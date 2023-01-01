Bu Diyetler Organlarınızı Mahvediyor!

Diyetisyen Eda Ünal, zayıflamak isteyenlerin kolay ve popüler olan yollara başvurduğunu söyleyerek " Çevremizde mutlaka kilo problemi yaşayan kişilerle karşılaşıyoruz. Bunun sebebi yetersiz ve dengesiz beslenme, hormonlar ve genetik sebeplerde olabiliyor. Kilo probleminin altındaki ana sebepleri çözmek yerine şu anda çok popüler olan ve kolay gelen birçok yola başvuruyoruz. Bunlardan biri de doğal içerikli karışımlar ve haplar. Bunların vücutta kalıcı hasarlara yol açtığını biliyoruz" açıklamasında bulundu.