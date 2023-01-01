Gamze Özçelik'ten Yüzleri Güldüren Paylaşım!
Gamze Özçelik'in yönetim kurulu başkanlığını yaptığı Umuda Koşanlar Derneği'yle köy okulları daha temiz ve bakımlı hale getiriliyor.
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Gamze Özçelik'in yönetim kurulu başkanlığını yaptığı Umuda Koşanlar Derneği'yle köy okulları daha temiz ve bakımlı hale getiriliyor. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özçelik ekibin, Bafa köy okulunda olduğunu bildirdi. Detaylar haberimizin devamında...
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Oyunculuk kariyerini bırakarak kendini maneviyata adayan ve kuruluşunu üstlendiği insani yardım derneğiyle çocuklara ve ailelere umut olan Gamze Özçelik, dur durak bilmiyor.
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Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yaptığı Umuda Koşanlar Derneği'yle Bafa köy okulu çocuklar için soğuk kış şartlarına hazırlandı.
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Geçtiğimiz hafta Pakistan'da olan Özçelik, sosyal medya hesabından bu kez Bafa'da olduklarını duyurdu.
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Daha önce Haluk Levent'in ekibiyle birlikte aynı proje etrafında toplanan Özçelik, hem yurt dışında hem de yurt içinde faaliyetlerini tüm hızıyla sürdürmeye devam ediyor.
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Ünlü isim öncülüğünde birçok aileye yeme, giyinme ve barınma imkanları sağlanıyor. Tüm bunların yanı sıra manevi tohumlar da atılıyor.
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ÇOCUKLAR DAHA SAĞLIKLI ORTAMLARDA EĞİTİM-ÖĞRETİM GÖRECEK Pakistan'dan sonra rotasını Aydın ve Muğla il sınırlarındaki Bafa köy okulu olarak belirleyen Özçelik, resmi Instagram sayfasından 'Umutlu Okullar'da bu sefer Bafa'daydık ifadelerine yer verdi.
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Özçelik, kısa sürede yoğun ilgi gören paylaşımıyla takdirleri üzerine topladı.
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DAHA ÖNCE RUTUBET İÇİNDEYDİ
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Derneğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda; yemekhanenin daha önce rutubet içinde olduğu, duvarların kabardığı ve çatıların aktığı belirtildi.
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Yenileme çalışmasında çatı tamiri ve yalıtımı yapıldığı, zemin döşenirken, tüm iç ve dış duvarların boyandığı; kapı ve yemek masaları, sandalyeler, ısıtıcı, kiler dolabı ve servis masalarının da temin edildiği paylaşıldı.
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Bafa köy okulundaki çocuklar, artık daha sıcak ve güvenli ortamda eğitim ve öğretimlerini sürdürecek.