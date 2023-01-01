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Kahve Makinesi Kullananlar Dikkat!

İnsan sağlığına faydaları saymakla bitmeyen kahve tiryakilerine kötü haber! Uzmanlar özellikle kahve makinelerinde yapılıp içilen kahvelerin temiz olduğundan emin olun uyarısında bulundu.

  1. İnsan sağlığına faydaları saymakla bitmeyen kahve tiryakilerine kötü haber! Uzmanlar özellikle kahve makinelerinde yapılıp içilen kahvelerin temiz olduğundan emin olun uyarısında bulundu. Kahve bağımlılarının gün içerisinde sürekli olarak tükettiği kahvenin makinesi düzgün ve sürekli temizlenmediği takdirde adeta mikrop yuvasına dönüyor. Peki kahve makinesi temizliği nasıl yapılmalı nelere dikkat edilmeli?

    İnsan sağlığına faydaları saymakla bitmeyen kahve tiryakilerine kötü haber! Uzmanlar özellikle kahve makinelerinde yapılıp içilen kahvelerin temiz olduğundan emin olun uyarısında bulundu. Kahve bağımlılarının gün içerisinde sürekli olarak tükettiği kahvenin makinesi düzgün ve sürekli temizlenmediği takdirde adeta mikrop yuvasına dönüyor. Peki kahve makinesi temizliği nasıl yapılmalı nelere dikkat edilmeli?

  2. Evlerde ve işyerlerinde bulunan kahve makineleri her gün sürekli kullanıldıkları için mikrop yuvası haline gelmektedir. Yapılan bir araştırmaya göre kahve makineleri banyoların kapı kollarından daha fazla mikrop taşıyor.

    Evlerde ve işyerlerinde bulunan kahve makineleri her gün sürekli kullanıldıkları için mikrop yuvası haline gelmektedir. Yapılan bir araştırmaya göre kahve makineleri banyoların kapı kollarından daha fazla mikrop taşıyor.

  3. Ayrıca kahve makinelerinin içinde üreyen bakteriler hem demlediğiniz kahvenin lezzetini azaltıyor hem de içtiğimiz kahveyle birlikte vücudumuza giriyor.

    Ayrıca kahve makinelerinin içinde üreyen bakteriler hem demlediğiniz kahvenin lezzetini azaltıyor hem de içtiğimiz kahveyle birlikte vücudumuza giriyor.

  4. KAHVE MAKİNELERİ BAKTERİ YUVASI ÇIKTI! Yapılan araştırma sonucu kahve makinelerinin adeta bakteri yuvası olduğu ortaya çıktı. Amerikan yayıncısı CBS Chicago, düzenli olarak kahve makinesi kullanan on ailenin kahve makinelerini inceledi. Cihazlar bir laboratuara götürüldü ve kapsamlı bir araştırma yapıldı. Kahve makinesinin öğütme kısmından, suyun aktığı kısımdan ve su haznesinden numuneler alındı.

    KAHVE MAKİNELERİ BAKTERİ YUVASI ÇIKTI! Yapılan araştırma sonucu kahve makinelerinin adeta bakteri yuvası olduğu ortaya çıktı. Amerikan yayıncısı CBS Chicago, düzenli olarak kahve makinesi kullanan on ailenin kahve makinelerini inceledi. Cihazlar bir laboratuara götürüldü ve kapsamlı bir araştırma yapıldı. Kahve makinesinin öğütme kısmından, suyun aktığı kısımdan ve su haznesinden numuneler alındı.

  5. Yapılan inceleme sonucu, cihazda stafilokok, streptokok, 'bacillus cereus' gibi patojenlerin bulunduğu ortaya çıktı. Daha da endişelendiren sonuç ise, makinelerden birinde E. Coli bakterisine rastlanmasıydı.

    Yapılan inceleme sonucu, cihazda stafilokok, streptokok, 'bacillus cereus' gibi patojenlerin bulunduğu ortaya çıktı. Daha da endişelendiren sonuç ise, makinelerden birinde E. Coli bakterisine rastlanmasıydı.

  6. E.COLİ BAKTERİSİ GÖRÜLDÜ Cihazlardaki bakteri miktarı ve türünde büyük farklılıklar ortaya çıktı. Araştırmacılar, test edilen makinelerin ikisinde endişe verici bir bakteri bulamadılar. E.coli bakterisi yalnızca bir cihazda bulundu. Bu cihaz aynı zamanda su tankında en fazla bakteri bulunan cihazdı.

    E.COLİ BAKTERİSİ GÖRÜLDÜ Cihazlardaki bakteri miktarı ve türünde büyük farklılıklar ortaya çıktı. Araştırmacılar, test edilen makinelerin ikisinde endişe verici bir bakteri bulamadılar. E.coli bakterisi yalnızca bir cihazda bulundu. Bu cihaz aynı zamanda su tankında en fazla bakteri bulunan cihazdı.

  7. Bu yüzden uzmanlar işyerlerinde ve evde kullanılan bütün makineleri temizlemenin çok önemli olduğunu vurguluyor. Özellikle en başta kahve makineleri, su ısıtıcıları ve meyve sıkacağı makinelerinin temizlenmesine ve hijyenine çok dikkat etmek gerekiyor.

    Bu yüzden uzmanlar işyerlerinde ve evde kullanılan bütün makineleri temizlemenin çok önemli olduğunu vurguluyor. Özellikle en başta kahve makineleri, su ısıtıcıları ve meyve sıkacağı makinelerinin temizlenmesine ve hijyenine çok dikkat etmek gerekiyor.

  8. Kahve makinenizi düzenli olarak temizlediğinizde bakteri üreme ihtimali azalacaktır. Birçok kahve makinesi suyu, bakteriyi öldüren 75°C'nin üzerinde bir sıcaklıkta ısıtır.

    Kahve makinenizi düzenli olarak temizlediğinizde bakteri üreme ihtimali azalacaktır. Birçok kahve makinesi suyu, bakteriyi öldüren 75°C'nin üzerinde bir sıcaklıkta ısıtır.

  9. Uzman Diyetisyen Işın Sayın, eğer ev ve iş yerlerinde kullanılan kahve makinelerinin de düzenli temizlenmesi gerektiğini vurguladı. Aksi halde yapılan kahvenin antioksidan değeri düşecektir. İçindeki değerli yağlar yanarak okside olacak böylece kanserojen bileşikler ortaya çıkacaktır. Bu bileşikler kahve makinesinin sıcak yüzeyine yapışarak, hazırlanan her kahvenin acı tatta ve sağlıksız olmasına yol açacaktır. Eğer kahvenizi içtiğinizde her zamankinden farklı ve acı bir tat alıyorsanız, bu durum kahve pişirilen makinenin temiz olmadığı anlamına gelir. İçtiğimiz kahvenin antioksidan olabilmesi için mutlaka temiz bir makinede hazırlanmış olması gerekir. Kahve makinelerinin sıcak suyla temizlenmesi içindeki sıcak yüzeylerini temizlemez. Bunun için fosfat içermeyen özel kahve makinesi temizleyiciler kullanabilirsiniz? dedi.

    Uzman Diyetisyen Işın Sayın, eğer ev ve iş yerlerinde kullanılan kahve makinelerinin de düzenli temizlenmesi gerektiğini vurguladı. Aksi halde yapılan kahvenin antioksidan değeri düşecektir. İçindeki değerli yağlar yanarak okside olacak böylece kanserojen bileşikler ortaya çıkacaktır. Bu bileşikler kahve makinesinin sıcak yüzeyine yapışarak, hazırlanan her kahvenin acı tatta ve sağlıksız olmasına yol açacaktır. Eğer kahvenizi içtiğinizde her zamankinden farklı ve acı bir tat alıyorsanız, bu durum kahve pişirilen makinenin temiz olmadığı anlamına gelir. İçtiğimiz kahvenin antioksidan olabilmesi için mutlaka temiz bir makinede hazırlanmış olması gerekir. Kahve makinelerinin sıcak suyla temizlenmesi içindeki sıcak yüzeylerini temizlemez. Bunun için fosfat içermeyen özel kahve makinesi temizleyiciler kullanabilirsiniz? dedi.

  10. PEKİ KAHVE MAKİNESİ NASIL TEMİZLENİR? Kahve makinesini temizlemek için sirkeden yararlanabilirsiniz.

    PEKİ KAHVE MAKİNESİ NASIL TEMİZLENİR? Kahve makinesini temizlemek için sirkeden yararlanabilirsiniz.

  11. Kahve makinesine kağıt filtre koyun. Daha sonra su haznesine yarısı su yarısı sirke olacak şekilde doldurun. Ardından hemen makineyi çalıştırın. Tam kaynama aşamasına gelince hemen makineyi kapatın. Bu şekilde kahve makinesini hiç boşaltmadan içindeki karışımla birlikte yaklaşık 1 saat kadar böyle bekletin.

    Kahve makinesine kağıt filtre koyun. Daha sonra su haznesine yarısı su yarısı sirke olacak şekilde doldurun. Ardından hemen makineyi çalıştırın. Tam kaynama aşamasına gelince hemen makineyi kapatın. Bu şekilde kahve makinesini hiç boşaltmadan içindeki karışımla birlikte yaklaşık 1 saat kadar böyle bekletin.

  12. 1 saat beklettikten sonra tekrar makineyi çalıştırın. Makineyi kapatın ve içindeki suyu döküp yerine temiz su koyup tekrar çalıştırın. Böylece kahve makineniz tertemiz ve hijyenik olacaktır.

    1 saat beklettikten sonra tekrar makineyi çalıştırın. Makineyi kapatın ve içindeki suyu döküp yerine temiz su koyup tekrar çalıştırın. Böylece kahve makineniz tertemiz ve hijyenik olacaktır.

  13. İŞTE BU KADAR...

    İŞTE BU KADAR...