözyaşı değildi. Nasıl bir yere geleceğimden, neler yaşayacağımdan çok korkuyordum. 'Allah'ım, hayırlısı değilse, gitmeyeyim oraya' dedim ve birinci oldum" sözlerine yer vermişti.