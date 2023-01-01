Acun Kim Milyoner Olmak İster'e Damga Vurdu

Kaynarca'nın ardından stüdyoya gelen ve çok heyecanlı olduğunu açıklayan Hülya Avşar, ilk soruda elenmekten korktuğunu belirtti.Avşar, "Ev sahibi olduğu 1998 FIFA Dünya Kupası'da Fransa, finalde hangi takımı 3-0 mağlup ederek şampiyon olmuştur?" sorusunda telefonla joker hakkını kullanmak istedi. Ünlü isim, yakın dostu Acun Ilıcalı'yı aramak istedi.

Herkese yeni yıl için iyi dileklerini ileten Acun Ilıcalı, "Hülya beni bir yere koymuş ama ben orada değilim. Çok iyi biliyorum diyenlerden değilim" dedi. Bu sözlerden sonra soruya Brezilya cevabıyla doğru yanıtı verdi.