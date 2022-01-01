Kış Lastikleri Rafta Kaldı - Bir Yılda Yüzde 100 Zam
Ticari araçlara 1 Aralık?tan itibaren kullanılması zorunlu olan kış lastiği fiyatları bir yılda yüzde 100 zamlandı. Oto sanayilerindeki lastikçilerin işleri de durma noktasına geldi. Ortalama bir kış lastiğinin fiyatı 1500 lirayı buluyor.
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Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu 1 Aralık'ta başladı.
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Ancak önceki yılların aksine bu yıl lastikçilerde beklenen yoğunluk yaşanmadı.
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Lastik fiyatlarının iki katına çıkması nedeniyle firmalar bekledikleri kadar iş yapamadı.
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Ortalama bir kış lastiği 1500 liraya satılıyor. Eğer dünyaca ünlü markalardan biri tercih edilecekse, tek lastiğin fiyatı 3 bin lirayı geçiyor.
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Sadece lastik fiyatları değil, özellikle büyük şehirlerde lastikçilerin saklama-depolama hizmeti de zamlandı.
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Yaz lastiği takan bir otomobil 10 derecenin altında hava sıcaklığında 90 kilometre hızla ani fren yaparsa 37 metrede durabiliyor. Kış lastiği ise bu mesafeyi 30 metreye düşüyor.
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Uzmanlar 7 metrelik farkın hayat kurtaracağını belirtiyor.