Ali Yalçın: Memur maaşlarında yapılan zamdan dolayı mutluyuz
Ali Yalçın: Memur maaşlarında yapılan zamdan dolayı mutluyuz
'Her seçimden önce rezerv bulduk diyorsunuz' iddiasına Bakan Dönmez'den yanıt
'Her seçimden önce rezerv bulduk diyorsunuz' iddiasına Bakan Dönmez'den yanıt
ABB'den toplu ulaşıma zam açıklaması
ABB'den toplu ulaşıma zam açıklaması
Özel okullar yüzde 65 artıştan, veliler ek hizmetten şikayetçi
Özel okullar yüzde 65 artıştan, veliler ek hizmetten şikayetçi
Bakan Özer: 3 ay içerisinde tüm köy okullarını açacağız
Bakan Özer: 3 ay içerisinde tüm köy okullarını açacağız
e-Devlet başvurusuyla 320 bin 775 kişinin adli sicil kaydı silindi
e-Devlet başvurusuyla 320 bin 775 kişinin adli sicil kaydı silindi
Hafta sonu yurdun büyük bölümünde yağmur ve kar görülecek
Hafta sonu yurdun büyük bölümünde yağmur ve kar görülecek
Belediyeden çalışanların maaşlarına yüzde 104,6 zam
Belediyeden çalışanların maaşlarına yüzde 104,6 zam
5 öğretmene 'kamu zararı ve zimmete para geçirme'den gözaltı
5 öğretmene 'kamu zararı ve zimmete para geçirme'den gözaltı
İBB'ye kayyum atanması iddialarına Bakan Soylu'dan yanıt
İBB'ye kayyum atanması iddialarına Bakan Soylu'dan yanıt
Erdoğan açıkladı: Çiftçiye yeni destek paketi
Erdoğan açıkladı: Çiftçiye yeni destek paketi
Fiyat sabitleme çağrısına bir zincir market daha katıldı
Fiyat sabitleme çağrısına bir zincir market daha katıldı
Bakan Kurum: İkinci el konutlarla ilgili de çalışma yapacağız
Bakan Kurum: İkinci el konutlarla ilgili de çalışma yapacağız
Sanayi Bakanlığı sözleşmeli personel alımı için tercih alınacak
Sanayi Bakanlığı sözleşmeli personel alımı için tercih alınacak
5 soruda hac başvurularına ilişkin merak edilenler
5 soruda hac başvurularına ilişkin merak edilenler
Altının gram fiyatı 1.109 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.109 lira seviyesinden işlem görüyor
Memur ve emekli maaş zammından memnun mu? Araştırma sonuçlandı
Memur ve emekli maaş zammından memnun mu? Araştırma sonuçlandı
BDDK'dan cep telefonlarına taksit düzenlemesi
BDDK'dan cep telefonlarına taksit düzenlemesi
81 ildeki bütün sıfır konutlar kampanyaya dahil
81 ildeki bütün sıfır konutlar kampanyaya dahil
Meclis zam mesaisinde: 15 Ocak öncesine yetişme çabası
Meclis zam mesaisinde: 15 Ocak öncesine yetişme çabası
Kamu işçileri için 2023 ilave tediye tarihleri belli oldu
Kamu işçileri için 2023 ilave tediye tarihleri belli oldu
Bakan Soylu canlı yayında Kürtçe konuştu
Bakan Soylu canlı yayında Kürtçe konuştu
Sinan Ateş cinayetiyle ilgili aranan kişi üzerinde iki silahla yakalandı
Sinan Ateş cinayetiyle ilgili aranan kişi üzerinde iki silahla yakalandı
Altılı masanın 9,5 saatlik toplantısı sona erdi
Altılı masanın 9,5 saatlik toplantısı sona erdi
Perakendeciler açıklama yaptı: 4 ürün grubuna zam yapılmayacak!
Perakendeciler açıklama yaptı: 4 ürün grubuna zam yapılmayacak!
Yeni kanun teklifi ile Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Vakfı kuruluyor
Yeni kanun teklifi ile Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Vakfı kuruluyor
Sinan Ateş cinayetinde 2'si özel harekat 4 kişi daha tutuklandı
Sinan Ateş cinayetinde 2'si özel harekat 4 kişi daha tutuklandı
AYM'nin, HDP'nin hazine yardımı hesabına bloke konulması kararı yayımlandı
AYM'nin, HDP'nin hazine yardımı hesabına bloke konulması kararı yayımlandı
YSK'dan seçim malzemeleri hazırlıklarıyla ilgili açıklama
YSK'dan seçim malzemeleri hazırlıklarıyla ilgili açıklama
TBMM Genel Kurulu karar yeter sayısı bulunamadığı için kapandı
TBMM Genel Kurulu karar yeter sayısı bulunamadığı için kapandı

Cumhuriyet Tarihinin İlk Kilisesi Açılışına Hazırlanıyor

Cumhuriyet tarihinde sıfırdan yapılan ilk kilise, Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi yakında hizmete giriyor. İstanbul Yeşilköy'deki kilisenin inşaatı bitti, açılış için son hazırlıklar yapılıyor.

  1. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde inşasına başlanan ilk kilise olan Yeşilköy'deki Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi'nin iki ay içinde açılması planlanırken, son eksiklerin giderilmesi için hummalı bir çalışma yürütülüyor.

    Türkiye Cumhuriyeti tarihinde inşasına başlanan ilk kilise olan Yeşilköy'deki Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi'nin iki ay içinde açılması planlanırken, son eksiklerin giderilmesi için hummalı bir çalışma yürütülüyor.

  2. Süryani cemaatinin talebi üzerine yer tahsis edilmesinin ardından 2019'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle temeli atılan kilisenin açılışı için gün sayılıyor.

    Süryani cemaatinin talebi üzerine yer tahsis edilmesinin ardından 2019'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle temeli atılan kilisenin açılışı için gün sayılıyor.

  3. Yeşilköy'de Latin Katolik Mezarlığı'nın bulunduğu alanın boş olan 700 metrekarelik bölümüne beş katlı olarak projelendirilen kilisenin bir katı, ayin bittikten sonra cemaatin toplanacağı, vaftiz, taziye ve düğün gibi törenler ile toplantı ve konferansların yapılacağı kültür salonuna ayrıldı. Giriş katında, ayinlerin yapılacağı bölümün bulunduğu kilisede, metropolitlik yaşam alanı, misafir odaları ve otopark yer alıyor.

    Yeşilköy'de Latin Katolik Mezarlığı'nın bulunduğu alanın boş olan 700 metrekarelik bölümüne beş katlı olarak projelendirilen kilisenin bir katı, ayin bittikten sonra cemaatin toplanacağı, vaftiz, taziye ve düğün gibi törenler ile toplantı ve konferansların yapılacağı kültür salonuna ayrıldı. Giriş katında, ayinlerin yapılacağı bölümün bulunduğu kilisede, metropolitlik yaşam alanı, misafir odaları ve otopark yer alıyor.

  4. Kültür salonundaki avizeler ve ses sistemleri takılırken, ileriki günlerde de ayinlerin yapılacağı kattaki avizelerin asılması planlanıyor. Kentte yaşayan yaklaşık 17 bin Süryani'ye ait ikinci kilise olacak yapıda gelinen son nokta görüntülendi.

    Kültür salonundaki avizeler ve ses sistemleri takılırken, ileriki günlerde de ayinlerin yapılacağı kattaki avizelerin asılması planlanıyor. Kentte yaşayan yaklaşık 17 bin Süryani'ye ait ikinci kilise olacak yapıda gelinen son nokta görüntülendi.

  5. İstanbul Süryani Kadim Vakfı Başkanı Sait Susin, 1844'te Tarlabaşı'nda yapılan kilisenin İstanbul'daki Süryanilerin ihtiyacını karşılamadığını, bu nedenle kardeş cemaatlere ait 6 kilisede de ibadetlerini yapmaya çalıştıklarını anlattı.

    İstanbul Süryani Kadim Vakfı Başkanı Sait Susin, 1844'te Tarlabaşı'nda yapılan kilisenin İstanbul'daki Süryanilerin ihtiyacını karşılamadığını, bu nedenle kardeş cemaatlere ait 6 kilisede de ibadetlerini yapmaya çalıştıklarını anlattı.

  6. Kardeş cemaatlerin kiliseleriyle kendi ritüellerinin çok uyuşmadığını ve süre sıkıntısı yaşayabildiklerini dile getiren Susin, yeni bir kiliseye ihtiyaç duyduklarını söyledi.<br>Süryani cemaatinin yoğun olarak yaşadığı Yeşilköy, Bakırköy ve Florya'da bir kiliseye ihtiyaç olduğunu belirten Susin, "Yer tahsisi konusunda hükümetimizden talebimiz vardı. Cemaatimizin yoğun olduğu Bakırköy ilçesinde yer tahsis edilmesini ve bunun üzerine kilisemizi yapmak istediğimizi söyledik. Başbakanlığı döneminden itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve merhum İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş bu konuyla ilgilendi. 2014'te bu alan tespit edildi. Büyükşehirin bünyesinde metruk mezarlık olarak geçiyordu. Metruk mezarlık alanından ibadet alanına çevrildi." diye konuştu.

    Kardeş cemaatlerin kiliseleriyle kendi ritüellerinin çok uyuşmadığını ve süre sıkıntısı yaşayabildiklerini dile getiren Susin, yeni bir kiliseye ihtiyaç duyduklarını söyledi.
    Süryani cemaatinin yoğun olarak yaşadığı Yeşilköy, Bakırköy ve Florya'da bir kiliseye ihtiyaç olduğunu belirten Susin, "Yer tahsisi konusunda hükümetimizden talebimiz vardı. Cemaatimizin yoğun olduğu Bakırköy ilçesinde yer tahsis edilmesini ve bunun üzerine kilisemizi yapmak istediğimizi söyledik. Başbakanlığı döneminden itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve merhum İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş bu konuyla ilgilendi. 2014'te bu alan tespit edildi. Büyükşehirin bünyesinde metruk mezarlık olarak geçiyordu. Metruk mezarlık alanından ibadet alanına çevrildi." diye konuştu.

  7. ''MEZARLARIN ÜZERİNE DEĞİL, BOŞ ALANINA YAPILDI'' Kamuoyunda kilisenin mezarların üzerine yapıldığına yönelik tartışmalar yaşandığını anımsatan Susin, şöyle devam etti: "Mezarların üzerine yapılmadı. Burası 2 bin 700 metrekarelik bir alan. Bu alanın içinde mezarlar ve boş alanlar vardı. Buradaki tüm mezarları tescil ettirdik. Mezarların hepsi olduğu yerde duruyor. İnşaata başlamadan ön çalışma yaptık, kayıp mezarlık olma ihtimaline karşı... Müzeler Genel Müdürlüğünün kontrolünde alanda kayıp mezar aradık. Sonra inşaata başladık. Burası mezarların üzerine değil, mezarlığın boş alanına yapıldı."

    ''MEZARLARIN ÜZERİNE DEĞİL, BOŞ ALANINA YAPILDI'' Kamuoyunda kilisenin mezarların üzerine yapıldığına yönelik tartışmalar yaşandığını anımsatan Susin, şöyle devam etti: "Mezarların üzerine yapılmadı. Burası 2 bin 700 metrekarelik bir alan. Bu alanın içinde mezarlar ve boş alanlar vardı. Buradaki tüm mezarları tescil ettirdik. Mezarların hepsi olduğu yerde duruyor. İnşaata başlamadan ön çalışma yaptık, kayıp mezarlık olma ihtimaline karşı... Müzeler Genel Müdürlüğünün kontrolünde alanda kayıp mezar aradık. Sonra inşaata başladık. Burası mezarların üzerine değil, mezarlığın boş alanına yapıldı."

  8. Susin, alanı verimli kullanıp kendilerine yetecek bir kilise yapmaya gayret ettiklerini anlatarak, cemaat mensuplarının kilisenin kültür salonunda vaftiz törenlerini ve düğünlerini yapabileceklerini, profesyonel cihazlarla donatılan sahnenin de kadın ve gençlik kollarının düzenleyecekleri sosyal faaliyetlerde kullanılacağını belirtti.

    Susin, alanı verimli kullanıp kendilerine yetecek bir kilise yapmaya gayret ettiklerini anlatarak, cemaat mensuplarının kilisenin kültür salonunda vaftiz törenlerini ve düğünlerini yapabileceklerini, profesyonel cihazlarla donatılan sahnenin de kadın ve gençlik kollarının düzenleyecekleri sosyal faaliyetlerde kullanılacağını belirtti.

  9. ''GÜNÜMÜZ ŞARTLARINA UYGUN ŞEKİLDE YAPILDI'' Kilisenin, tarihi kilise örneklerinden yola çıkılarak, günümüz şartlarına uygun yapıldığını vurgulayan Susin, "Süryani kiliselerinin belli özellikleri var. Mardin, Güneydoğu ve Ortadoğu'da sayısız kilisemiz var. Bunlardan da esinlenerek bin yıl, iki bin yıl önce yapılmış kiliseden çok, günümüzün imkanlarını kullanarak yaptığımız bir kilise. Tüm kiliselerimizde önemli bir taş işçiliği var. Mardin taşı çok konuşulan, işlenebilen bir taş ama burada kullanamazdık. Süryani kiliselerinin özelliklerini de kullanarak, günümüz şartlarına uygun bir kilise yapmaya çalıştık." diye konuştu.

    ''GÜNÜMÜZ ŞARTLARINA UYGUN ŞEKİLDE YAPILDI'' Kilisenin, tarihi kilise örneklerinden yola çıkılarak, günümüz şartlarına uygun yapıldığını vurgulayan Susin, "Süryani kiliselerinin belli özellikleri var. Mardin, Güneydoğu ve Ortadoğu'da sayısız kilisemiz var. Bunlardan da esinlenerek bin yıl, iki bin yıl önce yapılmış kiliseden çok, günümüzün imkanlarını kullanarak yaptığımız bir kilise. Tüm kiliselerimizde önemli bir taş işçiliği var. Mardin taşı çok konuşulan, işlenebilen bir taş ama burada kullanamazdık. Süryani kiliselerinin özelliklerini de kullanarak, günümüz şartlarına uygun bir kilise yapmaya çalıştık." diye konuştu.

  10. Susin, Cumhuriyet tarihinde ilk defa bir kilisenin inşa edildiğini anımsatarak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Cumhuriyet tarihinde yapılmış birtakım kiliseler var. Ama hepsi ya onarılmış kilise ya da yıkılmak üzere olan kilise. Hiçbir şekilde izin alınarak değil, resmi kurumların hoşgörüsüyle, sözlü izin vermeleriyle yapıldı. İlk defa son çivisine kadar resmi olarak bir kilise yapılmış oluyor. Bu bize çok büyük bir gurur veriyor. Bu konuda bize destek olan devlet kurumlarımız var ama Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesi olmasaydı bu kilisenin yapılması hayaldi. Bazen bir araya geldiğimizde ya da toplantılarda 'Kilise ne oldu?' diye soruyor. Biraz da sitem ediyor, 'Bitirmediniz mi? Bitirin artık.' şeklinde. Bu bize güç vermiş oluyor. Her şey onun iradesiyle, desteğiyle yapılmış oldu."

    Susin, Cumhuriyet tarihinde ilk defa bir kilisenin inşa edildiğini anımsatarak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Cumhuriyet tarihinde yapılmış birtakım kiliseler var. Ama hepsi ya onarılmış kilise ya da yıkılmak üzere olan kilise. Hiçbir şekilde izin alınarak değil, resmi kurumların hoşgörüsüyle, sözlü izin vermeleriyle yapıldı. İlk defa son çivisine kadar resmi olarak bir kilise yapılmış oluyor. Bu bize çok büyük bir gurur veriyor. Bu konuda bize destek olan devlet kurumlarımız var ama Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesi olmasaydı bu kilisenin yapılması hayaldi. Bazen bir araya geldiğimizde ya da toplantılarda 'Kilise ne oldu?' diye soruyor. Biraz da sitem ediyor, 'Bitirmediniz mi? Bitirin artık.' şeklinde. Bu bize güç vermiş oluyor. Her şey onun iradesiyle, desteğiyle yapılmış oldu."

  11. 4 MİLYON DOLARA MAL OLDU Kilisenin cemaatin bağışlarıyla yapıldığını aktaran Susin, bu konuda kurulan fon için de ibadethanelerde uygulanan katma değer vergisi istisnasından yararlandıklarını söyledi.

    4 MİLYON DOLARA MAL OLDU Kilisenin cemaatin bağışlarıyla yapıldığını aktaran Susin, bu konuda kurulan fon için de ibadethanelerde uygulanan katma değer vergisi istisnasından yararlandıklarını söyledi.

  12. Susin, yaklaşık 4 milyon dolara mal olan kiliseyi iki ay içinde açmayı planladıklarını sözlerine ekledi.

    Susin, yaklaşık 4 milyon dolara mal olan kiliseyi iki ay içinde açmayı planladıklarını sözlerine ekledi.