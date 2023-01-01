Bizimkiler'in Ali'sini Görenler Tanıyamıyor!
Türk televizyon tarihinde adını unutulmaz diziler arasına altın harflerle yazdıran Bizimkiler dizisinin Ali'si Atılay Uluışık'ı görenler tanıyamıyor. Bizimkiler'in Ali'si olarak bilinen Uluışık'ın değişimi herkesi şaşırtıyor.
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Erdal Özyağcılar, Ercan Yazgan, Ayşe Kökçü, Engin Şenkan gibi birçok usta ismi bir araya getiren ve yayımlandığı döneme damgasını vuran dizi Bizimkiler'in oyuncuların şimdiki halleri oldukça merak ediliyor.
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Özellikle bu usta kadronun içerisinde yer alan dizinin Ali'si Atılay Uluışık'ın son halini görenler ise gözlerine inanamıyor.
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Dizinin yayımlandığı dönemde 12 yaşında olan ve çocuk oyuncular arasında yer alan Uluışık, şimdilerde ise 45 yaşında kız çocuk babası bir adam olarak karşımıza çıkıyor.
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Bizimkiler dizisinin Ali'si olarak hafızalarda yer edinen Atılay Uluışık'ın son hali sosyal medyada en konuşulan konular arasında yer aldı.
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Uluıışık, geçtiğimiz aylarda 1993 - 1998 yılları arasında yer aldığı Yazlıkçılar dizisindeki rol arkadaşı Hakan Haksun ile çekildiği kareyi sosyal medya hesabından paylaşmıştı.
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25 yıl aradan sonra verdikleri poz ile sevenlerine nostalji yaşatan ikilinin yıllar içindeki değişimleri dikkatleri çekti.
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ATILAY ULUIŞIK'IN SON HALİ...
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Son olarak Teşkilat dizisiyle izleyici karşısına çıkan Uluışık, sosyal medya hesabından kızıyla birlikte sık sık paylaşımlarda bulunuyor.
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Atılay Uluışık'ın kızı ile paylaşımları:
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