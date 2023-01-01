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Galatasaray, Kadıköy'de Liderliğini Perçinledi

Galatasaray, Süper Lig'de galibiyet serisini 7 maça çıkardı Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında konuk olduğu Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-0 yenerek, ikinci sıradaki rakibi ile olan puan farkını 4'e çıkardı. Sarı-kırmızılı ekip Süper Lig'de galibiyet serisini 7 maça çıkardı

  1. Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında konuk olduğu Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-0 yenerek liderliğini sürdürdü.

    Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında konuk olduğu Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-0 yenerek liderliğini sürdürdü.

  2. Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada rakibinden daha iyi bir mücadele sergileyen sarı-kırmızılı takım, Sergio Oliveira, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi'nin attığı gollerle sahadan 3-0 galip ayrıldı.

    Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada rakibinden daha iyi bir mücadele sergileyen sarı-kırmızılı takım, Sergio Oliveira, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi'nin attığı gollerle sahadan 3-0 galip ayrıldı.

  3. Galatasaray bu sonuçla ligde puanını 39'a çıkartarak, ikinci sırada olan Fenerbahçe ile puan farkını 4'e çıkardı. Karşılaşmanın ardından büyük sevinç yaşayan Galatasaraylı futbolcular, saha içinde birbirlerine sarılarak galibiyeti kutladı. Galatasaray, Kadıköy'de liderliğini perçinledi - 4

    Galatasaray bu sonuçla ligde puanını 39'a çıkartarak, ikinci sırada olan Fenerbahçe ile puan farkını 4'e çıkardı. Karşılaşmanın ardından büyük sevinç yaşayan Galatasaraylı futbolcular, saha içinde birbirlerine sarılarak galibiyeti kutladı. Galatasaray, Kadıköy'de liderliğini perçinledi - 4

  4. SERİ 7 MAÇA ÇIKTI Süper Lig'de son 8 maçında mağlubiyet yaşamayan Galatasaray, son 7 karşılaşmasını da kazandı. Bu kulvarda son yenilgisini 10. haftada Yukatel Kayserispor karşısında yaşayan sarı-kırmızılılar, bir sonraki hafta Corendon Alanyaspor ile berabere kaldı. Galatasaray, daha sonraki 7 maçında ise sırasıyla VavaCars Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Demir Grup Sivasspor, MKE Ankaragücü ve Fenerbahçe'yi mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip, galip geldiği son 7 maçında 20 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde ise 4 gol gördü.

    SERİ 7 MAÇA ÇIKTI Süper Lig'de son 8 maçında mağlubiyet yaşamayan Galatasaray, son 7 karşılaşmasını da kazandı. Bu kulvarda son yenilgisini 10. haftada Yukatel Kayserispor karşısında yaşayan sarı-kırmızılılar, bir sonraki hafta Corendon Alanyaspor ile berabere kaldı. Galatasaray, daha sonraki 7 maçında ise sırasıyla VavaCars Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Demir Grup Sivasspor, MKE Ankaragücü ve Fenerbahçe'yi mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip, galip geldiği son 7 maçında 20 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde ise 4 gol gördü.

  5. OKAN BURUK'UN EN UZUN SERİSİ Süper Lig'de son 7 maçını kazanan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, kariyerindeki en uzun galibiyet serisine ulaştı. Okan Buruk, daha önce 2016-2017 sezonunda Akhisarspor'un başındayken 6 maçlık galibiyet serisi görmüştü.

    OKAN BURUK'UN EN UZUN SERİSİ Süper Lig'de son 7 maçını kazanan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, kariyerindeki en uzun galibiyet serisine ulaştı. Okan Buruk, daha önce 2016-2017 sezonunda Akhisarspor'un başındayken 6 maçlık galibiyet serisi görmüştü.

  6. KADIKÖY'DEKİ SON 4 MAÇIN 3'ÜNÜ KAZANDI Galatasaray, Süper Lig'de rakibiyle deplasmanda oynadığı son 4 maçın 3'ünden galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım, rakibini Kadıköy'de 2019-2020 sezonunda 3-1, 2020-2021 sezonda ise 1-0 yendi. Galatasaray, geçen sezon deplasmanda 2-0 yenildiği rakibini bu sezon 3-0 mağlup etti. Galatasaray, rakibi ile deplasmanda oynadığı son 6 maçta ise 3 galibiyet, 2 beraberlik ve bir mağlubiyet yaşadı.

    KADIKÖY'DEKİ SON 4 MAÇIN 3'ÜNÜ KAZANDI Galatasaray, Süper Lig'de rakibiyle deplasmanda oynadığı son 4 maçın 3'ünden galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım, rakibini Kadıköy'de 2019-2020 sezonunda 3-1, 2020-2021 sezonda ise 1-0 yendi. Galatasaray, geçen sezon deplasmanda 2-0 yenildiği rakibini bu sezon 3-0 mağlup etti. Galatasaray, rakibi ile deplasmanda oynadığı son 6 maçta ise 3 galibiyet, 2 beraberlik ve bir mağlubiyet yaşadı.

  7. KEREM'İN ALTINCI GOLÜ Derbi maçta Galatasaray'ın ikinci golünü kaydeden Kerem Aktürkoğlu, ligde bu sezon altıncı golünü kaydetti. Milli futbolcu, daha önce Kasımpaşa maçında 2, Medipol Başakşehir müsabakasında ise 3 kez ağları havalandırmıştı. Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe ile geçen sezonun ilk yarısında Nef Stadı'nda oynanan müsabakada da bir gol atmıştı.

    KEREM'İN ALTINCI GOLÜ Derbi maçta Galatasaray'ın ikinci golünü kaydeden Kerem Aktürkoğlu, ligde bu sezon altıncı golünü kaydetti. Milli futbolcu, daha önce Kasımpaşa maçında 2, Medipol Başakşehir müsabakasında ise 3 kez ağları havalandırmıştı. Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe ile geçen sezonun ilk yarısında Nef Stadı'nda oynanan müsabakada da bir gol atmıştı.

  8. Galatasaray, Kadıköy'de liderliğini perçinledi - 8 Karşılaşmada Galatasaray'ın ilk golünü atan Sergio Oliveira, bu sezon ligde ikinci kez ağları havalandırdı. Portekizli futbolcu, ligde daha önce Arabam.com Konyaspor maçında da bir kez ağları sarsmıştı. Bu arada Sergio Oliveira, Galatasaray formasıyla Fenerbahçe'ye gol atan ilk Portekizli futbolcu olarak kayıtlara geçti.

    Galatasaray, Kadıköy'de liderliğini perçinledi - 8 Karşılaşmada Galatasaray'ın ilk golünü atan Sergio Oliveira, bu sezon ligde ikinci kez ağları havalandırdı. Portekizli futbolcu, ligde daha önce Arabam.com Konyaspor maçında da bir kez ağları sarsmıştı. Bu arada Sergio Oliveira, Galatasaray formasıyla Fenerbahçe'ye gol atan ilk Portekizli futbolcu olarak kayıtlara geçti.

  9. ICARDI GOLLE DÖNDÜ Karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna dahil olan Galatasaray'ın Arjantinli yıldız futbolcusu Mauro Icardi, sakatlık sonrası sahalara döndüğü ilk maçında golünü attı. Maçın 76. dakikasında Barış Alper Yılmaz'ın yerine oyuna giren Icardi, 90+10. dakikada takımının 3. golünü kaydetti. Beşiktaş derbisinde de 2 gol atan Arjantinli futbolcu, ligdeki gol sayısını 5'e çıkardı. Sarı-kırmızılı takımın 30 Kasım'da yaptığı antrenmanda geçirdiği sakatlık sonrası adalesinde 2. derece kas hasarı ve zorlanma tespit edilen Icardi, ligde 3 maç aradan sonra formasına kavuştu.

    ICARDI GOLLE DÖNDÜ Karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna dahil olan Galatasaray'ın Arjantinli yıldız futbolcusu Mauro Icardi, sakatlık sonrası sahalara döndüğü ilk maçında golünü attı. Maçın 76. dakikasında Barış Alper Yılmaz'ın yerine oyuna giren Icardi, 90+10. dakikada takımının 3. golünü kaydetti. Beşiktaş derbisinde de 2 gol atan Arjantinli futbolcu, ligdeki gol sayısını 5'e çıkardı. Sarı-kırmızılı takımın 30 Kasım'da yaptığı antrenmanda geçirdiği sakatlık sonrası adalesinde 2. derece kas hasarı ve zorlanma tespit edilen Icardi, ligde 3 maç aradan sonra formasına kavuştu.

  10. MERTENS CEZALI DURUMA DÜŞTÜ Galatasaraylı futbolculu Dries Mertens, maçta gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı durumu düştü. Maçta ilk yarının tamamlanmasıyla hakeme yaptığı itirazdan dolayı sarı kart gören Belçikalı futbolcu, ligin 19. haftasındaki Atakaş Hatayspor maçında forma giyemeyecek.

    MERTENS CEZALI DURUMA DÜŞTÜ Galatasaraylı futbolculu Dries Mertens, maçta gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı durumu düştü. Maçta ilk yarının tamamlanmasıyla hakeme yaptığı itirazdan dolayı sarı kart gören Belçikalı futbolcu, ligin 19. haftasındaki Atakaş Hatayspor maçında forma giyemeyecek.

  11. İKİ GOLDE OFSAYTA TAKILDI Galatasaray'ın maçın ilk yarısında peş peşe attığı iki gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Sarı-kırmızılı takımın 14. dakikadaki atağında Abdülkerim Bardakcı topu ağlarla buluştururken, yardımcı hakem Süleyman Özay ofsayt bayrağını kaldırdı. Orta hakem Halil Umut Meler, VAR odasıyla yaptığı görüşme sonucunda ofsayt nedeniyle golü iptal etti. Galatasaray'ın 16. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun attığı gol de ofsayt sebebiyle geçerli sayılmadı.

    İKİ GOLDE OFSAYTA TAKILDI Galatasaray'ın maçın ilk yarısında peş peşe attığı iki gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Sarı-kırmızılı takımın 14. dakikadaki atağında Abdülkerim Bardakcı topu ağlarla buluştururken, yardımcı hakem Süleyman Özay ofsayt bayrağını kaldırdı. Orta hakem Halil Umut Meler, VAR odasıyla yaptığı görüşme sonucunda ofsayt nedeniyle golü iptal etti. Galatasaray'ın 16. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun attığı gol de ofsayt sebebiyle geçerli sayılmadı.