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Estetiksiz Hali Bu Kadarda Olmaz Dedirtti

Camdaki kız filminde Nalan karakterine hayat veren oyuncu Burcu Biricik'in yıllar önce oynadığı filmde estetiksiz hali ortaya çıktı. Muhteşem Yüzyıl dizisinde o eski hali herkesi şaşkına çevirdi.

  1. "Kırmızı Oda" dizisinde hayat verdiği Boncuk karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan, şimdilerde ise "Camdaki Kız" dizisinde canlandırdığı Nalan karakteriyle adından söz ettiren oyuncu Burcu Biricik eski hali herkesi şaşırttı.

    "Kırmızı Oda" dizisinde hayat verdiği Boncuk karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan, şimdilerde ise "Camdaki Kız" dizisinde canlandırdığı Nalan karakteriyle adından söz ettiren oyuncu Burcu Biricik eski hali herkesi şaşırttı.

  2. Yıllar önce Muhteşem Yüzyıl dizinde rol alan ünlü oyuncu Burcu Biricik'in estetiksiz hali sosyal medyada gündem oldu.

    Yıllar önce Muhteşem Yüzyıl dizinde rol alan ünlü oyuncu Burcu Biricik'in estetiksiz hali sosyal medyada gündem oldu.

  3. Dizide Menekşe rolünü canlandıran oyuncunun kilolu hali ve yüzündeki değişiklik dikkatlerden kaçmadı.

    Dizide Menekşe rolünü canlandıran oyuncunun kilolu hali ve yüzündeki değişiklik dikkatlerden kaçmadı.

  4. 11 YIL ÖNCEKİ HALİ OLAY OLDU! Biricik'in 23 yaşındaki halini görenler tanımakta zorluk çekti.

    11 YIL ÖNCEKİ HALİ OLAY OLDU! Biricik'in 23 yaşındaki halini görenler tanımakta zorluk çekti.

  5. Katıldığı yarışmayı 1. olarak bitiren Burcu Biricik yaptığı final konuşmasında ''Ben buraya ağlayarak geldim. Bu mutluluk gözyaşı değildi. Nasıl bir yere geleceğimden, neler yaşayacağımdan çok korkuyordum. 'Allah'ım, hayırlısı değilse, gitmeyeyim oraya' dedim ve birinci oldum" sözlerine yer vermişti.

    Katıldığı yarışmayı 1. olarak bitiren Burcu Biricik yaptığı final konuşmasında ''Ben buraya ağlayarak geldim. Bu mutluluk gözyaşı değildi. Nasıl bir yere geleceğimden, neler yaşayacağımdan çok korkuyordum. 'Allah'ım, hayırlısı değilse, gitmeyeyim oraya' dedim ve birinci oldum" sözlerine yer vermişti.

  6. İşte Burcu Biricik'in 11 yıl önceki hali...

    İşte Burcu Biricik'in 11 yıl önceki hali...

  7. :)

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