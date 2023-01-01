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Çin 3 Yıl Sonra Sınırları Açtı

Çin, Covid-19 salgını nedeniyle kapattığı sınırlarını 3 yıl sonra açtı.

  1. Çin, Covid-19 salgınının başlamasının ardından uyguladığı sınırdaki kontrol tedbirlerinin bugünden itibaren kaldırılmasıyla kapılarını dünyaya açtı.

    Çin, Covid-19 salgınının başlamasının ardından uyguladığı sınırdaki kontrol tedbirlerinin bugünden itibaren kaldırılmasıyla kapılarını dünyaya açtı.

  2. Karantina zorunluluğunun bitişinin ardından bugün sabah saatlerinde ilk uluslararası uçuşlar Çin ana karasındaki havalimanlarına ulaştı.

    Karantina zorunluluğunun bitişinin ardından bugün sabah saatlerinde ilk uluslararası uçuşlar Çin ana karasındaki havalimanlarına ulaştı.

  3. Öte yandan, Çin'in kuzeyde Rusya, Moğolistan, Kazakistan, Myanmar, Laos ve Vietnam ile kara sınırlarındaki 8 gümrük kapısından yolcu ve yük geçişleri normale döndü.

    Öte yandan, Çin'in kuzeyde Rusya, Moğolistan, Kazakistan, Myanmar, Laos ve Vietnam ile kara sınırlarındaki 8 gümrük kapısından yolcu ve yük geçişleri normale döndü.

  4. Sabah saatlerinde ülkenin güneyindeki Guangcou şehrine Kanada'dan, Şıncın şehrine Singapur'dan ve Şanghay şehrine Yeni Zelanda'da gelen uçaklar, tedbirlerin kaldırılmasının ardından Çin'e yapılan ilk seferler oldu. Guangcou Baiyun Uluslararası Havalimanı'nın gün içinde Doha, Dubai, Cakarta, New York, Seul ve diğer şehirlerden 2 binden fazla yolcu beklediği bildirildi.

    Sabah saatlerinde ülkenin güneyindeki Guangcou şehrine Kanada'dan, Şıncın şehrine Singapur'dan ve Şanghay şehrine Yeni Zelanda'da gelen uçaklar, tedbirlerin kaldırılmasının ardından Çin'e yapılan ilk seferler oldu. Guangcou Baiyun Uluslararası Havalimanı'nın gün içinde Doha, Dubai, Cakarta, New York, Seul ve diğer şehirlerden 2 binden fazla yolcu beklediği bildirildi.

  5. Şanghay Pudong Havalimanı'nın dış hatlar terminalinde Covid-19 kontrol ve tecrit noktaları kaldırılırken Yeni Zelanda'dan gelen ilk uçağın yolcuları hiçbir kontrol tedbiri olmadan terminalde bekleyen yakınlarına kavuştu. Çin'in son 20 yılda en yoğun havalimanı olan Pudong, salgın öncesinde, 2019'da, yılda 39 milyon yolcuya hizmet verirken, karantina tedbirleri ve uçuş kısıtlamaları nedeniyle bu sayı 2022'de 1,64 milyona gerilemişti.

    Şanghay Pudong Havalimanı'nın dış hatlar terminalinde Covid-19 kontrol ve tecrit noktaları kaldırılırken Yeni Zelanda'dan gelen ilk uçağın yolcuları hiçbir kontrol tedbiri olmadan terminalde bekleyen yakınlarına kavuştu. Çin'in son 20 yılda en yoğun havalimanı olan Pudong, salgın öncesinde, 2019'da, yılda 39 milyon yolcuya hizmet verirken, karantina tedbirleri ve uçuş kısıtlamaları nedeniyle bu sayı 2022'de 1,64 milyona gerilemişti.

  6. Pekin'in Başkent Uluslararası Havalimanı'na da bugün 18 uluslararası uçuşu beklediği bildirilirken, Çin Sivil Havacılık İdaresi salgın döneminde uluslararası uçuşlara kapatılan havalimanından başka şehirlere yönlendirilen seferlerin artık yeniden başkente inebileceğini duyurdu.

    Pekin'in Başkent Uluslararası Havalimanı'na da bugün 18 uluslararası uçuşu beklediği bildirilirken, Çin Sivil Havacılık İdaresi salgın döneminde uluslararası uçuşlara kapatılan havalimanından başka şehirlere yönlendirilen seferlerin artık yeniden başkente inebileceğini duyurdu.

  7. ÇİN-HONG KONG SINIRI AÇILDI Öte yandan, Çin ana karası ile Hong Kong arasındaki salgın kontrol tedbirlerinin de kaldırılmasının ardından kara, deniz ve hava yolu taşımacılığı başladı. Hong Kong'dan Çin'e giden uçaklar için bilet rezervasyonları yüzde 62 arttı.

    ÇİN-HONG KONG SINIRI AÇILDI Öte yandan, Çin ana karası ile Hong Kong arasındaki salgın kontrol tedbirlerinin de kaldırılmasının ardından kara, deniz ve hava yolu taşımacılığı başladı. Hong Kong'dan Çin'e giden uçaklar için bilet rezervasyonları yüzde 62 arttı.

  8. Hong Kong ile ana karadaki Şıncın şehri arasındaki gümrük kapılarında ise seyahat başvuruları bugün itibarıyla kabul edilmeye başlandığından geçişlerin seyrek olduğu gözlendi. Futien gümrük kapısından 1600, Vıncindu sınır kapısından ise 200 yolcunun geçtiği bildirildi. Hong Kong'da da şu ana kadar Çin'e 300 bin seyahat başvurusu yapıldığı bilgisi paylaşılırken, seyahatlerin günde 60 bin kişiyle sınırlanacağı kaydedildi.

    Hong Kong ile ana karadaki Şıncın şehri arasındaki gümrük kapılarında ise seyahat başvuruları bugün itibarıyla kabul edilmeye başlandığından geçişlerin seyrek olduğu gözlendi. Futien gümrük kapısından 1600, Vıncindu sınır kapısından ise 200 yolcunun geçtiği bildirildi. Hong Kong'da da şu ana kadar Çin'e 300 bin seyahat başvurusu yapıldığı bilgisi paylaşılırken, seyahatlerin günde 60 bin kişiyle sınırlanacağı kaydedildi.

  9. Covid-19 salgını boyunca sınır aşırı vakalar nedeniyle uzun süreler karantina altına alınan Myanmar sınırındaki Ruili ve Rusya sınırındaki Suifınhı sınırındaki gümrük kapılarındaki geçişlerin de olağan seyrine döndüğü bildirildi.

    Covid-19 salgını boyunca sınır aşırı vakalar nedeniyle uzun süreler karantina altına alınan Myanmar sınırındaki Ruili ve Rusya sınırındaki Suifınhı sınırındaki gümrük kapılarındaki geçişlerin de olağan seyrine döndüğü bildirildi.

  10. Ulusal Sağlık Komisyonu, 26 Aralık 2022'de Covid-19'un 8 Ocak'tan itibaren "A kategorisi salgın hastalık" olarak ele alınmasına son verileceğini, Sınır Sağlığı ve Karantina Yasası uyarınca uygulanan kısıtlamaların kaldırılacağını duyurmuştu. Dışişleri Bakanlığı, yeni uygulamayla yurt dışından gelen yolcuların, seyahat öncesi Çin'in büyükelçilik ve konsolosluklarından sağlık kodu almak zorunda olmayacağı, varışlarında pozitif olsalar dahi merkezi karantinada tutulmayacaklarını bildirmişti.

    Ulusal Sağlık Komisyonu, 26 Aralık 2022'de Covid-19'un 8 Ocak'tan itibaren "A kategorisi salgın hastalık" olarak ele alınmasına son verileceğini, Sınır Sağlığı ve Karantina Yasası uyarınca uygulanan kısıtlamaların kaldırılacağını duyurmuştu. Dışişleri Bakanlığı, yeni uygulamayla yurt dışından gelen yolcuların, seyahat öncesi Çin'in büyükelçilik ve konsolosluklarından sağlık kodu almak zorunda olmayacağı, varışlarında pozitif olsalar dahi merkezi karantinada tutulmayacaklarını bildirmişti.

  11. Sivil Havacılık İdaresi de salgın yüzünden uluslararası uçuşlara getirilen sefer ve yolcu sayısı kısıtlamalarına son verileceğini açıklamıştı. Çin, Covid-19 salgınının başlamasının ardından Mart 2022'de tüm vizeleri iptal ederek sınırlarını dünyaya kapatmış ve uçuşlara sınırlama getirmişti.

    Sivil Havacılık İdaresi de salgın yüzünden uluslararası uçuşlara getirilen sefer ve yolcu sayısı kısıtlamalarına son verileceğini açıklamıştı. Çin, Covid-19 salgınının başlamasının ardından Mart 2022'de tüm vizeleri iptal ederek sınırlarını dünyaya kapatmış ve uçuşlara sınırlama getirmişti.