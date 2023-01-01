Yılbaşında kar yağacak mı?

Çalışkan, şöyle konuştu: ''Aralık aylarının sonları ve Ocak aylarının başında bu kadar yağış görülmeyen, beklenmeyen dönem çok enderdir...Çoğu zaman yılbaşından önce ya da sonrasında kar yağışı görürdük. Ancak özellikle yurdun batı kesimlerinde bu yıl ne öncesinde bir yağış gördük ne de sonrasında görebileceğiz gibi duruyor"