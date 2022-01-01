Hülya Koçyiğit'in Kızına Büyük Şok!
Usta oyuncu Hülya Koçyiğit'in kızı Gülşah Alkoçlar, Filipinli yardımcısı tarafından dolandırıldı. Sabah Gazetesi yazarı Bülent Cankurt, yaşananların iç yüzünü kaleme alınca ortaya çıkan detay hayvan severleri sinirlendirdi.
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"İbo ile Güllüşah" filmiyle Türk sinemasının unutulmaz çocuk oyuncuları arasına adını yazdıran Gülşah Alkoçlar, uzun yıllardır gözlerden uzak bir yaşantı sürdürüyor.
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1988 yılında Ender Alkoçlar ile dünyaevine giren ve iki çocuk sahibi olan 53 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz günlerde yaşadığı tatsız olayla gündeme geldi.
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Sosyal medya hesabından bir kadının kimliğini yayınlayarak dolandırıldığını söyleyen ünlü isim, "Dikkat!!! Hakkında suç duyurusunda bulundum. İş başvurusunda çok dikkatli olun" şeklinde uyarıda bulundu.
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Olayın iç yüzünü duyan hayvanseverler ise duruma çok sinirlendi.
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Y.E. adlı Filipinli yardımcısı tarafından kandırıldığını ve dolandırıldığını ifade eden Alkoçlar, "Sağlık sorunu olduğunu söyleyip borç para istedi. Parayı verdim, seyahate çıktım. Ben gidince evden kaçmış.
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Evde 2 köpeğimiz var, aç susuz kalmışlar. Birkaç gün sonra şoförüm eve gidince öğrendik durumu. Delirdim; aptal yerine konmamdan çok, o hayvanların aç susuz kalmasına üzüldüm" diyerek üzüntüsünü dile getirdi.