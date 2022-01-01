Yılbaşında Hava Nasıl Olacak?

YILBAŞINDA KAR YAĞACAK MI?

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, kuru soğuğun etkili olacağı yılbaşında yağış beklenmediğini bu tabloyla da birlikte bu sene Türkiye'nin 'farklı' bir yeni yıl geçireceğini belirtti.

Çalışkan, ''Aralık aylarının sonları ve Ocak aylarının başında bu kadar yağış görülmeyen, beklenmeyen dönem çok enderdir. Çoğu zaman yılbaşından önce ya da sonrasında kar yağışı görürdük. Ancak özellikle yurdun batı kesimlerinde bu yıl ne öncesinde bir yağış gördük ne de sonrasında görebileceğiz gibi duruyor'' açıklamasında bulundu.