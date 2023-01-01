EYT Hangi Ünlülere Vuruyor?

EYT hakkında ilk açıklama şarkıcı Teoman'dan gelmişti. "Emeklilik hayatı yaşıyorum." diyen 55 yaşındaki şarkıcı, "Gündelik hayatımı çok aksatmamaya çalışıyorum. Boş boş oturmayı, arkadaşlarımla görüşmeyi ve spor yapmayı çok seviyorum. Serdar Ortaç ve ben, hemen hemen aynı şeyleri söylemeye başladık." ifadelerine yer vererek EYT'nin kendisine de vurduğunu belirtmişti. Teoman'ın yanı sıra birçok ünlü isim de EYT'den faydalanabilecek.