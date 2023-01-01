iPhone'larda devrim gibi yenilik

Tersine şarj teknolojisi ile ikinci bir telefonu şarj edebileceksiniz! Geçtiğimiz yıllarda Apple?ın tersine şarj teknolojisinin patenti için FCC?ye başvuruda bulunduğu iddia edilmişti ve şirketten bu iddiaya yönelik herhangi bir açıklama yapılmadı. Kısa süre önce ise Apple analisti Mark Gurman, bu teknolojinin pek de mümkün olmadığını ve oldukça uzun zaman alacağını vurgulamıştı.