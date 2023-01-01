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2023 Survivor Kadrosu Açıklandı

2023 Survivor kadrosu açıklandı

  1. Survivor 2023'ten heyecanla beklenen kadro tanıtımları geldi. Tanıtımda yeni sezonda yarışacak isimlere yer verildi. Ünlüler, gönüllüler ve ınfluencer olmak üzere 3 ayrı tanıtım ile Survivor 2023 yarışmacıları açıklandı.

    Survivor 2023'ten heyecanla beklenen kadro tanıtımları geldi. Tanıtımda yeni sezonda yarışacak isimlere yer verildi. Ünlüler, gönüllüler ve ınfluencer olmak üzere 3 ayrı tanıtım ile Survivor 2023 yarışmacıları açıklandı.

  2. SURVİVOR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?<br> MasterChef'in final yapması ardından Survivor yeni sezonuyla ekranlarda olacak. Survivor 2023 bu sene 15 Ocak tarihinde ilk bölümü ile TV8 kanalında ekrana gelecek. Akıl oyunlarının ön planda olacağı yarışma bu sezon ünlüler, fenomenler ve gönüllülerin kıyasıya rekabetine sahne olacak.

    SURVİVOR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
    MasterChef'in final yapması ardından Survivor yeni sezonuyla ekranlarda olacak. Survivor 2023 bu sene 15 Ocak tarihinde ilk bölümü ile TV8 kanalında ekrana gelecek. Akıl oyunlarının ön planda olacağı yarışma bu sezon ünlüler, fenomenler ve gönüllülerin kıyasıya rekabetine sahne olacak.

  3. INFLUENCER'LAR KADROSU <br> Alper Rende

    INFLUENCER'LAR KADROSU
    Alper Rende

  4. Buse Plan

    Buse Plan

  5. Halil İbrahim Göker

    Halil İbrahim Göker

  6. Elanur

    Elanur

  7. Chaby Han

    Chaby Han

  8. Kürşat Juan

    Kürşat Juan

  9. GÖNÜLLÜLER <br> Aziz

    GÖNÜLLÜLER
    Aziz

  10. Gizem Avcı

    Gizem Avcı

  11. Aleyna

    Aleyna

  12. Asena

    Asena

  13. Osman Can

    Osman Can

  14. Özgür

    Özgür

  15. Tunga

    Tunga

  16. Kardelen

    Kardelen

  17. SURVİVOR ÜNLÜLER KADROSU<br> Seçkin Piriler

    SURVİVOR ÜNLÜLER KADROSU
    Seçkin Piriler

  18. Wilson

    Wilson

  19. Zeynep Alkan

    Zeynep Alkan

  20. Aysu Keskin

    Aysu Keskin

  21. Cansu Tuman

    Cansu Tuman

  22. Yusuf Güney

    Yusuf Güney

  23. Barış Telli

    Barış Telli

  24. Murat Eken

    Murat Eken

  25. Berdan Mardini

    Berdan Mardini