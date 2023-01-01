İşte Doğal Grip İlacı
inatçı gribal enfeksiyona karşı etkili
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Son dönemde yaygın olan ve geçmek bilmeyen grip enfeksiyonlarında büyük artış gözüktü. İnatçı olan ve herkesin gripten yakındığı bu dönemde alternatif tıbba rağbet arttı. Taze sıkılmış meyve suları ve son yılın popüler ismi olan atoma ilgi fazlalaştı. Şifa dağıtan bu karışımın içinde yok yok. Vücut direncini ve bağışıklık sistemini güçlendiren karışım, geçen yıl 10 TL iken bu yıl 20 TL'ye satıldığı belirtildi.
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Hastalıklardan korunmanın yolu dengeli ve sağlıklı beslenmekten geçmektedir. Vücudumuzun ihtiyacı olan vitamin ve mineralleri almak ise çeşitli meyve ve sebzeleri karıştırmaktan geçiyor.
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Son dönemlerde görülen inatçı gribal enfeksiyon sayesinde birçok vatandaş, taze sıkılmış meyve sularına ve atoma ilgi duymaya başladı.
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Bu süreç de doğal grip ilacı diye adlandırdıkları atoma ilgi ise oldukça büyük. Çok sayıda çeşidi olan bu vitamin deposunun sağlığa faydaları ise saymakla bitmiyor.
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5/13 Tweetle Facebook'ta paylaş ATOM KARIŞIMININ FAYDALARI NELERDİR?
Bronşite iyi gelen ve sestellerini açan bu güçlü iksir, Enerjiyi de artırmaktadır.
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Bağdemcik iltihabına iyi gelmesiyle bilinen atom karışımı, Doğal ağrı kesici olarak adlandırılıyor.
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Kan dolaşımını düzenleyen atom karışımı, ağrılarınızı kısa sürede geçirmekle birlikte, baş ağrısı, kemik ağrısı, gün içinde yaşanan stresede iyi gelmektedir.
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Atomun içinde bulunan portakal, limon, greyfurt, nar, zencefil, bal, muz, hurma, ... gibi içerisini tamamen sizin tercihlerinizle oluşturacağınız bir karışım yapılmaktadır.
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Kış aylarının vazgeçilmez enerji yükseltici ve sağlığa bir çok faydası olan karışımı Gaziantepli atomcu Muhammed Hac Ahmet ise vatandaşların yoğun talep ettiğini söyledi. Vatandaşların hastalığı kısa sürede atlatması için özel karışımları olduğunu söyleyen Muhammed Hac Ahmet ise "Doğal içecekler olarak grip ilacı, C vitamini yapıyoruz. C vitamininin içerisinde portakal, limon, greyfurt ve nar ekliyoruz." dedi.