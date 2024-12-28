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Şarj Aleti Vermeyen Apple'a Para Cezası

Mahkeme şarj aleti nedeniyle tüketici kanununu ihlal ettiğine karar vererek, Apple'ın müşterilerine tazminat ödemesine hükmetti.

  1. Brezilya'da bir mahkeme, Apple'a akıllı telefonuna şarj cihazı dahil etmediği için bir iPhone müşterisine tazminat olarak bin 75 dolar (yaklaşık 20 bin lira) ödemesini hükmetti.

    Brezilya'da bir mahkeme, Apple'a akıllı telefonuna şarj cihazı dahil etmediği için bir iPhone müşterisine tazminat olarak bin 75 dolar (yaklaşık 20 bin lira) ödemesini hükmetti.

  2. Goiânia 6. Hukuk Mahkemesinden yargıç Vanderlei Caires Pinheiro, teknoloji devinin, tüketici kanununun "bağlı satışların" yasak olduğunu belirten 39. maddesine ihlal ettiğini açıkladı.

    Goiânia 6. Hukuk Mahkemesinden yargıç Vanderlei Caires Pinheiro, teknoloji devinin, tüketici kanununun "bağlı satışların" yasak olduğunu belirten 39. maddesine ihlal ettiğini açıkladı.

  3. Söz konusu madde bir ürünün satın alınmasının diğerinin çalışması için elzem olduğunu durumuna atıfta bulunuyor.

    Söz konusu madde bir ürünün satın alınmasının diğerinin çalışması için elzem olduğunu durumuna atıfta bulunuyor.

  4. APPLE'DAN ÇEVRECİ BİR ADIM SAVUNMASI Bununla birlikte Brezilya'daki iPhone 13'ün fiyatı bin 630 dolardan (yaklaşık 30 bin lira) başlıyor. Apple'ın bu karara itiraz edip etmeyeceği ise henüz bilinmiyor. Ancak, şirket ancak iPhone kullanıcılarının aten geçmişte uygun bir şarj cihazı satın aldığını ve şarj cihazı göndermemenin çevre için olumlu bir adım olduğunu savunuyor.

    APPLE'DAN ÇEVRECİ BİR ADIM SAVUNMASI Bununla birlikte Brezilya'daki iPhone 13'ün fiyatı bin 630 dolardan (yaklaşık 30 bin lira) başlıyor. Apple'ın bu karara itiraz edip etmeyeceği ise henüz bilinmiyor. Ancak, şirket ancak iPhone kullanıcılarının aten geçmişte uygun bir şarj cihazı satın aldığını ve şarj cihazı göndermemenin çevre için olumlu bir adım olduğunu savunuyor.

  5. Diğer taraftan, bu Apple'ın şarj aleti göndermediği için Brezilya?da karşılaştığı ilk ceza değil.

    Diğer taraftan, bu Apple'ın şarj aleti göndermediği için Brezilya?da karşılaştığı ilk ceza değil.

  6. GEÇEN YIL 2 MİLYON DOLAR CEZA VERİLDİ Geçen yıl Mart ayında şirket, uygulama nedeniyle ülkede 2 milyon dolar para cezasına çarptırıldı. O sırada tüketiciyi koruma derneği Procon, Apple'ı yanıltıcı reklam yapmak, kusurlu ürünler satmak, adil olmayan sözleşme şartlarını sürdürmek ve garantisi devam eden bir ürünü tamir etmemekle suçladı.

    GEÇEN YIL 2 MİLYON DOLAR CEZA VERİLDİ Geçen yıl Mart ayında şirket, uygulama nedeniyle ülkede 2 milyon dolar para cezasına çarptırıldı. O sırada tüketiciyi koruma derneği Procon, Apple'ı yanıltıcı reklam yapmak, kusurlu ürünler satmak, adil olmayan sözleşme şartlarını sürdürmek ve garantisi devam eden bir ürünü tamir etmemekle suçladı.

  7. AB'DE TEK TİP ŞARJ UYGULAMASI BAŞLIYOR Öte yandan Avrupa Birliği (AB), akıllı telefon, tablet ve kamera gibi elektronik cihazlarda USB-C şarj girişi kullanılmasının zorunlu olacağı tarihi 28 Aralık 2024 olarak belirledi.

    AB'DE TEK TİP ŞARJ UYGULAMASI BAŞLIYOR Öte yandan Avrupa Birliği (AB), akıllı telefon, tablet ve kamera gibi elektronik cihazlarda USB-C şarj girişi kullanılmasının zorunlu olacağı tarihi 28 Aralık 2024 olarak belirledi.

  8. Düzenlemenin özellikle farklı şarj girişi kullanan Apple firmasını etkilemesi bekleniyor. Apple, akıllı telefonlar, bazı tabletler ve kulaklıklarında lightning adlı farklı bir giriş kullanıyor. Firma, yeni iPad ve dizüstü bilgisayarlarında ise USB-C girişi tercih ediyor.

    Düzenlemenin özellikle farklı şarj girişi kullanan Apple firmasını etkilemesi bekleniyor. Apple, akıllı telefonlar, bazı tabletler ve kulaklıklarında lightning adlı farklı bir giriş kullanıyor. Firma, yeni iPad ve dizüstü bilgisayarlarında ise USB-C girişi tercih ediyor.