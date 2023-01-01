Sony'den Elektrikli Otomobil

Ali Yalçın: Memur maaşlarında yapılan zamdan dolayı mutluyuz
Ali Yalçın: Memur maaşlarında yapılan zamdan dolayı mutluyuz
'Her seçimden önce rezerv bulduk diyorsunuz' iddiasına Bakan Dönmez'den yanıt
'Her seçimden önce rezerv bulduk diyorsunuz' iddiasına Bakan Dönmez'den yanıt
ABB'den toplu ulaşıma zam açıklaması
ABB'den toplu ulaşıma zam açıklaması
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Özel okullar yüzde 65 artıştan, veliler ek hizmetten şikayetçi
Bakan Özer: 3 ay içerisinde tüm köy okullarını açacağız
Bakan Özer: 3 ay içerisinde tüm köy okullarını açacağız
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e-Devlet başvurusuyla 320 bin 775 kişinin adli sicil kaydı silindi
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Hafta sonu yurdun büyük bölümünde yağmur ve kar görülecek
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5 öğretmene 'kamu zararı ve zimmete para geçirme'den gözaltı
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İBB'ye kayyum atanması iddialarına Bakan Soylu'dan yanıt
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Fiyat sabitleme çağrısına bir zincir market daha katıldı
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Bakan Kurum: İkinci el konutlarla ilgili de çalışma yapacağız
Sanayi Bakanlığı sözleşmeli personel alımı için tercih alınacak
Sanayi Bakanlığı sözleşmeli personel alımı için tercih alınacak
5 soruda hac başvurularına ilişkin merak edilenler
5 soruda hac başvurularına ilişkin merak edilenler
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Altının gram fiyatı 1.109 lira seviyesinden işlem görüyor
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Memur ve emekli maaş zammından memnun mu? Araştırma sonuçlandı
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Bakan Soylu canlı yayında Kürtçe konuştu
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Altılı masanın 9,5 saatlik toplantısı sona erdi
Altılı masanın 9,5 saatlik toplantısı sona erdi
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Perakendeciler açıklama yaptı: 4 ürün grubuna zam yapılmayacak!
Yeni kanun teklifi ile Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Vakfı kuruluyor
Yeni kanun teklifi ile Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Vakfı kuruluyor
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Sinan Ateş cinayetinde 2'si özel harekat 4 kişi daha tutuklandı
AYM'nin, HDP'nin hazine yardımı hesabına bloke konulması kararı yayımlandı
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YSK'dan seçim malzemeleri hazırlıklarıyla ilgili açıklama
TBMM Genel Kurulu karar yeter sayısı bulunamadığı için kapandı
TBMM Genel Kurulu karar yeter sayısı bulunamadığı için kapandı

Sony'den Elektrikli Otomobil

İki Japon şirketin ortak girişimi olan Sony Honda Mobility, ilk elektrikli modelini CES 2023?te ortaya çıkardı.

  1. İki Japon şirketin ortak girişimi olan Sony Honda Mobility, ilk elektrikli modeli Afeela'yı CES 2023?te ortaya çıkardı.

    İki Japon şirketin ortak girişimi olan Sony Honda Mobility, ilk elektrikli modeli Afeela'yı CES 2023?te ortaya çıkardı.

  2. Aracın teknik ayrıntıları hakkında henüz paylaşılmış bir bilgi yok. 40?tan fazla sensör ve kamera ile donatılan araç otonom sürüşü de destekleyecek.

    Aracın teknik ayrıntıları hakkında henüz paylaşılmış bir bilgi yok. 40?tan fazla sensör ve kamera ile donatılan araç otonom sürüşü de destekleyecek.

  3. Otomobil markaları arasında son dönemin popüler hale gelen özelliklerinden biri olan ?abonelik sistemi? bu modelde de olacak. Yani bazı özellikler için ayrıca ödeme yapılması gerekecek. Sony?nin PlayStation 5?inin de araca entegre edilmesi gündemde.  Araç park halindeyken sürücü veya yolculuk sırasında yolcular oyun oynayabilecek.

    Otomobil markaları arasında son dönemin popüler hale gelen özelliklerinden biri olan ?abonelik sistemi? bu modelde de olacak. Yani bazı özellikler için ayrıca ödeme yapılması gerekecek. Sony?nin PlayStation 5?inin de araca entegre edilmesi gündemde.  Araç park halindeyken sürücü veya yolculuk sırasında yolcular oyun oynayabilecek.

  4. Aracın ön tamponunda ise diğer araç ve yayalara bilgi verebilen entegre bir ekran yer alıyor.

    Aracın ön tamponunda ise diğer araç ve yayalara bilgi verebilen entegre bir ekran yer alıyor.

  5. Henüz prototip olan aracın 2026?da Kuzey Amerika?da satışa çıkması planlanıyor.

    Henüz prototip olan aracın 2026?da Kuzey Amerika?da satışa çıkması planlanıyor.