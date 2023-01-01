Yılbaşında Kar Yağacak Mı?
Yılbaşında kar yağacak mı?
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TÜRKİYE 2023'e 'hoş geldin' demeye hazırlanırken yılbaşında havanın nasıl olacağı merak konusu oldu. Meteoroloji uzmanı Dilek Çalışkan, Türkiye'nin 'farklı' bir yeni yıl yaşayacağını söyledi. Yılbaşı akşamı İstanbul'da kuru soğuk olacağını aktaran Çalışkan, 1 Ocak'tan sonraki süreci yani yeni yılın ilk günlerine dair havanın detaylarını paylaştı.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin raporunda bugün Artvin, Giresun, Ordu, Rize ve Trabzon'a sarı kodlu kuvvetli kar yağışı uyarısı yaptı. Yurdun batı bölümü ise bu kış karla henüz tam anlamıyla tanışamadı. "Yılbaşında kar yağacak mı?" yönündeki merakları Meteoroloji uzmanı Dilek Çalışkan giderdi. Özellikle yurdun batısı olmak üzere Türkiye'nin 'farklı' bir yeni yıl yaşayacağını ifade eden Çalışkan, 1 Ocak 2023'ü ve sonrasındaki 15 günlük süreçle ilgili bilgi verdi.
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NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, 31 Aralık hava durumuyla ilgili değerlendirmede bulundu. Çalışkan, "Yılbaşında kar yağışı olacak mı?" sorusunu da açıklık getirdi. Dilek Çalışkan, kuru soğuğun etkili olacağı yılbaşında yağış beklenmediğini, bu tabloyla da birlikte bu sene Türkiye'nin 'farklı' bir yeni yıl geçireceğini belirtti.
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Çalışkan, şöyle konuştu: ''Aralık aylarının sonları ve Ocak aylarının başında bu kadar yağış görülmeyen, beklenmeyen dönem çok enderdir...Çoğu zaman yılbaşından önce ya da sonrasında kar yağışı görürdük. Ancak özellikle yurdun batı kesimlerinde bu yıl ne öncesinde bir yağış gördük ne de sonrasında görebileceğiz gibi duruyor"
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Yılbaşı akşamı ve ertesi günü dahil olmak üzere yaklaşık 15 günlük sürede herhangi bir yağışın beklenmediğini söyleyen Çalışkan, 'kurak günler bizi bekliyor' diyerek uyarıda bulundu.
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Çalışkan, ''Ocak ve Aralık ayı normallerine baktığımızda bizi, kurak bir dönem bekliyor. Yaklaşık 15 gün boyunca yağış almayacağız. Örneğin Tekirdağ ve Çanakkale'nin son 3 ayı olağanüstü kurak bir dönem geçirmiş. Tabii bu kurak dönem barajlarımızı da olumsuz etkileyecek'' dedi.
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Dilek Çalışkan 31 Aralık'la ilgili genel değerlendirmesinde ''Akşam saatlerinde hava soğuk, gündüz saatlerindeyse İstanbul ve kuzey kesimlerde sıcaklık en fazla 14 Anadolu'da 10, Ege'de 16, Akdeniz'de 17 derecelere çıkar'' şeklinde bilgi verdi. Çalışkan, yılbaşı akşamı yani cumartesi günü etkili olacak kuru soğuğun ertesi gün de devam edeceğini ama hava güneşli ve rüzgarın hafif seyredeceğini açıkladı.
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Kayseri'de kış turizmin önemli merkezlerinden biri olan Erciyes Kayak Merkezi'ndeki otellerde doluluk oranı yüzde 92'ye ulaştı. Bolu'da Köroğlu Dağları'nın zirvesindeki 2 bin 200 rakımlı Kartalkaya Kayak Merkezi'nde, az kar yağışı nedeniyle 5 otelden 3'ü sezonu açmadı.
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Kocaeli'de, Samanlı Dağları'nın zirvesindeki Kartepe Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.