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İstanbul'da Otobüs, Metrobüs, Marmaray Ne Kadar, Kaç TL Oldu?

İstanbul'da toplu ulaşım ücretlerine yapılacak zam oranı açıklandı. Alınan kararla İstanbul'da elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş, minibüs ve servis ücretlerine yüzde 29,10 zam yapıldı.

  1. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, toplu ulaşım ücretlerine yüzde 29,10 oranında zam yapıldı.

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, toplu ulaşım ücretlerine yüzde 29,10 oranında zam yapıldı.

  2. ÖĞRENCİ - ÖĞRETMEN BİLET ÜCRETİ NE KADAR? İETT zammı ile birlikte; tam elektronik bilet ücreti 7,67 liradan 9,90 liraya, öğrenci elektronik bilet ücreti 3,74 liradan 4,83 liraya, öğretmen elektronik bilet ücreti 5,49 liradan 7,09 liraya, tam abonman ücreti 602 liradan 777 liraya, öğrenci abonman ücreti 109 liradan 140 liraya yükseldi.

    ÖĞRENCİ - ÖĞRETMEN BİLET ÜCRETİ NE KADAR? İETT zammı ile birlikte; tam elektronik bilet ücreti 7,67 liradan 9,90 liraya, öğrenci elektronik bilet ücreti 3,74 liradan 4,83 liraya, öğretmen elektronik bilet ücreti 5,49 liradan 7,09 liraya, tam abonman ücreti 602 liradan 777 liraya, öğrenci abonman ücreti 109 liradan 140 liraya yükseldi.

  3. MARMARAY ÜCRETİ NE KADAR? Marmaray'da en uzun mesafe ücreti 16,97 liradan 21,91 liraya, metrobüste en uzun mesafe ücreti 11,38 liradan 14,69 liraya yükseltildi.

    MARMARAY ÜCRETİ NE KADAR? Marmaray'da en uzun mesafe ücreti 16,97 liradan 21,91 liraya, metrobüste en uzun mesafe ücreti 11,38 liradan 14,69 liraya yükseltildi.

  4. İETT ZAMMI NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK? Yeni tarifenin 1 Ocak 2023'den itibaren geçerli olacağı belirtildi.

    İETT ZAMMI NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK? Yeni tarifenin 1 Ocak 2023'den itibaren geçerli olacağı belirtildi.