Buzdolabına Neden Kağıt Havlu Koyulmalı?
Pratik kullanımı sayesinde evin her alanında kullanılan kağıt havluyu aynı zamanda buzdolabınızın içinde de kullanabileceğinizi biliyor muydunuz?
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Tek kullanımlık kağıt havlular insanlar için son zamanda tasarlanan en kullanışlı ve en hijyenik ürünlerdir. Peki pratik kullanımı sayesinde evin her alanında kullanılan kağıt havluyu aynı zamanda buzdolabınızın içinde de kullanabileceğinizi biliyor muydunuz? Buzdolabına neden kağıt havlu konulmalı? İşte ne işe yaradığını duyunca şaşıracağınız o pratik bilgi...
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Buzdolabının içine yerleştirdiğiniz sebze ve meyveler doğru muhafaza edilmediğinde zaman içerisinde bozulur ve kullanılamaz hale gelir. Gıda israfının önüne geçmek ve lezzetleri bozulmadan sebze ve meyveleri doğru muhafaza etmek isterseniz son zamanlarda ev kadınları tarafından denenen bu yöntemi uygulayabilirsiniz.
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UZUN SÜRE MUHAFAZA ETMENİZİ SAĞLAR!
Özellikle hızlı bozulan ürünler için bir kurtarıcı haline gelen kağıt havlu yöntemi adeta sizi büyük bir yükten kurtaracak. Bunun için yapacağınız ilk şey buzdolabınızın sebzelik çekmecelerine kağıt havlu yerleştirmek olsun. Bu yöntem sayesinde sebze ve meyveleriniz uzun süre taptaze kalacaktır.
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SEBZELERİN ÇÜRÜMESİNE ENGEL OLABİLİRSİNİZ
Ayrıca pazardan aldığınız marul ve ıspanağı poşetleriyle yerleştirmek isterseniz poşetin içine 2 parça kağıt havlu yerleştirin. Bu sayede hem koyduğunuz marul ve ıspanak uzun süre taze kalır hem de sürekli kullandığınız sebzelik çekmecesi temiz kalır. Çekmeceleri ekstra temizlemenize gerek kalmaz.
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BUZDOLABINDA KOYULMAMASI GEREKEN SEBZE VE MEYVELER!
- Sarımsak - Soğan - Domates - Kahve - Patates - Çilek - Avakado Muz Balkabağı Şalgam Patlıcan Salatalık Yeşil Fasulye
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