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Bizimkiler'in Ali'sini Görenler Tanıyamıyor!

Türk televizyon tarihinde adını unutulmaz diziler arasına altın harflerle yazdıran Bizimkiler dizisinin Ali'si Atılay Uluışık'ı görenler tanıyamıyor. Bizimkiler'in Ali'si olarak bilinen Uluışık'ın değişimi herkesi şaşırtıyor.

  1. Erdal Özyağcılar, Ercan Yazgan, Ayşe Kökçü, Engin Şenkan gibi birçok usta ismi bir araya getiren ve yayımlandığı döneme damgasını vuran dizi Bizimkiler'in oyuncuların şimdiki halleri oldukça merak ediliyor.

    Erdal Özyağcılar, Ercan Yazgan, Ayşe Kökçü, Engin Şenkan gibi birçok usta ismi bir araya getiren ve yayımlandığı döneme damgasını vuran dizi Bizimkiler'in oyuncuların şimdiki halleri oldukça merak ediliyor.

  2. Özellikle bu usta kadronun içerisinde yer alan dizinin Ali'si Atılay Uluışık'ın son halini görenler ise gözlerine inanamıyor.

    Özellikle bu usta kadronun içerisinde yer alan dizinin Ali'si Atılay Uluışık'ın son halini görenler ise gözlerine inanamıyor.

  3. Dizinin yayımlandığı dönemde 12 yaşında olan ve çocuk oyuncular arasında yer alan Uluışık, şimdilerde ise 45 yaşında kız çocuk babası bir adam olarak karşımıza çıkıyor.

    Dizinin yayımlandığı dönemde 12 yaşında olan ve çocuk oyuncular arasında yer alan Uluışık, şimdilerde ise 45 yaşında kız çocuk babası bir adam olarak karşımıza çıkıyor.

  4. Bizimkiler dizisinin Ali'si olarak hafızalarda yer edinen Atılay Uluışık'ın son hali sosyal medyada en konuşulan konular arasında yer aldı.

    Bizimkiler dizisinin Ali'si olarak hafızalarda yer edinen Atılay Uluışık'ın son hali sosyal medyada en konuşulan konular arasında yer aldı.

  5. Uluıışık, geçtiğimiz aylarda 1993 - 1998 yılları arasında yer aldığı Yazlıkçılar dizisindeki rol arkadaşı Hakan Haksun ile çekildiği kareyi sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

    Uluıışık, geçtiğimiz aylarda 1993 - 1998 yılları arasında yer aldığı Yazlıkçılar dizisindeki rol arkadaşı Hakan Haksun ile çekildiği kareyi sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

  6. 25 yıl aradan sonra verdikleri poz ile sevenlerine nostalji yaşatan ikilinin yıllar içindeki değişimleri dikkatleri çekti.

    25 yıl aradan sonra verdikleri poz ile sevenlerine nostalji yaşatan ikilinin yıllar içindeki değişimleri dikkatleri çekti.

  7. ATILAY ULUIŞIK'IN SON HALİ...

    ATILAY ULUIŞIK'IN SON HALİ...

  8. Son olarak Teşkilat dizisiyle izleyici karşısına çıkan Uluışık, sosyal medya hesabından kızıyla birlikte sık sık paylaşımlarda bulunuyor.&#8203;

    Son olarak Teşkilat dizisiyle izleyici karşısına çıkan Uluışık, sosyal medya hesabından kızıyla birlikte sık sık paylaşımlarda bulunuyor.​

  9. Atılay Uluışık'ın kızı ile paylaşımları:

    Atılay Uluışık'ın kızı ile paylaşımları: