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Yumurtanın Üzerindeki Sayılar Kalitesini Belli Ediyor!

Yumurtanın üzerindeki sayılar kalitesini belli ediyor!

  1. Tarım ve Orman Bakanlığı?nın 29211 sayılı 2014 tebliğine göre insan tüketimine sunulan kabuklu yumurta üzerine ?yetiştirme metodu kodu? damgalanıyor.

    Tarım ve Orman Bakanlığı?nın 29211 sayılı 2014 tebliğine göre insan tüketimine sunulan kabuklu yumurta üzerine ?yetiştirme metodu kodu? damgalanıyor.

  2. Tebliğe göre ?Yetiştirme metodu kodu, işletme ve kümes numarası önüne, organik yetiştiricilik için 0, freerange (açık dolaşıma erişim) yetiştiricilik için 1, kümeste kafessiz yetiştiricilik için 2 ve kafesli yetiştiricilik için 3 olacak şekilde yumurta kabuğunda belirtilecektir. Ayrıca, yetiştirme metodu kodu, yumurtanın etiket bilgilerinde (0: organik yetiştiricilik gibi) açıklanacaktır.?

    Tebliğe göre ?Yetiştirme metodu kodu, işletme ve kümes numarası önüne, organik yetiştiricilik için 0, freerange (açık dolaşıma erişim) yetiştiricilik için 1, kümeste kafessiz yetiştiricilik için 2 ve kafesli yetiştiricilik için 3 olacak şekilde yumurta kabuğunda belirtilecektir. Ayrıca, yetiştirme metodu kodu, yumurtanın etiket bilgilerinde (0: organik yetiştiricilik gibi) açıklanacaktır.?

  3. KOD OLMAYAN YUMURTA SATILMASI YASAK<br> Yetiştirme metodu kodu olmayan yumurtalar satılmıyor. <br> "Yetiştirme metodu kodu, işletme ve kümes numarası yazılmamış A sınıfı yumurta, toptan veya perakende olarak satışa arz edilemeyecek."

    KOD OLMAYAN YUMURTA SATILMASI YASAK
    Yetiştirme metodu kodu olmayan yumurtalar satılmıyor.
    "Yetiştirme metodu kodu, işletme ve kümes numarası yazılmamış A sınıfı yumurta, toptan veya perakende olarak satışa arz edilemeyecek."

  4. Kod 0 ile başlıyorsa: Organik tavuk yumurtası.<br> Kod 1 ile başlıyorsa: Serbest dolaşan tavuk yumurtası.<br> Kod 2 ile başlıyorsa: Kümeste/kapalı ortamda özgür gezen tavuk yumurtası.<br> Kod 3 ile başlıyorsa: Kafes tavuk yumurtası.

    Kod 0 ile başlıyorsa: Organik tavuk yumurtası.
    Kod 1 ile başlıyorsa: Serbest dolaşan tavuk yumurtası.
    Kod 2 ile başlıyorsa: Kümeste/kapalı ortamda özgür gezen tavuk yumurtası.
    Kod 3 ile başlıyorsa: Kafes tavuk yumurtası.

  5. 0 NUMARA KODLU YUMURTA NE ANLAMA GELİR?<br> Organik tavuk yumurtaları hem tavukların yaşam alanının ve şeklinin doğal olduğunu hem de beslenme içeriğinin organik olduğunu işaret eder.

    0 NUMARA KODLU YUMURTA NE ANLAMA GELİR?
    Organik tavuk yumurtaları hem tavukların yaşam alanının ve şeklinin doğal olduğunu hem de beslenme içeriğinin organik olduğunu işaret eder.

  6. 1 NUMARA KODLU YUMURTA NE ANLAMA GELİR?<br> Tavukların beslenmesinin organik olduğunu garantilemez, endüstriyel yemler tavuk beslenmesinde kullanılır.

    1 NUMARA KODLU YUMURTA NE ANLAMA GELİR?
    Tavukların beslenmesinin organik olduğunu garantilemez, endüstriyel yemler tavuk beslenmesinde kullanılır.

  7. 2 NUMARA KODLU YUMURTA NE ANLAMA GELİR?<br> Tavukların belli bir düzeyde hareket ettiğini gösterir ve doğal ortamında yetişmediğini belirtir. Endüstriyel yemler kullanılır. <br> 3 NUMARA KODLU YUMURTA NE ANLAMA GELİR?<br>   Endüstriyel üretim ile en verimli şekilde üretim yapmak için belirli sistemler uygulanır.

    2 NUMARA KODLU YUMURTA NE ANLAMA GELİR?
    Tavukların belli bir düzeyde hareket ettiğini gösterir ve doğal ortamında yetişmediğini belirtir. Endüstriyel yemler kullanılır.
    3 NUMARA KODLU YUMURTA NE ANLAMA GELİR?
      Endüstriyel üretim ile en verimli şekilde üretim yapmak için belirli sistemler uygulanır.