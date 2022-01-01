Sefo Kim Milyoner Olmak İster'e Damga Vurdu

Ekranların en sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster yarışması yeni yıl özel bölümünde yıldızlar geçidi yaşanacak. Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yeni yıl özel programında Oktay Kaynarca, Rapçi Sefo ve Hülya Avşar yer alacak.