2022'Nin En Kötü Teknoloji Patronları!

Zuckerberg tarafından 11 bin çalışanını işine son verildi. Meta CEO'su bu durumu ise şu sözlerle açıkladı: ?Ne yazık ki, beklediğim gibi olmadı. Çevrimiçi ticaret yalnızca önceki trendlere dönmekle kalmadı, makroekonomik gerileme, artan rekabet ve reklam sinyali kaybı da gelirimizin beklediğimden çok daha düşük olmasına neden oldu. Bu durumu yanlış anladım ve bunun sorumluluğunu alıyorum.?