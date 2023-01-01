Tuğba Özay bütün gece babasının mezarı başında bekledi!

"İLK GECENDE SENİ YALNIZ BIRAKABİLİR MİYDİM?"

İlhan Özay?ın cenazesi dün Şakirin Camisi?nde son yolculuğuna uğurlandı. Tarifsiz bir acı yaşayan Tuğba Özay, sabaha kadar babası İlhan Özay'ın mezarı başında bekledi. 44 yaşındaki manken, Instagram hesabı üzerinden duygularını dile getirdi:

Hep yanında olacağım canım babacığım. İlk gecende seni yalnız bırakabilir miydim? Ne ilk gece, ne bugün, ne yarın. Ben hep senin başının ucunda olacağım. Ta ki yanına gelene dek. Geleceğim babacığım, yanına da geleceğim. Alev alev üşümek nedir bana bunu öğrettin ya babacığım. Hayatta her şeyi sen öğrettin bana ama keşke bunu öğretmeseydin. Kızın guguk.