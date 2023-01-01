Sony'den Elektrikli Otomobil
İki Japon şirketin ortak girişimi olan Sony Honda Mobility, ilk elektrikli modelini CES 2023?te ortaya çıkardı.
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İki Japon şirketin ortak girişimi olan Sony Honda Mobility, ilk elektrikli modeli Afeela'yı CES 2023?te ortaya çıkardı.
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Aracın teknik ayrıntıları hakkında henüz paylaşılmış bir bilgi yok. 40?tan fazla sensör ve kamera ile donatılan araç otonom sürüşü de destekleyecek.
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Otomobil markaları arasında son dönemin popüler hale gelen özelliklerinden biri olan ?abonelik sistemi? bu modelde de olacak. Yani bazı özellikler için ayrıca ödeme yapılması gerekecek. Sony?nin PlayStation 5?inin de araca entegre edilmesi gündemde. Araç park halindeyken sürücü veya yolculuk sırasında yolcular oyun oynayabilecek.
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Aracın ön tamponunda ise diğer araç ve yayalara bilgi verebilen entegre bir ekran yer alıyor.
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Henüz prototip olan aracın 2026?da Kuzey Amerika?da satışa çıkması planlanıyor.