Çalışmaya öncülük eden ABD?deki Carnegie Mellon Üniversitesinden buzul bilimci David Rounce, son yıllarda buzullardaki değişimi incelemek için daha çok uydu görüntüsüne başvurulduğunu ve her buzulun geleceğinin ayrı ayrı değerlendirildiğini belirtti.