Kurtlar Vadisinin Çeto'sunu Görenler...

Türk yapımlarının unutulmaz kült filmleri arasında yer alan ve 300 bölüm boyunca sevenlerini ekran başına kilitleyen dizi Kurtlar Vadisi, yeniden başlamasıyla gündeme geliyor. Dizinin eski oyuncuları merak konusu olup aratılmaya başlandı. Bu isimlerden birisi de Kurtlar Vadisi'nin Çeto'su, Şefik Onatoğlu oldu. Onatoğlu'nun son halini görenler ise şoke oldu.