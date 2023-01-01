Buzdolabına Neden Kağıt Havlu Koyulmalı?

UZUN SÜRE MUHAFAZA ETMENİZİ SAĞLAR!

Özellikle hızlı bozulan ürünler için bir kurtarıcı haline gelen kağıt havlu yöntemi adeta sizi büyük bir yükten kurtaracak. Bunun için yapacağınız ilk şey buzdolabınızın sebzelik çekmecelerine kağıt havlu yerleştirmek olsun. Bu yöntem sayesinde sebze ve meyveleriniz uzun süre taptaze kalacaktır.