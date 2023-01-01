Kayıp Cep Telefonu Nasıl Bulunur?
Artık, "Cep telefonum kayboldu, nasıl bulabilirim?" sorusunun çok kolay bir çözümü var. Sizler için Android ve IOS için uygulanacak yöntemleri araştırdık. Peki kayıp cep telefonu nasıl bulunur? İşte Android ve IOS ayarları...
-
Sessize alıp evde nereye koyduğunuzu unuttuğunuz ya da dışarıda kaybettiğiniz cep telefonunuzu bulmak artık çok kolay. Uygulayacağınız yöntemlerle kaybolan Andoid ya da IOS cep telefonunuzu rahat bir şekilde bulabilirsiniz.
-
İŞTE KAYIP CEP TELEFONLARINI BULMA YÖNTEMLERİ: Android telefonumu nasıl bulurum?:
-
Eğer Android cihazınız varsa ve kaybettiyseniz, ilk olarak Google Cihaz Yöneticisi'ndeki ayarları uygun hale getirmeniz gerekmektedir.
-
Telefonunuzu bulmak için bilgisayar ya da bir tabletten Google Cihaz Yöneticisi'ne girip kaybettiğiniz cep telefonuna tanımlı olan hesaba giriş yapın.
-
Böylelikle Google yardımıyla telefonunuzun nerede olduğunu görebilirsiniz.
-
Ayrıca buradaki panelden cep telefonunuzun sessiz durumununu iptal edebilir, yüksek sesle alarm bile çaldırabilirsiniz.
-
Bu işlemlere alternatif olarak Android.com/devicemanager adresini de deneyebilirsiniz. Buraya cep telefonunuza tanımlı E-Mail adresinizi yazarsanız karşınıza mobil cihazınız çıkacaktır.
-
Ayrıca bu ayarlardan da alarm çaldırabilir, sessiz modu iptal edebilir, mobil cihazı kapatabilir yahut daha farklı işlemler yapabilirsiniz.
-
IOS telefonumu nasıl bulurum?:
-
Apple ürünlerinde kullanılan iOS sisteminde de Android'le benzer yöntem kullanılır.
-
Başka bir iOS aygıtından iCloud'a girersiniz ve 'Telefonumu Bul' işlevini seçersiniz cihazınızın nerede olduğunu görebilirsiniz. Aynı şekilde telefonunuzla ilgili pek çok işlemi uzaktan halledebilirsiniz.
-
Örneğin; Telefonunuzu evin içinde bir yerde unuttuysanız, sessiz modu iptal edip alarm zilini sonuna kadar çaldırarak mobil cihazınıza kolaylıkla ulaşabilirsiniz.