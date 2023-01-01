2023 Survivor Kadrosu Açıklandı
2023 Survivor kadrosu açıklandı
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Survivor 2023'ten heyecanla beklenen kadro tanıtımları geldi. Tanıtımda yeni sezonda yarışacak isimlere yer verildi. Ünlüler, gönüllüler ve ınfluencer olmak üzere 3 ayrı tanıtım ile Survivor 2023 yarışmacıları açıklandı.
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SURVİVOR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
MasterChef'in final yapması ardından Survivor yeni sezonuyla ekranlarda olacak. Survivor 2023 bu sene 15 Ocak tarihinde ilk bölümü ile TV8 kanalında ekrana gelecek. Akıl oyunlarının ön planda olacağı yarışma bu sezon ünlüler, fenomenler ve gönüllülerin kıyasıya rekabetine sahne olacak.
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INFLUENCER'LAR KADROSU
Alper Rende
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Buse Plan
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Halil İbrahim Göker
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Elanur
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Chaby Han
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Kürşat Juan
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GÖNÜLLÜLER
Aziz
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Gizem Avcı
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Aleyna
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Asena
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Osman Can
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Özgür
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Tunga
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Kardelen
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SURVİVOR ÜNLÜLER KADROSU
Seçkin Piriler
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Wilson
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Zeynep Alkan
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Aysu Keskin
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Cansu Tuman
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Yusuf Güney
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Barış Telli
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Murat Eken
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Berdan Mardini