Sanal Gerçeklikte Koku Dönemi Başlıyor
Amerika'da bir teknoloji firması sanal gerçeklik deneyimine koku algısını da eklemeyi başardı
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Sanal gerçeklikte koku dönemi başlıyor.
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ABD merkezli bir teknoloji şirketi, sanal gerçeklik gözlükleri için koku adaptörü geliştirdi. Cihaz ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlenen tüketici elektroniği fuarında görücüye çıktı.
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BİNLERCE KOKU ÜRETİLEBİLİR Özel sistem sayesinde sanal ortamdaki objelerin kokusu, kullanıcı tarafından algılanabiliyor. Adaptörün her koku kartuşunda toprak, meyve, çiçek ve yeşillik gibi dokuz farklı temel aroma içerdiği belirtildi.
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Ayrıca bu kokuları farklı oranlarda birleştirip binlerce koku üretilebileceği de ifade edildi. Sanal gerçeklikteki objelerin kokusu aynı gerçek dünyada olduğu gibi yaklaştıkça daha güçlü hissediliyor.
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Adaptörü deneyimleyen kullanıcılar, kamp ateşinin başındayken yanmış odun ve duman kokusu aldığını söylüyor.
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Amerikalı girişimciler, koku algısıyla birlikte sanal dünyanın gerçekliğe bir adım daha yaklaştığını söylüyor.