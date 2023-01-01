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İphone'larda Devrim Gibi Yenilik

iPhone'larda devrim gibi yenilik

  1. Apple'ın iPhone'lar için tersine şarj teknolojisi planlıyor.

    Apple'ın iPhone'lar için tersine şarj teknolojisi planlıyor.

  2. Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Apple?ın, üretimini gerçekleştirdiği akıllı telefonları için yeni bir patent aldığı görüldü.

    Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Apple?ın, üretimini gerçekleştirdiği akıllı telefonları için yeni bir patent aldığı görüldü.

  3. Bununla beraber artık iPhone?lar, uzun zamandır beklenen tersine şarj teknolojisine kavuşuyor.

    Bununla beraber artık iPhone?lar, uzun zamandır beklenen tersine şarj teknolojisine kavuşuyor.

  4. Tersine şarj teknolojisi ile ikinci bir telefonu şarj edebileceksiniz! Geçtiğimiz yıllarda Apple?ın tersine şarj teknolojisinin patenti için FCC?ye başvuruda bulunduğu iddia edilmişti ve şirketten bu iddiaya yönelik herhangi bir açıklama yapılmadı.

    Tersine şarj teknolojisi ile ikinci bir telefonu şarj edebileceksiniz! Geçtiğimiz yıllarda Apple?ın tersine şarj teknolojisinin patenti için FCC?ye başvuruda bulunduğu iddia edilmişti ve şirketten bu iddiaya yönelik herhangi bir açıklama yapılmadı.

  5. Kısa süre önce ise Apple analisti Mark Gurman, bu teknolojinin pek de mümkün olmadığını ve oldukça uzun zaman alacağını vurgulamıştı.

    Kısa süre önce ise Apple analisti Mark Gurman, bu teknolojinin pek de mümkün olmadığını ve oldukça uzun zaman alacağını vurgulamıştı.

  6. Bununla beraber artık iPhone?lar, uzun zamandır beklenen tersine şarj teknolojisine kavuşuyor.

    Bununla beraber artık iPhone?lar, uzun zamandır beklenen tersine şarj teknolojisine kavuşuyor.

  7. Tersine şarj teknolojisi ile ikinci bir telefonu şarj edebileceksiniz! Geçtiğimiz yıllarda Apple?ın tersine şarj teknolojisinin patenti için FCC?ye başvuruda bulunduğu iddia edilmişti ve şirketten bu iddiaya yönelik herhangi bir açıklama yapılmadı. Kısa süre önce ise Apple analisti Mark Gurman, bu teknolojinin pek de mümkün olmadığını ve oldukça uzun zaman alacağını vurgulamıştı.

    Tersine şarj teknolojisi ile ikinci bir telefonu şarj edebileceksiniz! Geçtiğimiz yıllarda Apple?ın tersine şarj teknolojisinin patenti için FCC?ye başvuruda bulunduğu iddia edilmişti ve şirketten bu iddiaya yönelik herhangi bir açıklama yapılmadı. Kısa süre önce ise Apple analisti Mark Gurman, bu teknolojinin pek de mümkün olmadığını ve oldukça uzun zaman alacağını vurgulamıştı.

  8. ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi?nin kayıtlarında görülen yeni bir patente göre Apple, iPhone?lar için tersine şarj etme desteğini getirmeyi planlıyor.

    ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi?nin kayıtlarında görülen yeni bir patente göre Apple, iPhone?lar için tersine şarj etme desteğini getirmeyi planlıyor.

  9. Yukarıdaki patentte yer alan bilgilere göre şirket, bunun için cihazın arkasına manyetik bir bileşen ekleyecek. iPhone?de olacak manyetik bileşen, şarj edilmek istenen ikincil cihazı sabitleyecek ve sonrasında ise tersine şarj etme işlemi başlayacak.

    Yukarıdaki patentte yer alan bilgilere göre şirket, bunun için cihazın arkasına manyetik bir bileşen ekleyecek. iPhone?de olacak manyetik bileşen, şarj edilmek istenen ikincil cihazı sabitleyecek ve sonrasında ise tersine şarj etme işlemi başlayacak.

  10. Yani aslında iPhone bataryasındaki güç, herhangi bir kablo gereksinimi duymadan, manyetik bileşen aracılığıyla ikinci cihaza aktarılacak. <br> Aslına bakacak olursak tersine şarj etme teknolojisi piyasaya sürülen Android akıllı telefonların büyük çoğunluğunda mevcut. Önceki yeniliklerinde de olduğu gibi Apple, Android cihazlara karşı yine geriden geldi.

    Yani aslında iPhone bataryasındaki güç, herhangi bir kablo gereksinimi duymadan, manyetik bileşen aracılığıyla ikinci cihaza aktarılacak.
    Aslına bakacak olursak tersine şarj etme teknolojisi piyasaya sürülen Android akıllı telefonların büyük çoğunluğunda mevcut. Önceki yeniliklerinde de olduğu gibi Apple, Android cihazlara karşı yine geriden geldi.

  11. Apple, MagSafe adındaki kablosuz şarj teknolojisini tanıtmıştı ancak iPhone kullanıcıları tarafından üçüncü taraf ve birden fazla bileşen gerektirdiği için için pek de tercih edilmiyor.

    Apple, MagSafe adındaki kablosuz şarj teknolojisini tanıtmıştı ancak iPhone kullanıcıları tarafından üçüncü taraf ve birden fazla bileşen gerektirdiği için için pek de tercih edilmiyor.

  12. Apple?ın tersine şarj etme teknolojisini iPhone 15 modellerinde görebiliriz. Aynı zamanda şirket, Apple Watch, AirPods veya iPad için de bir destek sunulabilir. Bunu Eylül ayında gerçekleşmesi beklenen tanıtım etkinliğinde göreceğiz.

    Apple?ın tersine şarj etme teknolojisini iPhone 15 modellerinde görebiliriz. Aynı zamanda şirket, Apple Watch, AirPods veya iPad için de bir destek sunulabilir. Bunu Eylül ayında gerçekleşmesi beklenen tanıtım etkinliğinde göreceğiz.