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Kış Depresyonundan Korunmak İçin Neler Yapılmalı?

Daha uzun gecelerin ve gri günlerin olduğu sonbahar ve kış mevsiminde birçok insan artan karamsarlık veya depresyon duygularından şikayet ediyor.

  1. Nutrients adlı dergide yayınlan yeni bir araştırmaya göre ise her 20 ABD?li yetişkinden 1?i sonbaharın sonlarında başlayıp kış boyunca devam etme eğiliminde olan bir tür depresyon olan mevsimsel duygusal bozukluk (SAD) geliştiriyor.

    Nutrients adlı dergide yayınlan yeni bir araştırmaya göre ise her 20 ABD?li yetişkinden 1?i sonbaharın sonlarında başlayıp kış boyunca devam etme eğiliminde olan bir tür depresyon olan mevsimsel duygusal bozukluk (SAD) geliştiriyor.

  2. Araştırmacılar, halk arasında sonbahar ya da kış depresyonu denilen bu hastalığın önelm almadığı takdirde kişinin yaşam kalitesini önemli ölçüde bozabileceği konusunda uyardı. Bilim insanları, insanların bu durumdan daha az etkilenmeli için beslenme ve yaşam tarzlarına yönelik çeşitli önerilerde bulundu.

    Araştırmacılar, halk arasında sonbahar ya da kış depresyonu denilen bu hastalığın önelm almadığı takdirde kişinin yaşam kalitesini önemli ölçüde bozabileceği konusunda uyardı. Bilim insanları, insanların bu durumdan daha az etkilenmeli için beslenme ve yaşam tarzlarına yönelik çeşitli önerilerde bulundu.

  3. YÜKSEK KARBONHİDRATLI YİYECEKLERDEN KAÇININ Düşük karbonhidratlı, ketojenik bir diyet , nörolojik bir durum olan epilepsiyi ve Tip 2 diyabeti tersine çevirebiliyor. Çalışma, ketojenik bir diyetin depresyon, Alzheimer hastalığı, Parkinson ve migren dahil olmak üzere bir çok hastalık üzerinde tedavi edici olabileceğini gösterdi. Ketojenik diyet; yüksek yağlı, orta düzeyde protein, çok düşük karbonhidrat (günde 20 gramın altında) içeren besinlerden oluşuyor.

    YÜKSEK KARBONHİDRATLI YİYECEKLERDEN KAÇININ Düşük karbonhidratlı, ketojenik bir diyet , nörolojik bir durum olan epilepsiyi ve Tip 2 diyabeti tersine çevirebiliyor. Çalışma, ketojenik bir diyetin depresyon, Alzheimer hastalığı, Parkinson ve migren dahil olmak üzere bir çok hastalık üzerinde tedavi edici olabileceğini gösterdi. Ketojenik diyet; yüksek yağlı, orta düzeyde protein, çok düşük karbonhidrat (günde 20 gramın altında) içeren besinlerden oluşuyor.

  4. Harvard Üniversitesi?nde psikiyatri profesörü olan Chris Palmer, "Kendi sağlığım için 20 yılı aşkın bir süredir kişisel olarak düşük karbonhidratlı keto diyeti uyguladım ve bunu 15 yılı aşkın bir süredir hastalarla, özellikle kilo kaybı için kullandım. Ketojenik diyetin tıbbi versiyonunun kronik akıl sağlığı bozukluğu olan hastalarda antipsikotik etkilere ve ruh hali faydalarına sahip olduğunu buldum. Bu nedenle ketojenik diyetin psikiyatride klinik kullanımına öncülük ediyorum? diye konuştu.

    Harvard Üniversitesi?nde psikiyatri profesörü olan Chris Palmer, "Kendi sağlığım için 20 yılı aşkın bir süredir kişisel olarak düşük karbonhidratlı keto diyeti uyguladım ve bunu 15 yılı aşkın bir süredir hastalarla, özellikle kilo kaybı için kullandım. Ketojenik diyetin tıbbi versiyonunun kronik akıl sağlığı bozukluğu olan hastalarda antipsikotik etkilere ve ruh hali faydalarına sahip olduğunu buldum. Bu nedenle ketojenik diyetin psikiyatride klinik kullanımına öncülük ediyorum? diye konuştu.

  5. HER GÜN SABAH VE ÖĞLEN GÜNEŞ IŞIĞI ALIN Uzmanlar, Güneş?in bedava ve doğal bir antidepresan olduğunu belirtiyor. 2017'de Jeffrey Hall, Michael Robash ve Michael Young, dünyadaki herkes için sirkadiyen ritmi kontrol eden moleküler mekanizmaları keşfettikleri için Nobel Tıp Ödülü'nü kazandı.

    HER GÜN SABAH VE ÖĞLEN GÜNEŞ IŞIĞI ALIN Uzmanlar, Güneş?in bedava ve doğal bir antidepresan olduğunu belirtiyor. 2017'de Jeffrey Hall, Michael Robash ve Michael Young, dünyadaki herkes için sirkadiyen ritmi kontrol eden moleküler mekanizmaları keşfettikleri için Nobel Tıp Ödülü'nü kazandı.

  6. Nobel ödüllü çalışmaya göre insanların beyninde, günlük davranışlarının ve vücutsal işlevlerinin Güneş'e göre çalışmasını sağlayan suprakiazmatik çekirdek adı verilen bir saat bulunuyor.

    Nobel ödüllü çalışmaya göre insanların beyninde, günlük davranışlarının ve vücutsal işlevlerinin Güneş'e göre çalışmasını sağlayan suprakiazmatik çekirdek adı verilen bir saat bulunuyor.

  7. SİRKADİYEN RİTİM HAKKINDA Beyindeki ön hipotalamusta yerleşmiş olan suprakiazmatik çekirdek, sirkadiyen ritmi kontrol ediyor. Suprakiazmatik çekirdek, 24 saatlik biyolojik, fizyolojik ve sosyal davranışların senkronizasyonu kontrol ediyor.

    SİRKADİYEN RİTİM HAKKINDA Beyindeki ön hipotalamusta yerleşmiş olan suprakiazmatik çekirdek, sirkadiyen ritmi kontrol ediyor. Suprakiazmatik çekirdek, 24 saatlik biyolojik, fizyolojik ve sosyal davranışların senkronizasyonu kontrol ediyor.

  8. Araştıramcılar bu nedenle, insanların günün tüm zamanını ekranlara bakarak geçirmek yerine, mümkün olduğu kadar çok Güneş ışığı alarak geçirmesini öneriyor.

    Araştıramcılar bu nedenle, insanların günün tüm zamanını ekranlara bakarak geçirmek yerine, mümkün olduğu kadar çok Güneş ışığı alarak geçirmesini öneriyor.

  9. ABD'de yer alan Quantum Mechanics of Human Creation adlı genetik merkezinden Dr. Courtney Hunt, "Gün boyunca belirli bir süre Güneş ışığına maruz kalmak insan sağlığı için çok önemlidir. Güneş ışığı, genel sağlık için temel bir bileşen olan D vitamini üretmenin yanı sıra, serotonin ve melatonin seviyelerini düzenleyerek sirkadiyen ritmi ayarlar. Yeterince Güneş ışığı almayan insanlar, onları otoimmün hastalığa yol açabilecek aşırı iltihaplanmaya yatkın hale getiren bağışıklık savunma mekanizmalarına sahiptir "dedi.

    ABD'de yer alan Quantum Mechanics of Human Creation adlı genetik merkezinden Dr. Courtney Hunt, "Gün boyunca belirli bir süre Güneş ışığına maruz kalmak insan sağlığı için çok önemlidir. Güneş ışığı, genel sağlık için temel bir bileşen olan D vitamini üretmenin yanı sıra, serotonin ve melatonin seviyelerini düzenleyerek sirkadiyen ritmi ayarlar. Yeterince Güneş ışığı almayan insanlar, onları otoimmün hastalığa yol açabilecek aşırı iltihaplanmaya yatkın hale getiren bağışıklık savunma mekanizmalarına sahiptir "dedi.

  10. FİZİKSEL OLARAK AKTİF OLUN CDC'ye göre fiziksel aktivite, gün boyunca kafein veya şeker yardımı olmadan enerji dolu kalmanın en iyi yollarından birini oluşturuyor.  Harvard Üniversitesi'ne bağlı Blavatnik Enstitüsü'nden araştırmacılar, hem aç kalmanın hem de ağır egzersizin hücresel etkilerini analiz etti.  Her iki metobolik müdahalenin de Alzheimer ve Parkinson gibi nörodejeneratif hastalıklara yol açabilen proteinlerin vüzuttan atılımını kolaylaştırdığı kanıtlandı.

    FİZİKSEL OLARAK AKTİF OLUN CDC'ye göre fiziksel aktivite, gün boyunca kafein veya şeker yardımı olmadan enerji dolu kalmanın en iyi yollarından birini oluşturuyor.  Harvard Üniversitesi'ne bağlı Blavatnik Enstitüsü'nden araştırmacılar, hem aç kalmanın hem de ağır egzersizin hücresel etkilerini analiz etti.  Her iki metobolik müdahalenin de Alzheimer ve Parkinson gibi nörodejeneratif hastalıklara yol açabilen proteinlerin vüzuttan atılımını kolaylaştırdığı kanıtlandı.