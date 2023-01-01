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Buzulların Yüzde 70'İ Yok Olabilir!

Yeni bir araştırma, Dünya üzerindeki buzulların sayısının 2100 yılına kadar yüzde 70 oranında azalabileceğini tahmin etti.

  1. ABD?li bilim insanları, yeni uydu görüntüleri kullanarak farklı küresel ısınma senaryolarını ve bunların olası etkilerini gözler önüne serdi.

    ABD?li bilim insanları, yeni uydu görüntüleri kullanarak farklı küresel ısınma senaryolarını ve bunların olası etkilerini gözler önüne serdi.

  2. Çalışmaya öncülük eden ABD?deki Carnegie Mellon Üniversitesinden buzul bilimci David Rounce, son yıllarda buzullardaki değişimi incelemek için daha çok uydu görüntüsüne başvurulduğunu ve her buzulun geleceğinin ayrı ayrı değerlendirildiğini belirtti.

    Çalışmaya öncülük eden ABD?deki Carnegie Mellon Üniversitesinden buzul bilimci David Rounce, son yıllarda buzullardaki değişimi incelemek için daha çok uydu görüntüsüne başvurulduğunu ve her buzulun geleceğinin ayrı ayrı değerlendirildiğini belirtti.

  3. Rounce, küresel sıcaklık artışının mevcut şekilde seyretmesi halinde 2100 yılında karadaki buzul kütlesinin yüzde 32?sinin, buzulların ise yüzde 68?inin kaybolacağını bildirdi.

    Rounce, küresel sıcaklık artışının mevcut şekilde seyretmesi halinde 2100 yılında karadaki buzul kütlesinin yüzde 32?sinin, buzulların ise yüzde 68?inin kaybolacağını bildirdi.

  4. Buzul bilimci Rounce, buzullardaki bu erimenin deniz seviyesindeki artışı 115 milimetreye kadar çıkarabileceği kaydedildi.

    Buzul bilimci Rounce, buzullardaki bu erimenin deniz seviyesindeki artışı 115 milimetreye kadar çıkarabileceği kaydedildi.

  5. Araştırmacılar, küresel sıcaklık artışının uluslararası toplumca belirlenen 1,5 santigrat derece seviyesinde tutulması halinde dahi buzul kütlesinin yüzde 26?sının yok olabileceğini gözlemledi.

    Araştırmacılar, küresel sıcaklık artışının uluslararası toplumca belirlenen 1,5 santigrat derece seviyesinde tutulması halinde dahi buzul kütlesinin yüzde 26?sının yok olabileceğini gözlemledi.

  6. Ayrıca 2100 yılı itibarıyla küresel sıcaklık artışının Birleşmiş Milletler?in (BM) öngördüğü gibi 2,1 ve 2,9 santigrat derece aralığında olması halinde Avrupa, Batı Kanada, ABD ve Yeni Zelanda?da dağ buzullarının neredeyse tamamının yok olabileceği bildirildi.

    Ayrıca 2100 yılı itibarıyla küresel sıcaklık artışının Birleşmiş Milletler?in (BM) öngördüğü gibi 2,1 ve 2,9 santigrat derece aralığında olması halinde Avrupa, Batı Kanada, ABD ve Yeni Zelanda?da dağ buzullarının neredeyse tamamının yok olabileceği bildirildi.

  7. MİLYARLARCA İNSAN İÇİN BÜYÜK BİR TEHDİT Dünya genelinde 2 milyar kişinin temiz su ihtiyacı, karadaki 215 bini aşkın buzuldan elde ediliyor ancak buzullardaki erime, deniz seviyesinin artmasına sebep olduğu için deniz kenarında yaşayan milyarlarca insana tehdit oluşturuyor.

    MİLYARLARCA İNSAN İÇİN BÜYÜK BİR TEHDİT Dünya genelinde 2 milyar kişinin temiz su ihtiyacı, karadaki 215 bini aşkın buzuldan elde ediliyor ancak buzullardaki erime, deniz seviyesinin artmasına sebep olduğu için deniz kenarında yaşayan milyarlarca insana tehdit oluşturuyor.

  8. Çalışma, ?Science? dergisinde yayımlandı.

    Çalışma, ?Science? dergisinde yayımlandı.