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Sefo Kim Milyoner Olmak İster'e Damga Vurdu

Televizyon ekranlarında en çok izlenen bilgi yarışmasında yeni yıl özel bölümünde Sefo rüzgarı esti.

  1. Televizyon ekranlarında en çok izlenen bilgi yarışmasında yeni yıl özel bölümünde Sefo rüzgarı esti. Yılbaşı özel programında bir araya gelen ünlülerden Sefo joker hakkı için yakın arkadaşı İrem Derici'yi aramak istedi. O anlar yarışmaya damga vurdu.

    Televizyon ekranlarında en çok izlenen bilgi yarışmasında yeni yıl özel bölümünde Sefo rüzgarı esti. Yılbaşı özel programında bir araya gelen ünlülerden Sefo joker hakkı için yakın arkadaşı İrem Derici'yi aramak istedi. O anlar yarışmaya damga vurdu.

  2. Ekranların en sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster yarışması yeni yıl özel bölümünde yıldızlar geçidi yaşanacak. Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yeni yıl özel programında Oktay Kaynarca, Rapçi Sefo ve Hülya Avşar yer alacak.

    Ekranların en sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster yarışması yeni yıl özel bölümünde yıldızlar geçidi yaşanacak. Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yeni yıl özel programında Oktay Kaynarca, Rapçi Sefo ve Hülya Avşar yer alacak.

  3. Birbirinden değerli sanatçıları konuk eden yarışmada en dikkat çeken isimlerden Isabella şarkısıyla büyük bir çıkış yakalayan Sefo oldu.

    Birbirinden değerli sanatçıları konuk eden yarışmada en dikkat çeken isimlerden Isabella şarkısıyla büyük bir çıkış yakalayan Sefo oldu.

  4. 31 Aralık Cumartesi günü yayınlanacak olan bu özel bölümde Sefo yarışırken bir souda takıldı. Rapçi Sefo bunun üzerine telefon joker hakkını İrem Derici'den yana kullandı.

    31 Aralık Cumartesi günü yayınlanacak olan bu özel bölümde Sefo yarışırken bir souda takıldı. Rapçi Sefo bunun üzerine telefon joker hakkını İrem Derici'den yana kullandı.

  5. BÜYÜK ŞAŞKINLIK YAŞADI Çekimlerim yapıldığı saatte sahnede olan Derici, telefonu çalınca çok şaşırdı.

    BÜYÜK ŞAŞKINLIK YAŞADI Çekimlerim yapıldığı saatte sahnede olan Derici, telefonu çalınca çok şaşırdı.

  6. SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU! Karşısında Kenan İmirzalıoğlu'nun sesini duyunca şoke olan Derici ve soruyu dinlediği anlar sosyal medyada gündem oldu.

    SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU! Karşısında Kenan İmirzalıoğlu'nun sesini duyunca şoke olan Derici ve soruyu dinlediği anlar sosyal medyada gündem oldu.

  7. Keyifli anların yaşandığı yarışmada Derici, müziğin sesini kesip soruyu yanıtlamaya çalıştı.

    Keyifli anların yaşandığı yarışmada Derici, müziğin sesini kesip soruyu yanıtlamaya çalıştı.

  8. "SENDE SEYİRCİYE SORACAKSIN GALİBA" Milyoner yarışmasının sempatik sunucusu Kenan İmirzalıoğlu Derici'nin sahnede olduğunu anlayınca "Sende seyirciye soracaksın galiba" diyerek şaka yaptı.

    "SENDE SEYİRCİYE SORACAKSIN GALİBA" Milyoner yarışmasının sempatik sunucusu Kenan İmirzalıoğlu Derici'nin sahnede olduğunu anlayınca "Sende seyirciye soracaksın galiba" diyerek şaka yaptı.

  9. Yarın saat 20.00'de ekranlara gelecek yarışmada sanatçılar kazandıkları ödülü Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı kurumlardaki çocukların her türlü ihtiyaçları için bağışlayacak.

    Yarın saat 20.00'de ekranlara gelecek yarışmada sanatçılar kazandıkları ödülü Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı kurumlardaki çocukların her türlü ihtiyaçları için bağışlayacak.