Milli Muharip Uçak görünmez olacak!

Bunları da yine kendi analitik çalışmalarımızla yapabiliyoruz. Çok ciddi bir yetenek, iyi bir malzeme bilgisi, optimizasyon ve mühendislik bilgisi, kimya bilgisi, bilişim ve yazılım bilgisi gerektiriyor. Bunların hepsini toparladığımız bir birimimiz var. 109 adam/yıllık bir birikim ASELSAN genelinde. Tam zamanlı 25 kişi bu işe çalışıyor uzun bir süredir. Bu alanda geliştirmeleri yaparken 5 farklı üniversite ile çalışıyoruz.

Boyaların, çeşitli kimyasalların geliştirilmesiyle ilgili sorumluluk verdiğimiz, hizmet alımı yaptığımız ayrıca 10'a yakın firma var.