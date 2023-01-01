Acun Kim Milyoner Olmak İster'e Damga Vurdu
Acun Ilıcalı Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu
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ATV yılbaşına sevilen yarışma programı 'Kim Milyoner Olmak İster'in yılbaşı özel bölümüne Sefo, Oktay Kaynarca ve Hülya Avşar konuk oldu.
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Yılbaşı gecesinde yarışan ünlü isimler, kazandıkları ödülü, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı kurumlardaki çocukların her türlü ihtiyaçları için bağışladı.
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1 MİLYONLUK SORUYU AÇTIRDI
Başarılı bir performans sergileyen oyuncu Oktay Kaynarca, yarışmada 1 milyonluk soruyu açtırdı.
1 milyonluk soruyu açtıran beşinci yarışmacı olarak yarışma tarihine geçen Kaynarca, soruya cevap vermeyerek 400 bin liralık ödülle ayrıldı.
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Kaynarca'nın ardından stüdyoya gelen ve çok heyecanlı olduğunu açıklayan Hülya Avşar, ilk soruda elenmekten korktuğunu belirtti.Avşar, "Ev sahibi olduğu 1998 FIFA Dünya Kupası'da Fransa, finalde hangi takımı 3-0 mağlup ederek şampiyon olmuştur?" sorusunda telefonla joker hakkını kullanmak istedi. Ünlü isim, yakın dostu Acun Ilıcalı'yı aramak istedi.
Herkese yeni yıl için iyi dileklerini ileten Acun Ilıcalı, "Hülya beni bir yere koymuş ama ben orada değilim. Çok iyi biliyorum diyenlerden değilim" dedi. Bu sözlerden sonra soruya Brezilya cevabıyla doğru yanıtı verdi.
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ILICALI'NIN FRANSA ANISI
Sorunun ardından Ilıcalı'nın bu maç ile ilgili hikayesini anlatan Kenan İmirzalıoğlu, "Normalde buradaki spor servisi Acun Ilıcalı'yı dünya kupasının yapılacağı Fransa'ya gönderiyor. Ilıcalı, oradan maçı izleyip bilgileri Türkiye'ye aktaracak. Ancak Acun Ilıcalı'nın bir yakınının doğum günü sanırım. O nedenle maç başlamadan Türkiye'ye dönüyor ve maçı burada takip edip aktarıyor. Tabi bu ilk anda anlaşılmıyor çünkü arkada arkadaşları tribündeymiş gibi bağırıyor falan. Ama sonrasında ortaya çıkıyor" dedi.
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Daha sonrasında yeniden telefonla bağlanan Acun Ilıcalı, aynı hikayeyi anlatarak Esat Yontunç'un doğum günü için görevini bırakıp günübirlik Türkiye'ye geldiğini açıkladı.
Ve arkadaşlarının "Lay lay lay lay lay... Ooo Brazil" diye bağırarak kendisini zor duruma düşürdüğünü belirtti.
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400 BİN TL'LİK SORUDA ÇEKİLDİ
Bu hikayeye çok şaşıran Hülya Avşar, 400 bin TL'lik soruyu yanıtlamayı tercih etmedi ve yarışmadan çekildi.