Sony'den Elektrikli Otomobil

Otomobil markaları arasında son dönemin popüler hale gelen özelliklerinden biri olan ?abonelik sistemi? bu modelde de olacak. Yani bazı özellikler için ayrıca ödeme yapılması gerekecek. Sony?nin PlayStation 5?inin de araca entegre edilmesi gündemde. Araç park halindeyken sürücü veya yolculuk sırasında yolcular oyun oynayabilecek.