Yumurta Üstündeki Rakamlar Ne Anlama Geliyor?
Yumurtaların üzerinde bulunan rakamlar ürünün fiyatı ve kalitesi ile ilgili önemli bilgiler veriyor.
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Organik yumurta, doğal yumurta, gezen tavuk yumurtası... Çeşit çok olunca Tarım ve Orman Bakanlığı yumurtada yetiştirme metedu kodu uygulaması başlatımıştı.
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Üretilen yumurtalar üzerlerindeki 0, 1, 2, 3 kodlarıyla satılıyor.
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"0" yumurtanın organik olduğunu gösteriyor.
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Açık dolaşımda yetişen yumurtalar için "1", kümeste kafessiz yetiştiricilik için "2", kafeste yetiştiricilik için ise "3" kodları basılıyor.
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Yumurtaların fiyatları da bu kodlara göre değişiyor. Organik yumurtanın adet fiyatı 7 liraya kadar çıkıyor.
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Gezen tavuk yumurtası fiyatları ise ortalama 3,5 lira. Kafeste yetiştiricilikte üretilen yumurta ise 2,5 liradan satılıyor.
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Üzerinde kod bulunmayan yumurtaların satılması ise yasak.