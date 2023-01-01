Son dönemde yaygın olan ve geçmek bilmeyen grip enfeksiyonlarında büyük artış gözüktü. İnatçı olan ve herkesin gripten yakındığı bu dönemde alternatif tıbba rağbet arttı. Taze sıkılmış meyve suları ve son yılın popüler ismi olan atoma ilgi fazlalaştı. Şifa dağıtan bu karışımın içinde yok yok. Vücut direncini ve bağışıklık sistemini güçlendiren karışım, geçen yıl 10 TL iken bu yıl 20 TL'ye satıldığı belirtildi.