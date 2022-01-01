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Kış Lastikleri Rafta Kaldı - Bir Yılda Yüzde 100 Zam

Ticari araçlara 1 Aralık?tan itibaren kullanılması zorunlu olan kış lastiği fiyatları bir yılda yüzde 100 zamlandı. Oto sanayilerindeki lastikçilerin işleri de durma noktasına geldi. Ortalama bir kış lastiğinin fiyatı 1500 lirayı buluyor.

  1. Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu 1 Aralık'ta başladı.

    Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu 1 Aralık'ta başladı.

  2. Ancak önceki yılların aksine bu yıl lastikçilerde beklenen yoğunluk yaşanmadı.

    Ancak önceki yılların aksine bu yıl lastikçilerde beklenen yoğunluk yaşanmadı.

  3. Lastik fiyatlarının iki katına çıkması nedeniyle firmalar bekledikleri kadar iş yapamadı.

    Lastik fiyatlarının iki katına çıkması nedeniyle firmalar bekledikleri kadar iş yapamadı.

  4. Ortalama bir kış lastiği 1500 liraya satılıyor. Eğer dünyaca ünlü markalardan biri tercih edilecekse, tek lastiğin fiyatı 3 bin lirayı geçiyor.

    Ortalama bir kış lastiği 1500 liraya satılıyor. Eğer dünyaca ünlü markalardan biri tercih edilecekse, tek lastiğin fiyatı 3 bin lirayı geçiyor.

  5. Sadece lastik fiyatları değil, özellikle büyük şehirlerde lastikçilerin saklama-depolama hizmeti de zamlandı.

    Sadece lastik fiyatları değil, özellikle büyük şehirlerde lastikçilerin saklama-depolama hizmeti de zamlandı.

  6. Yaz lastiği takan bir otomobil 10 derecenin altında hava sıcaklığında 90 kilometre hızla ani fren yaparsa 37 metrede durabiliyor. Kış lastiği ise bu mesafeyi 30 metreye düşüyor.

    Yaz lastiği takan bir otomobil 10 derecenin altında hava sıcaklığında 90 kilometre hızla ani fren yaparsa 37 metrede durabiliyor. Kış lastiği ise bu mesafeyi 30 metreye düşüyor.

  7. Uzmanlar 7 metrelik farkın hayat kurtaracağını belirtiyor.

    Uzmanlar 7 metrelik farkın hayat kurtaracağını belirtiyor.