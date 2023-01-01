Bu Diyetler Organlarınızı Mahvediyor!

BDDK'dan cep telefonlarına taksit düzenlemesi
BDDK'dan cep telefonlarına taksit düzenlemesi
81 ildeki bütün sıfır konutlar kampanyaya dahil
81 ildeki bütün sıfır konutlar kampanyaya dahil
Meclis zam mesaisinde: 15 Ocak öncesine yetişme çabası
Meclis zam mesaisinde: 15 Ocak öncesine yetişme çabası
Kamu işçileri için 2023 ilave tediye tarihleri belli oldu
Kamu işçileri için 2023 ilave tediye tarihleri belli oldu
Bakan Soylu canlı yayında Kürtçe konuştu
Bakan Soylu canlı yayında Kürtçe konuştu
Sinan Ateş cinayetiyle ilgili aranan kişi üzerinde iki silahla yakalandı
Sinan Ateş cinayetiyle ilgili aranan kişi üzerinde iki silahla yakalandı
Altılı masanın 9,5 saatlik toplantısı sona erdi
Altılı masanın 9,5 saatlik toplantısı sona erdi
Perakendeciler açıklama yaptı: 4 ürün grubuna zam yapılmayacak!
Perakendeciler açıklama yaptı: 4 ürün grubuna zam yapılmayacak!
Yeni kanun teklifi ile Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Vakfı kuruluyor
Yeni kanun teklifi ile Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Vakfı kuruluyor
Sinan Ateş cinayetinde 2'si özel harekat 4 kişi daha tutuklandı
Sinan Ateş cinayetinde 2'si özel harekat 4 kişi daha tutuklandı
AYM'nin, HDP'nin hazine yardımı hesabına bloke konulması kararı yayımlandı
AYM'nin, HDP'nin hazine yardımı hesabına bloke konulması kararı yayımlandı
YSK'dan seçim malzemeleri hazırlıklarıyla ilgili açıklama
YSK'dan seçim malzemeleri hazırlıklarıyla ilgili açıklama
TBMM Genel Kurulu karar yeter sayısı bulunamadığı için kapandı
TBMM Genel Kurulu karar yeter sayısı bulunamadığı için kapandı
Altının kilogramı 1 milyon 130 bin liraya geriledi
Altının kilogramı 1 milyon 130 bin liraya geriledi
Bakan Nebati: İndirime giden işletmelerimizi tebrik ediyorum
Bakan Nebati: İndirime giden işletmelerimizi tebrik ediyorum
Otomotiv satışları 2022'de 783 bini aştı
Otomotiv satışları 2022'de 783 bini aştı
Erdoğan: Seçim tarihini belki güncelleyeceğiz
Erdoğan: Seçim tarihini belki güncelleyeceğiz
AYM, HDP'nin Hazine yardım hesabına geçici bloke koydu
AYM, HDP'nin Hazine yardım hesabına geçici bloke koydu
Rekabet Kurulu'ndan 4 gıda firmasına soruşturma
Rekabet Kurulu'ndan 4 gıda firmasına soruşturma
Memur ve emekli maaşlarına ilişkin teklif ne zaman görüşülecek?
Memur ve emekli maaşlarına ilişkin teklif ne zaman görüşülecek?
'Cep telefonu ve tabletlerden ÖTV alınmayacak' iddiası yalanlandı
'Cep telefonu ve tabletlerden ÖTV alınmayacak' iddiası yalanlandı
15 soruda 'Yeni Evim Kampanyası'na ilişkin merak edilenler
15 soruda 'Yeni Evim Kampanyası'na ilişkin merak edilenler
EYT düzenlemesinde gözler Meclis'te
EYT düzenlemesinde gözler Meclis'te
Zincir marketler 'indirim' ve 'fiyat sabitleme' yarışına girdi
Zincir marketler 'indirim' ve 'fiyat sabitleme' yarışına girdi
YSK'da 5 üye değişecek, yeni başkan seçilecek
YSK'da 5 üye değişecek, yeni başkan seçilecek
EKPSS/Kura ile Engelli Kamu Personeli yerleştirmesi yapılacak
EKPSS/Kura ile Engelli Kamu Personeli yerleştirmesi yapılacak
Üniversite daire başkanlarının makam, görev tazminatı hakkı
Üniversite daire başkanlarının makam, görev tazminatı hakkı
Otomotivde sorunlar arzdan talebe kayıyor: Tek sıkıntı çip değil
Otomotivde sorunlar arzdan talebe kayıyor: Tek sıkıntı çip değil
Kamuya 1178 personel alınacak
Kamuya 1178 personel alınacak
Her haneye ucuz gaz, gençlere ÖTV'siz telefon
Her haneye ucuz gaz, gençlere ÖTV'siz telefon

Bu Diyetler Organlarınızı Mahvediyor!

Zayıflamak uğruna sıklıkla yapılan bu ölümcül diyetler organlara zarar veriyor.

  1. Tüm dünyada kilo problemi olan yaşayan kişilerin en çok başvurduğu yöntemler hızlı kilo verdiren şok diyetlerdir. Ancak son zayıflamak uğruna sıklıkla yapılan bu ölümcül diyetler organlara zarar veriyor. Diyetisyen Eda Ünal, ölümcül diyet yapanlar için önemli açıklamalarda bulundu.

    Tüm dünyada kilo problemi olan yaşayan kişilerin en çok başvurduğu yöntemler hızlı kilo verdiren şok diyetlerdir. Ancak son zayıflamak uğruna sıklıkla yapılan bu ölümcül diyetler organlara zarar veriyor. Diyetisyen Eda Ünal, ölümcül diyet yapanlar için önemli açıklamalarda bulundu.

  2. Diyetisyen Eda Ünal, zayıflamak isteyenlerin kolay ve popüler olan yollara başvurduğunu söyleyerek " Çevremizde mutlaka kilo problemi yaşayan kişilerle karşılaşıyoruz. Bunun sebebi yetersiz ve dengesiz beslenme, hormonlar ve genetik sebeplerde olabiliyor. Kilo probleminin altındaki ana sebepleri çözmek yerine şu anda çok popüler olan ve kolay gelen birçok yola başvuruyoruz. Bunlardan biri de doğal içerikli karışımlar ve haplar. Bunların vücutta kalıcı hasarlara yol açtığını biliyoruz" açıklamasında bulundu.

    Diyetisyen Eda Ünal, zayıflamak isteyenlerin kolay ve popüler olan yollara başvurduğunu söyleyerek " Çevremizde mutlaka kilo problemi yaşayan kişilerle karşılaşıyoruz. Bunun sebebi yetersiz ve dengesiz beslenme, hormonlar ve genetik sebeplerde olabiliyor. Kilo probleminin altındaki ana sebepleri çözmek yerine şu anda çok popüler olan ve kolay gelen birçok yola başvuruyoruz. Bunlardan biri de doğal içerikli karışımlar ve haplar. Bunların vücutta kalıcı hasarlara yol açtığını biliyoruz" açıklamasında bulundu.

  3. "ÖLÜMCÜL DİYETLER ORGANLARA ZARAR VERİYOR" Uzman diyetisyen; zayıflamak için kullanılan bitkisel karışım ve hapların tansiyonu yükseltmesinin yanı sıra böbrekler ve karaciğerde tahribata sebep olabileceğini söyledi.

    "ÖLÜMCÜL DİYETLER ORGANLARA ZARAR VERİYOR" Uzman diyetisyen; zayıflamak için kullanılan bitkisel karışım ve hapların tansiyonu yükseltmesinin yanı sıra böbrekler ve karaciğerde tahribata sebep olabileceğini söyledi.

  4. Özellikle bizim önermediğimiz bitkisel karışımlar, haplar ve karıştırılmış bitki çayları; kalpte çarpıntı, tansiyon yüksekliği, böbreklerde ve karaciğerde tahribata sebep olabiliyor.

    Özellikle bizim önermediğimiz bitkisel karışımlar, haplar ve karıştırılmış bitki çayları; kalpte çarpıntı, tansiyon yüksekliği, böbreklerde ve karaciğerde tahribata sebep olabiliyor.

  5. Tartıda düşük miktarlarda bir kayıp olduğunu görüp mutlu oluyorlar ancak bu bir su kaybı oluyor. Uzun vadede böbrekleri yoruyor. Bunun yanında sadece organlara değil vitamin ve mineral kaybına da sebep oluyor.

    Tartıda düşük miktarlarda bir kayıp olduğunu görüp mutlu oluyorlar ancak bu bir su kaybı oluyor. Uzun vadede böbrekleri yoruyor. Bunun yanında sadece organlara değil vitamin ve mineral kaybına da sebep oluyor.

  6. Böyle şeylere itibar etmemeliyiz. Bitkisel olduğu için doğal olduğuna inanarak kolay haline başvurmamamız gerekiyor. Evde beslenmemize dikkat ederek de kilo vermemiz mümkün . Su tüketimin dikkat ederek ve paketli gıdaları tüketmemeye başlayarak kilo vermemiz mümkün." şeklinde konuştu.

    Böyle şeylere itibar etmemeliyiz. Bitkisel olduğu için doğal olduğuna inanarak kolay haline başvurmamamız gerekiyor. Evde beslenmemize dikkat ederek de kilo vermemiz mümkün . Su tüketimin dikkat ederek ve paketli gıdaları tüketmemeye başlayarak kilo vermemiz mümkün." şeklinde konuştu.

  7. Ünal, evde su tüketimine dikkat ederek, paketli gıdaları tüketmemeye başlayarak, dengeli beslenip porsiyon kontrolü yaparak kilo vermenin mümkün olduğu söyledi.

    Ünal, evde su tüketimine dikkat ederek, paketli gıdaları tüketmemeye başlayarak, dengeli beslenip porsiyon kontrolü yaparak kilo vermenin mümkün olduğu söyledi.

  8. AZ DAHA CANINDAN OLUYORDU! Sosyal medyada özendirilen zayıflama hap ve tozları geçtiğimiz günlerde bir genç kızı canından ediyordu. Sivas'ta yaşanan bu olayda üniversite öğrencisinin aktardan aldığı zayıflama tozunu kullanması sonucu hastanelik oldu.

    AZ DAHA CANINDAN OLUYORDU! Sosyal medyada özendirilen zayıflama hap ve tozları geçtiğimiz günlerde bir genç kızı canından ediyordu. Sivas'ta yaşanan bu olayda üniversite öğrencisinin aktardan aldığı zayıflama tozunu kullanması sonucu hastanelik oldu.