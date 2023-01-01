Ekmek Teknesi'nin 'Ölü'sü Görenleri Şoke Etti!
ATV ekranlarının efsane dizilerinden olan ve bir döneme damgasını vuran Ekmek Teknesi hafızalardaki tazeliğini yıllar geçmesine rağmen koruyor.
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Ekmek Teknesi dizisinde 'Ölü' karakterini canlandıran Mehmet Usta kısa sürede milyonların beğenisini kazanmıştı.
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Heredot Cevdet karakterinin anlattığı tarihi hikayelere eşlik etmesiyle milyonları güldüren Ekmek Teknesi'nin 'Ölü'sü Mehmet Usta yıllar sonraki haliyle milyonları şaşırttı.
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İşte Ekmek Teknesi'nde Heredot Cevdet'in kahvedeki hikayelerine eşlik eden 'Ölü' karakterine hayat veren Mehmet Usta'nın son hali...
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