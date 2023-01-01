Bu Diyetler Organlarınızı Mahvediyor!
Zayıflamak uğruna sıklıkla yapılan bu ölümcül diyetler organlara zarar veriyor.
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Tüm dünyada kilo problemi olan yaşayan kişilerin en çok başvurduğu yöntemler hızlı kilo verdiren şok diyetlerdir. Ancak son zayıflamak uğruna sıklıkla yapılan bu ölümcül diyetler organlara zarar veriyor. Diyetisyen Eda Ünal, ölümcül diyet yapanlar için önemli açıklamalarda bulundu.
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Diyetisyen Eda Ünal, zayıflamak isteyenlerin kolay ve popüler olan yollara başvurduğunu söyleyerek " Çevremizde mutlaka kilo problemi yaşayan kişilerle karşılaşıyoruz. Bunun sebebi yetersiz ve dengesiz beslenme, hormonlar ve genetik sebeplerde olabiliyor. Kilo probleminin altındaki ana sebepleri çözmek yerine şu anda çok popüler olan ve kolay gelen birçok yola başvuruyoruz. Bunlardan biri de doğal içerikli karışımlar ve haplar. Bunların vücutta kalıcı hasarlara yol açtığını biliyoruz" açıklamasında bulundu.
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"ÖLÜMCÜL DİYETLER ORGANLARA ZARAR VERİYOR" Uzman diyetisyen; zayıflamak için kullanılan bitkisel karışım ve hapların tansiyonu yükseltmesinin yanı sıra böbrekler ve karaciğerde tahribata sebep olabileceğini söyledi.
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Özellikle bizim önermediğimiz bitkisel karışımlar, haplar ve karıştırılmış bitki çayları; kalpte çarpıntı, tansiyon yüksekliği, böbreklerde ve karaciğerde tahribata sebep olabiliyor.
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Tartıda düşük miktarlarda bir kayıp olduğunu görüp mutlu oluyorlar ancak bu bir su kaybı oluyor. Uzun vadede böbrekleri yoruyor. Bunun yanında sadece organlara değil vitamin ve mineral kaybına da sebep oluyor.
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Böyle şeylere itibar etmemeliyiz. Bitkisel olduğu için doğal olduğuna inanarak kolay haline başvurmamamız gerekiyor. Evde beslenmemize dikkat ederek de kilo vermemiz mümkün . Su tüketimin dikkat ederek ve paketli gıdaları tüketmemeye başlayarak kilo vermemiz mümkün." şeklinde konuştu.
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Ünal, evde su tüketimine dikkat ederek, paketli gıdaları tüketmemeye başlayarak, dengeli beslenip porsiyon kontrolü yaparak kilo vermenin mümkün olduğu söyledi.
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AZ DAHA CANINDAN OLUYORDU! Sosyal medyada özendirilen zayıflama hap ve tozları geçtiğimiz günlerde bir genç kızı canından ediyordu. Sivas'ta yaşanan bu olayda üniversite öğrencisinin aktardan aldığı zayıflama tozunu kullanması sonucu hastanelik oldu.