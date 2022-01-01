2022'Nin En Kötü Teknoloji Patronları!
2022 yılı teknoloji şirketleri açısından pek parlak bir yıl olmadı.
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İngiliz gazetesi The Guardian, teknoloji şirketlerinin patronlarının 2022 yılına ait performanslarını derecelendirdi. Listede kendine yer bulan isimler şu şekilde:
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MARK ZUCKERBERG Bir zamanların dahi çocuğu olarak adlandırılan Mark Zuckerberg için işler son dönemlerde hiç iyi gitmiyor. Zuckerberg'ün metaverse dünyasına olan kör inancı 14 ayda hisse fiyatları yaklaşık yüzde 60 düşürerek şirketin güncel piyasa değerini 400 milyar dolara indirdi.
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Hisse fiyatlarındaki bu düşüşün piyasa değeri ise yaklaşık 600 milyar dolar olarak hesaplandı. Ayrıca Zuckerberg'ün kişisel serveti ocak ayından bu yana 76 milyar dolar azaldı ve Metaverse projesi onu dünyadaki en zengin 20 kişi arasından çıkardı. Mark Zuckerberg 2022 yılında şirket tarihinin en büyük işten çıkarmasına imza attı.
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Zuckerberg tarafından 11 bin çalışanını işine son verildi. Meta CEO'su bu durumu ise şu sözlerle açıkladı: ?Ne yazık ki, beklediğim gibi olmadı. Çevrimiçi ticaret yalnızca önceki trendlere dönmekle kalmadı, makroekonomik gerileme, artan rekabet ve reklam sinyali kaybı da gelirimizin beklediğimden çok daha düşük olmasına neden oldu. Bu durumu yanlış anladım ve bunun sorumluluğunu alıyorum.?
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JEFF BEZOS Amazon'un eski CEO'su da listede kendine yer buldu. Jeff Bezos, 2022'de Amazon'da çok sayıda kişiyi işten çıkarması ve yüksek miktarda bağışlar yaparak imajını iyileştirme girişimlerinden dolayı eleştirildi.
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ELON MUSK Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, birçok kişiyi 2022'de hayal kırıklığına uğrattı.
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Twitter'ın tamamı için hisse başına 54,2 dolarlık teklifte bulunmuştu. Twitter'dan yapılan açıklamada da şirketin Musk'a satılmasına yönelik anlaşmanın sağlandığı bildirilmişti. Ancak daha sonrasında ise Musk, sosyal medya devini yaklaşık 44 milyar dolara satın alma anlaşmasının geçici olarak askıya alındığını duyurmuştu.
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Twitter ise anlaşmayı feshettiği için Musk'a dava açmıştı. Gerçekleşen yasal savaşın ardından Twitter'ı satın almak zorunda kalan Musk, bir trajikomik duruma imza atmıştı. Musk, Twitter'ın başındayken kararları nedeniyle gazeteciler tarafından birçok kez eleştirildi.
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Büyük çaplı işten çıkarmalar, ofis çalışanları için sert kurallar, gazetecilerin hesaplarının kapatılması ve eski ABD Başkanı Donald Trump'ın hesabını tekrar aktif etmesi gibi hamleleri büyük tepki uyandırdı. Ayrıca Elon Musk, yaptığı ankette kullanıcılara Twitter CEO'luk pozisyonundan istifa etme fikrini sordu. Kullanıcıların çoğu ise bu anketi "Evet" olarak cevapladı.
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PARAG AGRAWAL Elon Musk, Twitter'ı satın almadan önceki CEO'su Parag Agrawal'da listede yer alan isim oldu. Yönetim kurulu oybirliğiyle seçilen Agrawal, Musk'ın Twitter'ı satın almasının ardından kovuldu. Gazetecilere göre, Hintli yöneticinin eleştirildiği en büyük nokta ise Elon Musk'a şirketi satmış olması.
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ELIZABETH HOLMES Bir dönem geleceğin Steve Jobs'u olarak gösterilen Theranos'un kurucusu Elizabeth Holmes, ABD'de 11 suçtan yargılandı. Theranos şirketini kurduktan sonra Silikon Vadisi?nin yıldızı haline Holmes, bir damla kan ile tıbbi test yapabilen bir cihaz üretmişti.
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Holmes, şirketin kurulumundan sonra birçok yatırımcıdan para toplamıştı. Ancak soruşturmaların ardından kendi çalışanlarını ve şirketin birçok destekçisi dolandırdığı ortaya çıktı. Elizabeth Holmes, ''dolandırıcılık ve komplo kurmak''tan suçlu bulundu, 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
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SAM BANKMAN-FRIED Kripto para piyasası kasım ayında, kripto borsası FTX'ten gelen haberle sarsıldı. FTX, rakibi ve dünyanın en büyük kripto para borsası Binance ile arasında çıkan sorunların ardından likidite sıkıntısı yaşamaya başlamıştı. FTX, kasımda, ABD?de iflas sürecini başlatmış ve şirketin CEO'su Sam Bankman-Fried istifa etmişti.
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Bankman-Fried, ABD'nin suç duyurusunun ardından Bahamalar'da gözaltına alındı. ABD'de federal savcılar, gözaltına alınan Bankman-Fried hakkında "dolandırıcılık", "finans yasalarını ihlal etmek" ve "kara para aklamak" dahil çeşitli suçlardan iddianame hazırlamıştı. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) da Bankman-Fried'ı yatırımcıları dolandırmakla suçladı.
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Bankman-Fried iflasın ardından kişisel servetinin yüzde 94'ünü kaybetti. Dolandırıcılık ve kara para aklama dahil 8 suçtan yargılanmayı bekleyen Bankman-Fried, duruşmaya kadar 250 milyon dolar kefaletle serbest bırakılması bekleniyor.