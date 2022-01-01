Elektrikli Araçlar Sözlüğü

ALTERNATİF AKIM VE DOĞRU AKIM AC ve DC: AC Alternatif Akım ve DC doğru akım anlamına gelir. Elektrikli araçlar için üretilen şarj istasyonları AC veya DC?dir. Elektrikli araçlar elektriği DC olarak depolarken şebekeden gelen akım her zaman AC?dir. Elektrikli araçlar içinde bulunan çevirici ile enerjiyi AC'den DC'ye çevirir ve bataryalara yönlendirir. Bu nedenle ev prizlerinden şarj süreleri elektrikli araçlar için oldukça uzun süren bir işlem oluyor. DC şarj cihazlarında dönüştürücüler içinde bulunur. Yani enerjiyi araç içinde dönüştürmeye gerek kalmadan doğrudan bataryalara yönlendirir. Bu sayede daha hızlı bir şarj sağlar. AC şarj istasyonları maksimum 22 kW enerji çıkışı sağlıyor. DC şarj istasyonları şebekeden gelen alternatif akımı çevirerek elektrikli araçlara verir.