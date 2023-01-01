Yumurtanın Üzerindeki Sayılar Kalitesini Belli Ediyor!
Yumurtanın üzerindeki sayılar kalitesini belli ediyor!
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Tarım ve Orman Bakanlığı?nın 29211 sayılı 2014 tebliğine göre insan tüketimine sunulan kabuklu yumurta üzerine ?yetiştirme metodu kodu? damgalanıyor.
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Tebliğe göre ?Yetiştirme metodu kodu, işletme ve kümes numarası önüne, organik yetiştiricilik için 0, freerange (açık dolaşıma erişim) yetiştiricilik için 1, kümeste kafessiz yetiştiricilik için 2 ve kafesli yetiştiricilik için 3 olacak şekilde yumurta kabuğunda belirtilecektir. Ayrıca, yetiştirme metodu kodu, yumurtanın etiket bilgilerinde (0: organik yetiştiricilik gibi) açıklanacaktır.?
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KOD OLMAYAN YUMURTA SATILMASI YASAK
Yetiştirme metodu kodu olmayan yumurtalar satılmıyor.
"Yetiştirme metodu kodu, işletme ve kümes numarası yazılmamış A sınıfı yumurta, toptan veya perakende olarak satışa arz edilemeyecek."
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Kod 0 ile başlıyorsa: Organik tavuk yumurtası.
Kod 1 ile başlıyorsa: Serbest dolaşan tavuk yumurtası.
Kod 2 ile başlıyorsa: Kümeste/kapalı ortamda özgür gezen tavuk yumurtası.
Kod 3 ile başlıyorsa: Kafes tavuk yumurtası.
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0 NUMARA KODLU YUMURTA NE ANLAMA GELİR?
Organik tavuk yumurtaları hem tavukların yaşam alanının ve şeklinin doğal olduğunu hem de beslenme içeriğinin organik olduğunu işaret eder.
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1 NUMARA KODLU YUMURTA NE ANLAMA GELİR?
Tavukların beslenmesinin organik olduğunu garantilemez, endüstriyel yemler tavuk beslenmesinde kullanılır.
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2 NUMARA KODLU YUMURTA NE ANLAMA GELİR?
Tavukların belli bir düzeyde hareket ettiğini gösterir ve doğal ortamında yetişmediğini belirtir. Endüstriyel yemler kullanılır.
3 NUMARA KODLU YUMURTA NE ANLAMA GELİR?
Endüstriyel üretim ile en verimli şekilde üretim yapmak için belirli sistemler uygulanır.