Tam bir şifa kaynağı!

Egzersiz öncesinde içilen pancar suyu, egzersize dayanıklılığı ve gücü artırmaktadır.Orta boy, koyu renk, yumuşamamış ve parlak olanları seçilmelidir. Pancar, pişirme süresi uzadıkça besin değerlerini kaybeder. O nedenle buharda 15 dakikadan daha az, fırında da bir saati geçmeyecek şekilde pişirilmelidir.