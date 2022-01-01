Yılbaşında Hava Nasıl Olacak?
Yılbaşına kısa bir süre kala kar yağışı ve hava durumu soruları da gündeme geldi.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu yayımladı. MGM tarafından bugün 5 il için sarı kodlu kuvvetli kar yağışı uyarısı yapıldı. Yayımlanan 5 günlük tahminde İstanbul'da kar yağışı beklenmiyor.
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YILBAŞINDA KAR YAĞACAK MI?
NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, kuru soğuğun etkili olacağı yılbaşında yağış beklenmediğini bu tabloyla da birlikte bu sene Türkiye'nin 'farklı' bir yeni yıl geçireceğini belirtti.
Çalışkan, ''Aralık aylarının sonları ve Ocak aylarının başında bu kadar yağış görülmeyen, beklenmeyen dönem çok enderdir. Çoğu zaman yılbaşından önce ya da sonrasında kar yağışı görürdük. Ancak özellikle yurdun batı kesimlerinde bu yıl ne öncesinde bir yağış gördük ne de sonrasında görebileceğiz gibi duruyor'' açıklamasında bulundu.
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Yılbaşı akşamı ve ertesi günü dahil olmak üzere yaklaşık 15 günlük sürede herhangi bir yağışın beklenmediğini söyleyen Çalışkan, 'kurak günler bizi bekliyor' diyerek uyarıda bulundu. Çalışkan, ''Ocak ve Aralık ayı normallerine baktığımızda bizi, kurak bir dönem bekliyor. Yaklaşık 15 gün boyunca yağış almayacağız. Örneğin Tekirdağ ve Çanakkale'nin son 3 ayı olağanüstü kurak bir dönem geçirmiş. Tabii bu kurak dönem barajlarımızı da olumsuz etkileyecek'' dedi.
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KAYAK MERKEZLERİNDE KAR BEKLENTİSİ
Yeni yılı kayak merkezlerinde karşılamak isteyenler yılbaşı için rezervasyon yaptırırken, turizmciler 2023'e kar beklentisi ile giriyor. Bazı kayak merkezlerinde geciken kar nedeniyle sezon açılamazken, bazı merkezlerde ise suni karlama yapılıyor. Yılbaşı gecesi için merkezlerdeki otellerde de çeşitli eğlenceler hazırlandı.
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Palandöken Kayak Merkezi'nde kar gecikince 'suni karlama' yapılırken, Uludağ Kayak Merkezi'nde beklenen kar henüz gerçekleşmedi. Erzurum'da deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken Kayak Merkezi'nde, bu yıl kar yağışı gecikince 'suni karlama' ve 'kar saklama' yöntemleri devreye alındı. Kayseri'de kış turizmin önemli merkezlerinden biri olan Erciyes Kayak Merkezi'ndeki otellerde doluluk oranı yüzde 92'ye ulaştı. Bolu'da Köroğlu Dağları'nın zirvesindeki 2 bin 200 rakımlı Kartalkaya Kayak Merkezi'nde, az kar yağışı nedeniyle 5 otelden 3'ü sezonu açmadı. Kocaeli'de, Samanlı Dağları'nın zirvesindeki Kartepe Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.
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İSKİ VERİLERE GÖRE; ŞU AN MEGAKENTTE Kİ BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE 33 SEVİYELERİNDE
Sıcaklıklarsa mevsim normallerinin değerinde. Ancak bu durum pus, sis, sabah saatlerinde don, hava kirliliğini de beraberinde getirecek. ''Akşam saatlerinde hava soğuk, gündüz saatlerindeyse İstanbul ve kuzey kesimlerde sıcaklık en fazla 14 Anadolu'da 10, Ege'de 16, Akdeniz'de 17 derecelere çıkar'' şeklinde bilgi veren Çalışkan, yılbaşı akşamı yani cumartesi günü etkili olacak kuru soğuğun ertesi gün de devam edeceğini ama hava güneşli ve rüzgarın hafif seyredeceğini açıkladı.