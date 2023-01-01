EYT Hangi Ünlülere Vuruyor?
Yaş sınırının kaldırıldığı EYT, ünlüler arasında da gündeme geldi. İlk açıklamayı yapan şarkıcı Teoman, "EYT bana da vurdu." demişti. İşte EYT'li olabilecek ünlüler...
-
Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla milyonlarca vatandaş EYT ile emekli olabileceği müjdesini almıştı. Yaş sınırının kaldırıldığı EYT, ünlüler arasında da gündeme geldi. İlk açıklamayı yapan şarkıcı Teoman, "EYT bana da vurdu." demişti. İşte EYT'li olabilecek ünlüler...
-
Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilikte yaşa takılanlar için geçtiğimiz günlerde müjdeyi vermiş, EYT kararıyla emekli olmayı bekleyen milyonlarca vatandaşı sevindirmişti. Bu karar ünlüler cephesini de mutlu etti.
-
EYT hakkında ilk açıklama şarkıcı Teoman'dan gelmişti. "Emeklilik hayatı yaşıyorum." diyen 55 yaşındaki şarkıcı, "Gündelik hayatımı çok aksatmamaya çalışıyorum. Boş boş oturmayı, arkadaşlarımla görüşmeyi ve spor yapmayı çok seviyorum. Serdar Ortaç ve ben, hemen hemen aynı şeyleri söylemeye başladık." ifadelerine yer vererek EYT'nin kendisine de vurduğunu belirtmişti. Teoman'ın yanı sıra birçok ünlü isim de EYT'den faydalanabilecek.
-
İŞTE EYT'Lİ ÜNLÜLER
-
Kenan İmirzalıoğlu (48)
-
Oktay Kaynarca (57)
-
Demet Şener (45)
-
Binnur Kaya (50)
-
Hande Yener (49)
-
Ebru Gündeş (48)
-
Demet Akalın (50)
-
Cem Yılmaz (49)
-
Haluk Levent (54)
-
Tarkan (50)
-
Tolga Çevik (48)
-
Halit Ergenç (52)