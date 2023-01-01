Gamze Özçelik'ten Yüzleri Güldüren Paylaşım!

MEB, kayıtsız öğrenciler için otomatik takip sistemini devreye aldı
MEB, kayıtsız öğrenciler için otomatik takip sistemini devreye aldı
Devlet memurlarının bu yıla ilişkin yemek bedelleri belirlendi
Devlet memurlarının bu yıla ilişkin yemek bedelleri belirlendi
Bakan Nebati: Artık kimse faiz artışı beklemiyor
Bakan Nebati: Artık kimse faiz artışı beklemiyor
Ege Denizi'nde depremler peş peşe geldi
Ege Denizi'nde depremler peş peşe geldi
Diyarbakır'da yolcu otobüsü devrildi: 5 ölü, 22 yaralı
Diyarbakır'da yolcu otobüsü devrildi: 5 ölü, 22 yaralı
Ali Yalçın: Memur maaşlarında yapılan zamdan dolayı mutluyuz
Ali Yalçın: Memur maaşlarında yapılan zamdan dolayı mutluyuz
'Her seçimden önce rezerv bulduk diyorsunuz' iddiasına Bakan Dönmez'den yanıt
'Her seçimden önce rezerv bulduk diyorsunuz' iddiasına Bakan Dönmez'den yanıt
ABB'den toplu ulaşıma zam açıklaması
ABB'den toplu ulaşıma zam açıklaması
Özel okullar yüzde 65 artıştan, veliler ek hizmetten şikayetçi
Özel okullar yüzde 65 artıştan, veliler ek hizmetten şikayetçi
Bakan Özer: 3 ay içerisinde tüm köy okullarını açacağız
Bakan Özer: 3 ay içerisinde tüm köy okullarını açacağız
e-Devlet başvurusuyla 320 bin 775 kişinin adli sicil kaydı silindi
e-Devlet başvurusuyla 320 bin 775 kişinin adli sicil kaydı silindi
Hafta sonu yurdun büyük bölümünde yağmur ve kar görülecek
Hafta sonu yurdun büyük bölümünde yağmur ve kar görülecek
Belediyeden çalışanların maaşlarına yüzde 104,6 zam
Belediyeden çalışanların maaşlarına yüzde 104,6 zam
5 öğretmene 'kamu zararı ve zimmete para geçirme'den gözaltı
5 öğretmene 'kamu zararı ve zimmete para geçirme'den gözaltı
İBB'ye kayyum atanması iddialarına Bakan Soylu'dan yanıt
İBB'ye kayyum atanması iddialarına Bakan Soylu'dan yanıt
Erdoğan açıkladı: Çiftçiye yeni destek paketi
Erdoğan açıkladı: Çiftçiye yeni destek paketi
Fiyat sabitleme çağrısına bir zincir market daha katıldı
Fiyat sabitleme çağrısına bir zincir market daha katıldı
Bakan Kurum: İkinci el konutlarla ilgili de çalışma yapacağız
Bakan Kurum: İkinci el konutlarla ilgili de çalışma yapacağız
Sanayi Bakanlığı sözleşmeli personel alımı için tercih alınacak
Sanayi Bakanlığı sözleşmeli personel alımı için tercih alınacak
5 soruda hac başvurularına ilişkin merak edilenler
5 soruda hac başvurularına ilişkin merak edilenler
Altının gram fiyatı 1.109 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.109 lira seviyesinden işlem görüyor
Memur ve emekli maaş zammından memnun mu? Araştırma sonuçlandı
Memur ve emekli maaş zammından memnun mu? Araştırma sonuçlandı
BDDK'dan cep telefonlarına taksit düzenlemesi
BDDK'dan cep telefonlarına taksit düzenlemesi
81 ildeki bütün sıfır konutlar kampanyaya dahil
81 ildeki bütün sıfır konutlar kampanyaya dahil
Meclis zam mesaisinde: 15 Ocak öncesine yetişme çabası
Meclis zam mesaisinde: 15 Ocak öncesine yetişme çabası
Kamu işçileri için 2023 ilave tediye tarihleri belli oldu
Kamu işçileri için 2023 ilave tediye tarihleri belli oldu
Bakan Soylu canlı yayında Kürtçe konuştu
Bakan Soylu canlı yayında Kürtçe konuştu
Sinan Ateş cinayetiyle ilgili aranan kişi üzerinde iki silahla yakalandı
Sinan Ateş cinayetiyle ilgili aranan kişi üzerinde iki silahla yakalandı
Altılı masanın 9,5 saatlik toplantısı sona erdi
Altılı masanın 9,5 saatlik toplantısı sona erdi
Perakendeciler açıklama yaptı: 4 ürün grubuna zam yapılmayacak!
Perakendeciler açıklama yaptı: 4 ürün grubuna zam yapılmayacak!

Gamze Özçelik'ten Yüzleri Güldüren Paylaşım!

Gamze Özçelik'in yönetim kurulu başkanlığını yaptığı Umuda Koşanlar Derneği'yle köy okulları daha temiz ve bakımlı hale getiriliyor.

  1. Gamze Özçelik'in yönetim kurulu başkanlığını yaptığı Umuda Koşanlar Derneği'yle köy okulları daha temiz ve bakımlı hale getiriliyor. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özçelik ekibin, Bafa köy okulunda olduğunu bildirdi. Detaylar haberimizin devamında...

    Gamze Özçelik'in yönetim kurulu başkanlığını yaptığı Umuda Koşanlar Derneği'yle köy okulları daha temiz ve bakımlı hale getiriliyor. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özçelik ekibin, Bafa köy okulunda olduğunu bildirdi. Detaylar haberimizin devamında...

  2. Oyunculuk kariyerini bırakarak kendini maneviyata adayan ve kuruluşunu üstlendiği insani yardım derneğiyle çocuklara ve ailelere umut olan Gamze Özçelik, dur durak bilmiyor.

    Oyunculuk kariyerini bırakarak kendini maneviyata adayan ve kuruluşunu üstlendiği insani yardım derneğiyle çocuklara ve ailelere umut olan Gamze Özçelik, dur durak bilmiyor.

  3. Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yaptığı Umuda Koşanlar Derneği'yle Bafa köy okulu çocuklar için soğuk kış şartlarına hazırlandı.

    Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yaptığı Umuda Koşanlar Derneği'yle Bafa köy okulu çocuklar için soğuk kış şartlarına hazırlandı.

  4. Geçtiğimiz hafta Pakistan'da olan Özçelik, sosyal medya hesabından bu kez Bafa'da olduklarını duyurdu.

    Geçtiğimiz hafta Pakistan'da olan Özçelik, sosyal medya hesabından bu kez Bafa'da olduklarını duyurdu.

  5. Daha önce Haluk Levent'in ekibiyle birlikte aynı proje etrafında toplanan Özçelik, hem yurt dışında hem de yurt içinde faaliyetlerini tüm hızıyla sürdürmeye devam ediyor.

    Daha önce Haluk Levent'in ekibiyle birlikte aynı proje etrafında toplanan Özçelik, hem yurt dışında hem de yurt içinde faaliyetlerini tüm hızıyla sürdürmeye devam ediyor.

  6. Ünlü isim öncülüğünde birçok aileye yeme, giyinme ve barınma imkanları sağlanıyor. Tüm bunların yanı sıra manevi tohumlar da atılıyor.

    Ünlü isim öncülüğünde birçok aileye yeme, giyinme ve barınma imkanları sağlanıyor. Tüm bunların yanı sıra manevi tohumlar da atılıyor.

  7. ÇOCUKLAR DAHA SAĞLIKLI ORTAMLARDA EĞİTİM-ÖĞRETİM GÖRECEK Pakistan'dan sonra rotasını Aydın ve Muğla il sınırlarındaki Bafa köy okulu olarak belirleyen Özçelik, resmi Instagram sayfasından 'Umutlu Okullar'da bu sefer Bafa'daydık ifadelerine yer verdi.

    ÇOCUKLAR DAHA SAĞLIKLI ORTAMLARDA EĞİTİM-ÖĞRETİM GÖRECEK Pakistan'dan sonra rotasını Aydın ve Muğla il sınırlarındaki Bafa köy okulu olarak belirleyen Özçelik, resmi Instagram sayfasından 'Umutlu Okullar'da bu sefer Bafa'daydık ifadelerine yer verdi.

  8. Özçelik, kısa sürede yoğun ilgi gören paylaşımıyla takdirleri üzerine topladı.

    Özçelik, kısa sürede yoğun ilgi gören paylaşımıyla takdirleri üzerine topladı.

  9. DAHA ÖNCE RUTUBET İÇİNDEYDİ

    DAHA ÖNCE RUTUBET İÇİNDEYDİ

  10. Derneğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda; yemekhanenin daha önce rutubet içinde olduğu, duvarların kabardığı ve çatıların aktığı belirtildi.

    Derneğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda; yemekhanenin daha önce rutubet içinde olduğu, duvarların kabardığı ve çatıların aktığı belirtildi.

  11. Yenileme çalışmasında çatı tamiri ve yalıtımı yapıldığı, zemin döşenirken, tüm iç ve dış duvarların boyandığı; kapı ve yemek masaları, sandalyeler, ısıtıcı, kiler dolabı ve servis masalarının da temin edildiği paylaşıldı.

    Yenileme çalışmasında çatı tamiri ve yalıtımı yapıldığı, zemin döşenirken, tüm iç ve dış duvarların boyandığı; kapı ve yemek masaları, sandalyeler, ısıtıcı, kiler dolabı ve servis masalarının da temin edildiği paylaşıldı.

  12. Bafa köy okulundaki çocuklar, artık daha sıcak ve güvenli ortamda eğitim ve öğretimlerini sürdürecek.

    Bafa köy okulundaki çocuklar, artık daha sıcak ve güvenli ortamda eğitim ve öğretimlerini sürdürecek.