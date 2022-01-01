Imdb Listesine Göre 2022'Nin En Popüler Oyuncuları Belli Oldu!
ImDb listesine göre 2022'nin en popüler oyuncuları belli oldu!
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ImDb platformuna göre 2022'nin en popüler oyuncuları belli oldu. Kıvanç Tatlıtuğ ile Kerem Bursin'in de listede yer aldığı ImDb listesinin ilk sırasında Can Yaman yer aldı. Serenay Sarıkaya ise listede yer bulamadı.
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1 - CAN YAMAN
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2 - HANDE ERÇEL
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3 - KEREM BURSİN
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4 - DEMET ÖZDEMİR
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5 - KIVANÇ TATLITUĞ
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6 - TUBA BÜYÜKÜSTÜN
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7 - PINAR DENİZ
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8 - AYÇA AYŞİN TURAN