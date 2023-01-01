Kahve Makinesi Kullananlar Dikkat!

Uzman Diyetisyen Işın Sayın, eğer ev ve iş yerlerinde kullanılan kahve makinelerinin de düzenli temizlenmesi gerektiğini vurguladı. Aksi halde yapılan kahvenin antioksidan değeri düşecektir. İçindeki değerli yağlar yanarak okside olacak böylece kanserojen bileşikler ortaya çıkacaktır. Bu bileşikler kahve makinesinin sıcak yüzeyine yapışarak, hazırlanan her kahvenin acı tatta ve sağlıksız olmasına yol açacaktır. Eğer kahvenizi içtiğinizde her zamankinden farklı ve acı bir tat alıyorsanız, bu durum kahve pişirilen makinenin temiz olmadığı anlamına gelir. İçtiğimiz kahvenin antioksidan olabilmesi için mutlaka temiz bir makinede hazırlanmış olması gerekir. Kahve makinelerinin sıcak suyla temizlenmesi içindeki sıcak yüzeylerini temizlemez. Bunun için fosfat içermeyen özel kahve makinesi temizleyiciler kullanabilirsiniz? dedi.