Tam Bir Şifa Kaynağı!
Tam bir şifa kaynağı!
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Kırmızı pancar, içinde barındırdığı potasyum, magnezyum, posa, fosfor, demir, A vitamini, C vitamini, B vitaminleri, beta karoten ve folik asit açısından adeta bir şifa deposudur.Bağışıklık sistemini güçlendirip kan yapımını destekler.
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Sindirim üzerinde olumlu etkisi vardır ve kabızlığa iyi gelir.
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Kansızlık tedavisinde etkilidir.
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Kan basıncını düşürür, zengin antioksidan içeriğiyle kalp hastalıkları ve felç riskini azaltır.
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Karaciğerin düzenli çalışmasını sağlar, mide ağrısı ve ekşime sorunlarına iyi gelir.
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Kas-iskelet sistemlerinin sağlığı için de bir kahramandır.
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Egzersiz öncesinde içilen pancar suyu, egzersize dayanıklılığı ve gücü artırmaktadır.Orta boy, koyu renk, yumuşamamış ve parlak olanları seçilmelidir. Pancar, pişirme süresi uzadıkça besin değerlerini kaybeder. O nedenle buharda 15 dakikadan daha az, fırında da bir saati geçmeyecek şekilde pişirilmelidir.