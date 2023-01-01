Kurtlar Vadisinin Çeto'sunu Görenler...
Türk yapımlarının unutulmaz kült filmleri arasında yer alan ve 300 bölüm boyunca sevenlerini ekran başına kilitleyen dizi Kurtlar Vadisi, yeniden başlamasıyla gündeme geliyor.
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Türk yapımlarının unutulmaz kült filmleri arasında yer alan ve 300 bölüm boyunca sevenlerini ekran başına kilitleyen dizi Kurtlar Vadisi, yeniden başlamasıyla gündeme geliyor. Dizinin eski oyuncuları merak konusu olup aratılmaya başlandı. Bu isimlerden birisi de Kurtlar Vadisi'nin Çeto'su, Şefik Onatoğlu oldu. Onatoğlu'nun son halini görenler ise şoke oldu.
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Birçok ünlü ismin yer aldığı dizi, unutulmaz karakterleriyle zaman zaman kendini tekrar hatırlatıyor. Kurtlar Vadisi Pusu'nun unutulmaz karakterleri arasında yer alan "Çeto", Şefik Onatoğlu ise gündeme geldi.
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KURTLAR VADİSİ İLE HAFIZALARA KAZINMIŞTI Kurtlar Vadisi dizisi ile hafızalara kazınan Şefik Onatoğlu, uzun bir süredir ekran önünde yer almıyor.Aslen Mersinli olan Onatoğlu, Kurtlar Vadisi dizisinden sonrada birçok projede yer almıştı.
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"Muro", "Ağır Abi" gibi filmlerde boy gösteren oyuncu, başarılı işlere imza atmıştı.
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EKRANLARA VEDA ETMİŞTİ 2013 yılında oyunculuğu bırakmaya karar vermiş ve Türkiye'yi terk etmişti.
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Türkiye'den taşınarak Almanya'ya yerleşen Şefik Onatoğlu, ailesi ile birlikte yaşamakta.
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Instagram hesabını aktif kullanan oyuncu, ailesi ve kendisi hakkında kareler paylaşmakta.
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Kurtlar Vadisini'nin başlama haberleriyle birlikte merak konusu olan oyuncu, arama motorunda aratılmaya başlandı.
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38 yaşındaki oyuncunun son halini görenler ise "Yıllara meydan okumuş", "Hiç yaşlanmamış" gibi yorumlar yaptı.
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İşte Kurtlar Vadisinin Çeto'su Şefik Onatoğlu'nun son hali;
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