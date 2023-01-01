Galatasaray, Kadıköy'de Liderliğini Perçinledi

SERİ 7 MAÇA ÇIKTI Süper Lig'de son 8 maçında mağlubiyet yaşamayan Galatasaray, son 7 karşılaşmasını da kazandı. Bu kulvarda son yenilgisini 10. haftada Yukatel Kayserispor karşısında yaşayan sarı-kırmızılılar, bir sonraki hafta Corendon Alanyaspor ile berabere kaldı. Galatasaray, daha sonraki 7 maçında ise sırasıyla VavaCars Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Demir Grup Sivasspor, MKE Ankaragücü ve Fenerbahçe'yi mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip, galip geldiği son 7 maçında 20 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde ise 4 gol gördü.