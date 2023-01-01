Doğum Günü Pozları Adeta Eskiyi Yad Etti!

Güzel oyuncunun binlerce beğeni alan gönderisindeki tarzına, "Hürrem Sultan gibi olmuşsun Meryem", "Hürrem Sultan elbisesi giymişsin" ve "Sondaki fotoğraf Hürrem Sultan havası veriyor" gibi 2 bine yakın yorum yapıldı.

Meryem Uzerli, tüm bunların ardından kızı Lily Koi'nin 2'inci yaşını kutladı. Ailesiyle kamera karşısına geçen ve doğum gününde çekilen kareleri takipçilerinin beğenisine sunan ünlü isim, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Halit Ergenç, Nur Fettahoğlu, Filiz Ahmet, Selma Ergeç'in başrolünü paylaştığı Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Hürrem Sultan rolüyle şöhretine şöhret katan, şimdilerde ise reklam filmleriyle izleyici karşısına çıkan Meryem Uzerli; geçtiğimiz günlerde ise kızlarıyla çekilen karelerini 7,4 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşmıştı

Kızı Lara'nın doğumu ile ilk kez anne olma mutluluğu yaşayan ünlü oyuncu Meryem Uzerli, Ocak 2021'de Lily Koi'yi kucağına almıştı.

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